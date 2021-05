Auszug aus der Mietwohnung – das ist zu beachten

Dass die Schwaben Häuser bauen, bestätigen offizielle Statistiken nicht: Betrug während der vergangenen Jahre die bundesweite Durchschnittsquote der Wohneigentümer rund 42 Prozent, lebt ein knappes Drittel aller Einwohner der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt nicht in den eigenen vier Wänden. Und in der Regel auch nicht für immer. Wie aber muss eine Mietwohnung beim Auszug hinterlassen werden? Welche Rechte und Pflichten können Mieter und Vermieter geltend machen? Und weshalb gibt es so viele gerichtliche Streitigkeiten?

Nach mir die Sintflut?

Foto: Adobe Stock - lordn

Diese Einstellung hilft bei einer Wohnungsübergabe nicht. Vielmehr sind Mieter einer Wohnung oder eines Hauses grundsätzlich dazu verpflichtet, ihre ehemalige Bleibe in dem identischen Zustand zu übergeben, wie sie einst bezogen wurde. War diese renoviert und unmöbliert, gilt insofern:

Besenreinheit: Ein Nachmieter muss in die Wohnung einziehen können, ohne sofort zu Lappen und Reinigungsmittel greifen zu müssen. Dies heißt für den ausziehenden Mieter:

Boden fegen oder saugen, Heizkörper, Fenster und Türen abwischen, Küche und Badezimmer putzen, Staub und Spinnweben an Böden, Wänden und Decken entfernen. Keine Gegenstände zurücklassen – Ausnahme: vereinzelte Objekte kleiner Größe und geringen Wertes.

Schönheitsreparaturen: Schönheitsreparaturen können im Allgemeinen bis hin zu Dachausbauten oder Wärmedämmungen reichen. Im Folgenden bezieht sich der Terminus auf die klassischen Schönheitsreparaturen, die in nicht wenigen Fällen zu Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter führen. Unter anderem liegt dies an einer unklaren Gesetzeslage sowie der Bandbreite an individuell zu beurteilenden Situationen.

Von Gesetzen und Rechtsprechung

Laut § 535 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt die Vermietung einer Wohnung oder eines Hauses als Vertrag auf Gegenseitigkeit: Der Mieter bezahlt monatlich eine festgeschriebene Summe an den Vermieter, dem im Gegenzug eine ordnungsgemäße Aufrechterhaltung dieses Eigentums obliegt. Ein Blick in die Praxis allerdings bestätigt: In den meisten Fällen verpflichtet sich der Mieter zur Vornahme vereinbarter Renovierungsmaßnahmen – sowohl während der Mietdauer als auch beim Auszug. Dies ist trotz fehlender Paragrafen nicht gesetzeswidrig, denn in Zweifelsfällen wird auf die aktuelle Rechtsprechung verwiesen. Urteile zu Klagen über Schönheitsreparaturen finden sich reichlich. Dabei gilt wie so oft: Wer renovieren muss, hängt vom Einzelfall ab. Doch fast immer orientieren sich die Richter an einer Verordnung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes. Und danach gibt es einen allgemeinen Konsens:

Was ist Pflicht? Zu den klassischen Schönheitsreparaturen für Mieter zählen ausschließlich Aufgaben, die sich durch Streichen oder Tapezieren erledigen lassen. Im Detail:

das Verschließen aller Bohrlöcher, Streichen oder Kalken der Wände, Decken und gegebenenfalls Fußböden, der Heizkörper einschließlich sichtbarer Rohre, Innentüren, Fensterrahmen und Außentüren von innen. Wurden Fliesen oder Kacheln in Bad oder Küche fahrlässig oder vorsätzlich beschädigt, ist der Mieter zu ihrem Austausch verpflichtet. Auch Einbauten wie fest montierte Klimaanlagen oder Küchen müssen selbst dann wieder entfernt werden, hat der Vermieter diese zuvor genehmigt. Eine Nachfrage kann allerdings lohnen: Trägt der Einbau zur Wertsteigerung der Wohnung bei, verzichtet der Vermieter häufig auf seine ansonsten berechtigte Forderung.

Was muss nicht sein? Nicht ausgeführt werden müssen Arbeiten wie Sockel und Fußleisten streichen, Teppichboden verlegen, Parkett abschleifen und versiegeln, Verschließen und Verputzen von nicht schuldhaft verursachten Rissen in Wänden und Decken.

