Auswandern in die Schweiz: Was passiert mit der Krankenversicherung?

Über 300.000 Deutsche leben dauerhaft in der Schweiz. Rechnet man die Doppelstaatler hinzu, nähert sich die Zahl der halben Million. Und es werden immer mehr. Denn vor allem Fachkräfte lockt die Schweiz mit einem sehr hohen Lohnniveau und verhältnismäßig niedrigen Steuern und Abgaben. So ist nicht nur der Spitzensteuersatz deutlich niedriger als in Deutschland - auch die Krankenkassenprämien (Prämien = Beiträge) werden unabhängig vom Einkommen erhoben.

Krankenversicherungspflicht in der Schweiz

Wer dauerhaft in der Schweiz lebt, muss sich zwingend dort krankenversichern. Sobald ein Versicherungsschutz nachgewiesen werden kann, lässt sich die deutsche Krankenversicherung problemlos kündigen - vorher nicht.

Der Vorteil in der Schweiz: Zwar sind die Leistungen im Rahmen der sogenannten Grundversicherung sehr begrenzt, dafür werden Beiträge unabhängig vom Einkommen erhoben. Abgesehen vom deutlich niedrigeren Leistungsumfang der Schweizer Grundversicherung ähnelt diese also der deutschen PKV (private Krankenversicherung). Die deutsche GKV (gesetzliche Krankenversicherung) verlangt hingegen 14,6 % des relevanten Einkommens (bis zu einer Bemessungsgrenze von 4.837,50 Euro brutto monatlich im Jahr 2021) als Beitrag.

Ausschlaggebend für die Prämienhöhe in der Schweiz sind vielmehr das Alter, der Wohnort und die jeweiligen Versicherungsmodalitäten. Die Kostenbeteiligungen der Versicherer sind im Rahmen der Grundversicherung per Gesetz identisch.

Wer mehr Leistung und nicht nur im Notfall die Kosten erstattet bekommen möchte, zum Beispiel beim Zahnarzt, sollte unbedingt eine entsprechende Zusatzversicherung abschließen.

Individuelles Einsparpotential bei Schweizer Krankenkassen

Wer eine hohe Franchise (Franchise = Teil der jährlichen Selbstbeteiligung) wählt, kann deutlich sparen. Bei Kindern entfällt die Franchise. Zudem dürfen die Schweizer Krankenversicherer alternative Modelle anbieten.

Ein Beispiel: Im “Telmed-Modell” müssen sich Versicherte zuerst an eine telefonische Beratungsstelle wenden. Im “Hausarzt-Modell” ist der Hausarzt zwingend erster Ansprechpartner. Das HMO-Modell verlangt, dass Versicherte im Krankheitsfall eine HMO-Praxis (HMO = Health Maintenance Organization) aufsuchen. Freie Arztwahl herrscht bei diesen Alternativen nicht. Dafür winken jedoch bis zu 25 % Rabatt auf die ohnehin oft niedrigen Prämien. Diese lagen im Jahr 2020 bei durchschnittlich rund 315 Franken monatlich, also etwa 290 Euro.

Und was ist mit Familien?

In Deutschland gibt es die Familienversicherung. Die Schweiz hat kein solches Modell. Das bedeutet: Innerhalb einer Familie muss sich in der Schweiz jeder (auch Kinder) individuell versichern. Hier spricht man vom Prinzip der Pro-Kopf-Versicherung. Das kann, muss aber nicht zwingend, ein finanzieller Nachteil des Schweizer Systems sein.

Grenzgänger mit Wahlfreiheit

Nicht jeden zieht es dauerhaft in die Schweiz. Viele wählen ein Grenzgängermodell, arbeiten also in der Schweiz, leben aber weiterhin hauptsächlich in der Bundesrepublik - vor allem in den angrenzenden Gebieten Baden-Württembergs. In diesem Fall können Arbeitnehmer frei wählen, ob sie sich in der Schweiz oder in Deutschland krankenversichern wollen. Allerdings ist dieses Optionsrecht auf drei Monate begrenzt.

Grenzgängertarif und getrenntes Optionsrecht für Familien

Wer als Grenzgänger eine Schweizer Versicherung wählt, profitiert vom besonders günstigen Grenzgängertarif. In der Schweiz werden Leistungen nach dem dort geltenden KVG übernommen. In Deutschland dient das SGB 5 genau wie bei der GKV als Grundlage. Eine deutsche Krankenversicherung agiert hierbei aus Aushilfskasse.

Übrigens haben auch Familienangehörige von Grenzgängern ein eigenes Optionsrecht. Ehepartner und Kinder von Grenzgängern dürfen weiterhin in Deutschland versichert bleiben. Im Hinblick auf die Familienversicherung kann dieses getrennte Optionsrecht je nach persönlicher Situation ein guter Kompromiss sein.