Bandscheibenvorfall: Das kommt jetzt auf einen zu

Ein Bandscheibenvorfall gehört mitunter zu den häufigsten Beschwerden der deutschen Bevölkerung. Obwohl er definitiv nicht angenehm ist, können 90 Prozent aller Bandscheibenvorfälle mithilfe der konservativen Therapie behandelt werden. Verläuft diese Therapie nicht erfolgreich, kann auch eine Operation nötig sein. Womit muss man also bei einem Bandscheibenvorfall im Detail rechnen?

Die Schmerztherapie bei einem Bandscheibenvorfall

Bei der Therapie eines Bandscheibenvorfalls, etwa in der ATOS Klinik in Stuttgart, geht es hauptsächlich darum, dass man wieder schmerzfrei den eigenen Alltag bewältigen kann. Aus diesem Grund werden zunächst Medikamente verschrieben, welche die Schmerzen lindern und Entzündungen bekämpfen sollen. Dabei ist es besonders wichtig, dass man diese auch wirklich regelmäßig und gemäß der Empfehlung des behandelnden Arztes einnimmt. Durch die reduzierten Schmerzen werden Schonhaltungen verhindert, die mitunter in einer Verschlimmerung der Beschwerden resultieren können.

Darüber hinaus werden in besonders schmerzhaften Fällen auch Medikamente, die örtlich betäuben, oder Kortison gespritzt. Ebenfalls hilfreich ist Wärme, da diese für eine verbessere Durchblutung sorgt, wodurch die versteifte Rückenmuskulatur gelockert wird, was eine Linderung der Schmerzen mit sich bringt. Damit die Nerven nicht so stark belastet werden, wird außerdem oft eine sogenannte Stufenbettlagerung empfohlen. Hier positioniert man beispielsweise die Beine im Liegen im rechten Winkel auf einen Würfel.

Wichtig für den Erfolg: Physiotherapie

Während man früher noch der Meinung war, dass bei einem Bandscheibenvorfall Bettruhe und das Vermeiden jeglicher Bewegungen nötig ist, vertritt man mittlerweile eine komplett gegenteilige Ansicht: In der Regel können Patienten sofort mit einer Physiotherapie beginnen. Darüber hinaus ist auch regelmäßiges Training zuhause nötig, um die Wirbelsäule zu entlasten und dadurch für eine schnelle Genesung zu sorgen.

Sport ist empfehlenswert

Nach einem Bandscheibenvorfall ist Sport nicht nur erlaubt, sondern absolut zu empfehlen. Das liegt daran, dass Sport für verbesserte Heilungschancen sorgt. Jedoch sollte man stets im Voraus mit seinem Arzt abklären, welche Sportarten ohne Bedenken durchgeführt werden können. Auf Tätigkeiten, bei denen der Rücken und die Bandscheiben belastet werden, sollte man logischerweise verzichten, weshalb man auch im Alltag keine schweren Gegenstände heben und beispielsweise auch vom Putzen in gebückter Haltung Abstand nehmen sollte.

Wenn man sich an die therapeutischen Empfehlungen des Arztes hält und sich auch zuhause Mühe gibt, sind die Chancen für eine erfolgreiche konservative Therapie recht hoch. Hierbei kann man bereits nach sechs bis acht Wochen auf eine deutliche Verbesserung hoffen und im besten Fall kann es sogar sein, dass die Schmerzen gänzlich verschwunden sind. Falls man sich allerdings um gar nichts kümmert, kann es auch sein, dass eine Operation vonnöten ist.

Wie läuft eine Operation an den Bandscheiben ab?

Im Rahmen der Operation wird der Bandscheibenvorfall von einem Chirurgen entfernt, wodurch die eingeklemmte Nervenwurzel entlastet wird. In der Regel kommt es zur sogenannten mikrochirurgischen Diskektomie. Dabei wird jener Teil des Gallertkerns, der vorgefallen ist (daher kommt übrigens auch der Name Bandscheibenvorfall), entfernt, wobei ein Operationsmikroskop zum Einsatz kommt. Dies resultiert in der Entlastung der Nervenwurzel. Andere Methoden kommen eher selten zum Einsatz, da diese nicht sonderlich gut erforscht sind und daher nicht weit verbreitet sind. Ein Beispiel für eine solche Methode sind zum Beispiel die perkutanen endoskopische Techniken.