Soweit die Rechtsprechung. In den meisten Fällen werden diese allgemeingültigen Vorgaben im Mietvertrag und/oder Übergabeprotokoll festgehalten.

Wer schreibt, der bleibt: Protokoll und Vertrag

Foto: Adobe Stock - thodonal

Die Ausfertigung eines Übergabeprotokolls ist weder bei Ein- noch Auszug in eine Mietwohnung verpflichtend, kann allerdings am Ende allen Beteiligten viel Ärger ersparen. In ihm wird der Zustand der Wohnung am Tag der Übergabe detailliert dokumentiert, bestehende Schäden vermerkt, Zählerstände und Schlüsselanzahl aufgelistet. Wichtig: Mieter und Vermieter müssen das Protokoll für seine Gültigkeit unterschreiben. Mustervorlagen stehen im Internet zum Download bereit.

Oft werden im Mietvertrag die folgenden Zeiträume angegeben, innerhalb derer der Mieter einzelne Zimmer zu streichen hat:

Dreijahresrhythmus für Küche und Badezimmer

Fünfjahresrhythmus für Wohn- und Schlafzimmer, Diele, Flur und separate Toilette

Sämtliche weiteren Räume müssen alle sieben Jahre farblich aufgefrischt bzw. instandgesetzt werden.

Auf das Kleingedruckte achten

Dabei ist allerdings immer das individuelle Erscheinungsbild der Wohnung zu beachten. Allgemeine Gebrauchsspuren wie Kratzer in Dielen oder abgenutzte Auslegeware geben keinen Anlass zu einer Renovierung, weshalb starr vereinbarte Fristen im Mietvertrag unwirksam sind. Doch nicht nur diese, sondern auch die Aufnahme weiterer Klauseln in den Mietvertrag ist nicht rechtmäßig:

Renovierungsumfang : Die Verpflichtung zu Schönheitsreparaturen, die den Umfang der rechtlich vorgeschriebenen Tätigkeiten überschreiten sowie Schönheitsreparaturen aller Art bei Übernahme einer unrenovierten Wohnung

: Die Verpflichtung zu Schönheitsreparaturen, die den Umfang der rechtlich vorgeschriebenen Tätigkeiten überschreiten sowie Schönheitsreparaturen aller Art bei Übernahme einer unrenovierten Wohnung Farbwahl : Zwar muss der Mieter die Wohnung in einer neutralen Farbe streichen, doch darf der Mieter keine exakte Farbe vorgeben

: Zwar muss der Mieter die Wohnung in einer neutralen Farbe streichen, doch darf der Mieter keine exakte Farbe vorgeben Abgeltung : Zieht der Mieter aus der Wohnung aus, bevor ein neuer Anstrich eines der Zimmer ansteht, ist er derzeit zwar grundsätzlich zur Zahlung eines allgemein festgelegten Prozentsatzes an den künftigen Renovierungskosten verpflichtet – so zum Beispiel zu einem guten Drittel für die Küche nach einem Jahr Nutzungsdauer. Allerdings entscheiden mehr und mehr Gerichte auf eine Unwirksamkeit solcher Kostenquotenklauseln, wird der Anteil des Mieters ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Zustand des betroffenen Zimmers ermittelt oder ist der Mieter zur Berechnung seines Kostenanteils allein nicht in der Lage.

: Zieht der Mieter aus der Wohnung aus, bevor ein neuer Anstrich eines der Zimmer ansteht, ist er derzeit zwar grundsätzlich zur Zahlung eines allgemein festgelegten Prozentsatzes an den künftigen Renovierungskosten verpflichtet – so zum Beispiel zu einem guten Drittel für die Küche nach einem Jahr Nutzungsdauer. Allerdings entscheiden mehr und mehr Gerichte auf eine Unwirksamkeit solcher Kostenquotenklauseln, wird der Anteil des Mieters ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Zustand des betroffenen Zimmers ermittelt oder ist der Mieter zur Berechnung seines Kostenanteils allein nicht in der Lage. Endrenovierung: Ebenso darf keine Forderung nach einer späteren Übergabe der kompletten Wohneinheit in hochwertigstem Zustand festgeschrieben werden. Auch hier zählt der Renovierungsbedarf zum Zeitpunkt des Auszugs.

Für alle Fälle gilt: Wird auch nur eine unwirksame Vertragsklausel aufgedeckt, ist der Mieter damit sämtlicher Schönheitsreparaturen entbunden. Vermieter sollten daher unbedingt vermeiden, unrechtmäßige Ansprüche in den Vertrag mit aufzunehmen.

