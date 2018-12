Außergewöhnliche Spendenaktion

× Erweitern Spendenübergabe KSK Hohenlohe Landrat Dr. Matthias Neth (Mitte) und die SparkassenvorständeWerner Siller (links) und Bernd Kaufmann (rechts)

Bunt und lebendig präsentierte sich die Sparkasse Hohenlohekreis bei der offiziellen Spendenübergabe des Online-Vereinswettbewerbs. Ziel der außergewöhnlichen Spendenaktion ist es, soziale und gemeinnützige Projekte im Hohenlohekreis mit insgesamt 125.000 Euro zu unterstützen. Die Sparkasse Hohenlohekreis feiert 2018 ihr 125-jähriges Jubiläum und veranstaltet das ganze Jahr über Aktionen, so dass möglichst alle Bürger im Landkreis mitfeiern können. Drei Monate lang konnte einmal täglich pro Kategorie auf der Homepage der Sparkasse Hohenlohekreis online abgestimmt werden. 127 Hohenloher Vereine haben sich beim Vereinsspendenwettbewerb mit einem Projekt in einer der vier Kategorien Kunst, Kultur & Brauchtum, Bildung & Soziales, Sport & Freizeit und öffentliche Einrichtungen beworben.

Zur Spendenübergabe waren Vertreter von 80 Hohenloher Vereinen eingeladen. Die fünf Vereine, die am meisten Stimmen in einer der vier Kategorien erhielten, bekommen jeweils 2.500 Euro. Die 15 folgenden Vereine bekommen jeweils 1.250 Euro. Die Platzierungen wurden erst bei der Spendenübergabe bekannt gegeben. Moderatorin Tanja Nowak führte charmant und mit viel Humor durch die Spendenübergabe und das lebendige Bühnenprogramm. An ihrer Seite Vorstandsvorsitzender Bernd Kaufmann und Vorstandsmitglied Werner Siller. »Die Übergabe der Spenden an die 80 Vereine war ein Volltreffer mitten ins Herz. Es war ein wunderbarer Abend für die Empfänger, aber auch für uns als Sparkasse«, so fasste Bernd Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hohenlohekreis, die Spendenübergabe zusammen.

Und dann hatte er noch eine überraschung parat: Auch alle anderen Vereine, die ein Projekt eingereicht haben und die bei der Abstimmung nicht auf den ersten Plätzen gelandet sind, können sich freuen, denn sie erhalten jeweils 500 Euro. Mit diesen zusätzlichen Spenden erhöhte sich der ausgelobte Betrag von 125.000 Euro auf 148.500 Euro – eine wahrlich stolze Summe. Über 200 Gäste waren in der Hauptstelle der Sparkasse Hohenlohekreis dabei und alle gingen begeistert und pro Verein mit einem Spendenscheck unterm Arm nach Hause. Nach dem Festakt im März und dem Mitarbeiterfest im Mai war die Spendenübergabe an die Vereine das dritte Highlight im Jubiläumsjahr unter dem Motto »Mit Herz und Kompetenz«.

