Baden-Württembergische Literaturtage in Bad Mergentheim, 11.09. bis 11.10.26

Wer durch den wunderschönen Kurpark in Bad Mergentheim spaziert, versteht schnell, warum ausgerechnet hier, in der Konzertmuschel, im grünen Herzen der Stadt, die Eröffnung der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage stattfindet. Vom 11. September bis zum 11. Oktober wird die Literatur von hier ausschwärmen an mehr als 45 teils außergewöhnliche Orte in und um Bad Mergentheim. Über 60 Veranstaltungen sind geplant, verteilt über vier Wochen. Wer einen Kurort betritt, sucht selten nur einen Ort. Er sucht Linderung. Genau dorthin führt Olga Tokarczuk uns mit ihrem jüngsten Roman. Die polnische Literaturnobelpreisträgerin lässt in »Empusion« Menschen im Sanatorium eines Kurorts aufeinandertreffen. Mit diesem Roman reist Olga Tokarczuk am 8. Oktober nach Bad Mergentheim zu den Literaturtagen. Gelesen und diskutiert wird, wo sonst gelandet, gebetet oder gearbeitet wird: Im Kursaal, im Stadtkloster, im Alten Rathaus, in der Werkhalle einer Firma sowie an weiteren Orten, auch außerhalb von Bad Mergentheim: Der Flugplatz Unterschüpf, die Tauberphilharmonie in Weikersheim, das Kloster Bronnbach sind weitere Schauplätze eigener Programmpunkte. Wie vielfältig das Programm angelegt ist, machten Kuratorin Beatrice Faßbender und Kurator Ulrich Rüdenauer auf der Auftakt-Pressekonferenz deutlich: »Wir haben sehr viel Wert auf allergrößte Vielfalt gelegt. Es ist ein baden-württembergisches Literaturfestival, weshalb wir einen Schwerpunkt mit lokalen Autorinnen und Autoren hier aus der Region, der Stadt, aber eben auch aus dem Bundesland haben.«

Fr. 11. September bis So. 11. Oktober, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de