Plant der Mieter wiederum die Verweigerung berechtigter oder zweifelhafter Schönheitsreparaturen, sollte er seinen Vermieter unbedingt vorab darüber in Kenntnis setzen, um Streitigkeiten bei der Wohnungsabnahme zu verhindern.

Zahlen, anlegen, zurückfordern, einbehalten: Details zur Mietkaution

Foto: Adobe Stock – the_builder

Kaum ein Vermieter, der mit Abschluss des Mietvertrages keine Kaution verlangt. Im Falle einer Streitigkeit über die Wohnungsrenovierung kann der vereinbarte Betrag von maximal drei Netto-Kaltmieten beim Auszug eine große Rolle spielen.

Auch hier kommen zunächst allgemeingültige Regelungen zum Zug. Danach

steht dem Vermieter in Zweifelsfällen eine sechsmonatige Prüffrist zu, bevor er die Kaution wieder freigibt

darf der Vermieter dem Ausziehenden bei bekannten Mängeln eine Frist zur Ausbesserung setzen. Ist diese ergebnislos verstrichen, ist er zum Abzug der entstehenden Reparaturkosten berechtigt.

Verläuft die Übergabe der Wohnung beim Auszug reibungslos, ist der Vermieter zu einer sofortigen Rückerstattung der Summe verpflichtet:

abzüglich einer Schätzsumme für die noch folgende Betriebskostenrechnung, die sich aus den Vorjahreskosten und einem zehnprozentigen Aufschlag ergibt sowie

zuzüglich angesammelter Zinsen. Der Vermieter ist dazu verpflichtet, das Geld bestmöglich anzulegen, eine Einzahlung der Summe auf sein Privatkonto ist nicht rechtmäßig. Er muss dem Mieter auf Anfrage Art und Zinssatz der Geldanlage mitteilen und darf keine Bank­ge­bühren berechnen.

Keine Einigung in Sicht?

Hilft alle Rechtsprechung nicht, wurden schriftliche Vereinbarungen verabsäumt oder zweifelhaft formuliert, sind in den meisten Fällen juristische Klagen die Folge.

Mieter können bei Organisationen wie dem Mieterbund Heilbronn-Franken e.V. oder einem Rechtsanwalt Unterstützung erbitten, Vermieter sich an Haus&Grund Heilbronn wenden oder ebenfalls juristischen Beistand in Anspruch nehmen.

Die Beurteilung einiger stets wiederkehrender Problemfälle haben zu allgemeingültigen Rechten von Mietern und Vermietern geführt:

Was darf der Mieter?

Sich weigern, eine unrenoviert übernommene Wohnung zu streichen oder tapezieren

Seine Mietkaution bei ungerechtfertigter Einbehaltung einfordern – Musterbriefe im Internet helfen bei der Formulierung

Eine Kostenerstattung verlangen, hat er trotz einer unwirksamen Schönheitsreparatur-Klausel die Wohnung renoviert

Selbst Hand anlegen ! Wurden die Arbeiten mit einer mindestens durchschnittlichen Qualität ausgeführt, darf der Vermieter keine Renovierung durch einen Fachmann verlangen

Was darf der Vermieter?

Bleibende Mängel, Möbel und Einbauten auf Kosten des Mieters beseitigen lassen

Bei Auszug des Mieters ohne Kündigung und Ausbleiben der Mietzahlung den Mietvertrag fristlos kündigen

Bei Mietrückständen und ausstehenden Nebenkosten die Kaution ganz oder in Teilen einbehalten

Schönheit absetzen

Ein Lichtblick bietet sich Mieter wie Vermieter bei der Übernahme von Schönheitsreparaturen: Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich 20 Prozent der Gesamt-Rechnungssumme als Werbungskosten steuerlich absetzen. Gedeckelt wird der Betrag bei 1.200 Euro.

An die Zukunft denken

Nicht nur Streitigkeiten mit dem Vermieter beim Wohnungs-Auszug sollten vermieden werden, sondern auch Ärger mit dem Einwohnermeldeamt beim Einzug. Daher sollten sich Mieter von ihrem Vermieter unbedingt eine Einzugsbestätigung ausstellen lassen und diese innerhalb von zwei Wochen beim zuständigen Bürgeramt vorlegen.