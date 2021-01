Ausreichende Beschilderung COVID 19 - Darauf sollten Sie achten!

Das Corona-Virus mutet uns allen viel zu, und jeder einzelne ist aufgefordert, Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid19 vorzunehmen. Insbesondere Unternehmen sind angehalten, Hygienekonzepte aufzustellen und für die Einhaltung dieser zu sorgen. Je nach Art des Betriebs sind Abstandspflichten oder auch das Tragen von Masken einzuhalten. In anderen Unternehmen sind die Mitarbeiter wiederum dazu aufgerufen, sich regelmäßig die Hände zu waschen oder diese auch zu desinfizieren. Bei der Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen können Hinweisschilder und Aufkleber helfen, die Mitarbeiter immer wieder daran zu erinnern, was aktuell gerade Pflicht im Betrieb ist und was nicht. 2020 änderte sich das Infektionsgeschehen immer wieder, was sich auch auf die Regeln auswirkte. Mal wurden diese gelockert, mal verschärft. 2021 kann genau dasselbe passieren, und daher ist jedes Unternehmen gut beraten, die richtigen Schilder zur aktuellen Lage bereit zu halten.

Schilder und Aufkleber online bestellen

Corona Warnschilder und Aufkleber lassen sich sehr gut über das Internet kaufen. In Onlineshops lassen sich verschiedene Schilder bekommen, die beispielsweise auf ein Verbot für das Händeschütteln hinweisen oder die Maskenpflicht in Räumlichkeiten oder auf Plätzen anzeigen. Ferner gibt es Schilder, die auf eine begrenzte Personenzahl für den Zutritt hinweisen oder solche, die signalisieren, dass etwa ein Tisch in einem Restaurant oder in einer Kantine gesperrt ist. Wer möchte, der kann auch Schilder bekommen, auf denen mehrere Regeln zusammengefasst worden sind, die also eine Gesamtübersicht über das gewünschte Verhalten liefern. Wer Bedarf hat, der findet im Internet auch Anbieter, bei denen sich ganz individuelle Corona-Warnschilder gestalten lassen können.

Die Schilder in ausreichender Menge und gut sichtbar anbringen

Da die Corona-Regeln in den Bereich des Arbeitsschutzes fallen, ist auch in diesem Fall der Arbeitgeber voll und ganz für die Durchführung zuständig (§ 3 ArbSchG, § Abs. 1 SGB VII). Sollte ein Unternehmen die geforderten Schutzmaßnahmen gegen das Virus von seinen Mitarbeitern nicht einfordern und kontrollieren, kann er haftbar gemacht werden. Juristisch komplex wird es insbesondere, wenn in einer Firma das Infektionsgeschehen ausgebrochen ist und mehrere Mitarbeiter betroffen sind. Nicht zuletzt haben Unternehmen auch ein großes Eigeninteresse an einer gesunden Belegschaft, weil in den meisten Fällen nur mit ihr eine Aufrechterhaltung des Betriebes gewährleistet ist. Daher sollte jeder Arbeitgeber möglichst in großer Anzahl und gut sichtbar die benötigten Schilder anbringen. Nur dann kann er sicherstellen, dass wirklich jeder Mitarbeiter ausreichend informiert ist, und niemand sich herausreden kann, dass er nichts von den aktuellen Regeln wusste. Sollten ein oder mehrere Mitarbeiter immer wieder gegen die Regeln verstoßen, kann ein Arbeitgeber disziplinarisch gegen sie vorgehen. Das kann über Ermahnungen und Abmahnungen gehen und bis hin zu Kündigungen führen.