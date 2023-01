Baden-Württemberg stärkt die Games-Branche: Einreichung der Förderprojekte mit zwei Stichtagen für 2023

Baden-Württemberg beheimatet immer mehr Entwickler-Studios. Eine Umfrage innerhalb der deutschen Games-Branche hat belegt, dass diese Region auf dem fünften Platz landet, hinter Bayern, Berlin, NRW und Hamburg. Es gibt zahlreiche kleine Entwicklerstudios, aber auch vereinzelte große, international bekannte Publisher wie beispielsweise Gameforge aus Karlsruhe oder Black Forest Games aus Offenburg. Gerade weil diese Branche für das Bundesland immer bedeutender wird, gibt es auch 2023 wieder ein großes Förderprojekt für die noch recht junge Branche.

Ungebrochene Gaming-Lust der Deutschen

Gaming hat sich vor allem in der Zeit der Pandemie zu einer der liebsten Freizeitbeschäftigungen entwickelt. Eine aktuelle Umfrage von statista.com hat ergeben, dass rund 54 Prozent der Deutschen Computer- und Videospiele zocken. In der jüngsten Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen beträgt der Anteil sogar unglaubliche 85 Prozent. Am beliebtesten sind Casual-, Strategie- und Social-Spiele. Bei den Devices ist laut statista.com die beliebteste Gaming Plattform der Deutschen das Smartphone, gefolgt von PCs und Konsolen. Allerdings hat sich Mobile Gaming zur treibenden Kraft hinter dem rasanten Wachstum des globalen Gaming Marktes entwickelt. Sehr großer Beliebtheit erfreuen sich Gaming-Apps oder optimierte Gaming-Websites wie beispielsweise spielhallen.com. Auf dieser Seite werden zwei große Trends miteinander verbunden. Die Seite bietet einen übersichtlichen Blick auf die verschiedensten Online Casinos inklusive Bewertung und ist immer aktuell, wenn es um den stark wachsenden iGaming Sektor geht. Diese Anbieter haben das Glücksspiel digitalisiert und bieten ihr Angebot in Online Spielhallen an. Die Auswahl an unterschiedlichen Spielen ist riesig und den seriösen Anbietern ist außerdem die Sicherheit der User ein großes Anliegen. Hier kommen die modernsten Verschlüsselungstechnologien zum Einsatz. Die Sicherheit ist allerdings in allen anderen Gaming Bereichen sehr wichtig und die Programmierer – auch in Baden-Württemberg – fokussieren darauf beim Entwickeln von neuen Titeln.

Pexels auf Pixabay

Förderprogramm Games BW der MFG Baden-Württemberg

Laut statista.com lagen die Umsätze mit Videospielen in Deutschland im Jahr 2021 bei rund 6,2 Milliarden Euro. Hier ist der Hardware-Umsatz allerdings noch gar nicht eingerechnet, der liegt bei knapp 3,6 Milliarden Euro. Der Umsatz mit In-Game-Käufen, der vor allem für die Smartphone Games von Bedeutung ist, wächst beständig und liegt mittlerweile bei 4,2 Milliarden Euro. Bevor so ein Spiel allerdings den Markt erobern kann, muss eine lange Zeit der Entwicklung investiert werden und viele Jobs hängen an so einem Release. Das weiß beispielsweise „Black Forest Games“. Bevor ein neues Game online geht, sind die rund 100 Programmierer nicht selten um die zwei Jahre mit der Entwicklung beschäftigt. Genau aus diesem Grund gibt es auch das großzügige Förderprojekt im neuen Jahr wieder.

