Aus voller Kehle für die Seele: Mitsing-Event, 3.10.25

»Aus voller Kehle für die Seele« lädt alle ein, die gerne singen – ganz gleich, ob sie von sich behaupten, nicht singen zu können, ein wenig Erfahrung mitbringen oder regelmäßig zur Lieblingsmusik mitsummen. Hier zählt nicht die Leistung, sondern der gemeinsame Spaß am Singen. Statt eines klassischen Chors mit festen Proben und Auftritten handelt es sich um ein offenes Singformat – eine Art musikalisches Treffen mit Mitmach-Garantie. Kein Notenblatt, kein Lampenfieber: Die Liedtexte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert, und das gemeinsame Singen steht im Mittelpunkt. Dabei darf ausprobiert, improvisiert und auch mal falsch gesungen werden – denn genau das gehört zum Konzept. Angeleitet wird der Abend von Patrick Bopp alias Memphis, Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe »Füenf«.

Aus voller Kehle für die Seele, Fr. 3. Oktober, 20 Uhr, Kulturzentrum Bürgersaal Tamm, www.livemacher.de