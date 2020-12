Ausgangssperre-Tagebuch – Die Grenze zum Wahnsinn

Lockdown, Tag Nummer...wieviel nochmal? Hat irgendjemand mitgezählt? Gibt es das Konzept Tage überhaupt noch? Oder zählen wir Zeiteinheiten mittlerweile anders? In Merkel-Rauten vielleicht?

Im ersten Lockdown im Frühjahr wurde der simple Akt des »Rausgehens« plötzlich zu einem Luxus. Jetzt, im zweiten harten Lockdown, ist »Rausgehen« sogar ein Verbrechen. Einzige Alternative: »Drinnenbleiben«. Die Introvertierten unter uns hatten anfangs noch jubiliert. Endlich nicht mehr gezwungen sein, anderen Menschen in die Augen zu gucken und sich gegenseitig etwas über das aktuelle Wetter zuzumurmeln. Früher hatte man noch als antisozial und seltsam gegolten, jetzt war man plötzlich ein Held, wenn man Zuhause blieb und Playstation spielte. Heilpraktiker-Gurus und Aushilfsbuddhisten sahen in dem Ausgehverbot sogar einen Segen und die Chance, »in sich zu gehen«, was auch immer das wieder heißen mag. Das einzige, was in sich geht, ist das zunehmend in sich zusammenschrumpfende Bankkonto. Wenn man nicht arbeiten gehen kann, kommt kein Geld rein. Verrückt!

Jetzt sind wir tief im zweiten Lockdown...oder im dritten. Nein, halt, das jetzt ist ein harter Lockdown, das im Herbst war nur ein weicher Lockdown. Ein halber Lockdown. Ein Lockdownchen. Da konnte man noch dieses zunehmend ferner werdende »Rausgehen« praktizieren. Wisst ihr noch damals? Als man noch »rausgehen« konnte? Opa erzählt wieder von früher.

Nein, wir stecken jetzt wieder mitten im harten Lockdown. Weihnachten und Silvester waren ja sowieso schon unter »ferner liefen« abgeschrieben. Krieg und Frieden wurde bereits zum dritten Mal im russischen Original gelesen, die Dosenravioli wird mittlerweile über einem offenen Lagerfeuer in der Küchenspüle gekocht. Anschließend verschanzen wir uns wieder hinter unserem Klopapierturm und gucken zum fünften Mal die achte Staffel »Walking Dead«. Nicht weil sie irgendwie gut wäre, aber die Figuren sind in der Zombieapokalypse wenigstens »draußen«.

Menschliche Gesichter kennen wir nur noch als zweidimensionale Ansammlungen grober Pixel auf Zoom. Mama ruft mittlerweile täglich an und fragt, ob wir uns heute überhaupt ansatzweise bewegt haben. Zählt der Gang vom Bett zum leeren Kühlschrank? In meinem Schloss bin ich der König. Aber Vasallen hat dieses Königreich schon lange nicht mehr gesehen. Und es riecht langsam etwas streng. Mama erzählt von ominösen, mysthischen Gestalten, die wohl neulich mal nach 21 Uhr vor die Tür gegangen sind. Sofort erschossen. Die Gesundheit geht vor. Und wer tot ist, kann auch kein Corona mehr kriegen. Klassische Win-Win-Situation.

Tapferkeit, Disziplin und Durchhaltevermögen fordert die Merkel-Raute. Wir sitzen auf unserer Couch und fühlen uns schon lange nicht mehr wie echte Helden. Wir sind schon fünfmal in uns gegangen. Da ist nix besonders spannendes zu entdecken. Haar und Bartlänge kämpfen um die Vorherrschaft. Irgendwo »draußen« hört man einen Hund. Hat der‘s gut. Obwohl: Was gibt es da »draußen« überhaupt noch? Geisterstädte, leere Straßen, verriegelte Geschäfte. »The Walking Dead« hatte wenigstens Zombies. Unangenehm, aber da war »draußen« immerhin was los.

Der Rauchmelder piept. Die Dosenravioli sind fertig. Harter Lockdown. Auf Zoom meldet sich wieder Mama. Wir sitzen Zuhause. Wir sind moderne Helden. Am Ende sind wir alle gesund. Weil wir »drinnen« sind. Wir leben noch. Was ist Leben eigentlich? Und was ist »draußen«? Wir würden gerne jemanden fragen. Aber da ist ja niemand. Die sind ja alle woanders.