Förderung von Games

Ziel dieser Fördermaßnahme ist es, die Games-Branche in Baden-Württemberg zu stärken. Unterstützt werden beim Förderprogramm Games BW der MFG Baden-Württemberg Spiele mit folgenden Kriterien:

Qualitativ hochwertig

Kulturell oder pädagogisch bedeutsam

Innovative, interaktive Medienprojekte mit Spielecharakter

Skalierbar

Inhaltlich und/oder strukturell mit Marktpotential ausgestattet

Gefördert werden je nach Entwicklungsstufe entweder das Konzept- oder die Prototyp-Entwicklung sowie die Produktion von digitalen Spielen. Die Finanzierung erfolgt über die MFG und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Es ist möglich, dass Entwickler und Entwicklerinnen bei der Games BW Förderung je nach Phase Beträge bis zu 500.000 Euro einreichen. Die Fördersumme wird dann entweder als erlösbedingt rückzahlbares, zinsloses Darlehen oder als Zuschuss ausgezahlt.

Förderkriterien

Gefördert werden nur anspruchsvolle Projekte. Das heißt, es sollte sich um digitale Spiele oder innovative, interaktive Medienprojekte mit Spielecharakter handeln. Dazu zählen Computer- und Videospiele sowie mobile digitale Spiele. Innovative Aspekte wie neuartiges Gameplay, neues Geschäftsmodell, Rechtegenerierung zum dauerhaften Verbleib oder ähnliches sollten beim Konzept nicht fehlen. Kommt es zu einer Förderung, wird grundsätzlich zwischen zwei Fördervarianten unterschieden. Dies ist abhängig von der Höhe der zu vergebenen Fördersumme.

Games BW Anträge für Fördersummen bis zu 20.000 Diese Anträge können ganzjährig gestellt werden. Über den Zuschlag entscheidet der Geschäftsführer der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg innerhalb von einem acht-wöchigem Zeitraum. Wichtig ist hier nur, dass alle Antragsunterlagen vollständig vorliegen.

Über die Games BW Anträge für Fördersummen über 20.000 und bis maximal 500.000 Für diese großen Projekte gibt es pro Jahr zwei Termine und die Entscheidung trifft ein externes Gremium. Spätestens zwei Wochen vor der Einrichtung findet ein Beratungsgespräch mit dem Games BW Ansprechpartner statt, um noch offene Fragen zu klären.

Gerd Altmann auf Pixabay

Die drei Förderarten

Geht es um die Konzeptförderung, so kann ein Zuschuss von bis zu 20.000 Euro eingereicht werden. Der Förderbetrag darf allerdings maximal 80 Prozent der Gesamtherstellungskosten betragen. Möchte man eine Förderung für die Entwicklung eines Prototyps, so gibt es Darlehen bis 20.000 Euro, bis 80.000 Euro oder bis zu 120.000 Euro. Die höheren Summen können allerdings nur bei nachweislich besonders aufwendigen Entwicklungen angefordert werden. Auch hier gilt das Prinzip der maximalen Fördersumme von 80 Prozent der Gesamtherstellungskosten. Ist man schon in der Produktion, so beinhaltet das Darlehen maximal 500.000 Euro. Beantragt man ein solches Darlehen, darf die Fördersumme maximal 50 Prozent der Gesamtherstellungskosten betragen. Handelt es sich um Zuschuss-Anträgen, so sind es maximal 20 Prozent. Für die weiteren Richtlinien gibt es besondere Maßgaben in Bezug auf den Baden-Württemberg Bezug und kulturelle Relevanz.

Antragstellung und Einreichfristen

Sämtliche Unterlagen kann man sich im Download-Bereich herunterladen. Hier ist übersichtlich aufgeschlüsselt für welche Förderung man welche Unterlagen einreichen muss. Bei Fragen zu den Unterlagen gibt es gerne nähere Informationen vom Ansprechpartner der Games BW. Er macht dann auch ein projektbezogenes Beratungsgespräch. Dieses Gespräch ist verpflichtend und muss mindestens 14 Tage vor der Einreichung gemacht werden. Anträge unter 20.000 Euro können ganzjährig eingereicht werden. Anträge über diesem Betrag können zu folgenden Fristen abgegeben werden: