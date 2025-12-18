Barber Angels Brotherhood: Haarschnitt für Obdachlose

Zusammen ist man weniger allein: Die Barber Angels Brotherhood schneidet ehrenamtlich Haare für Obdachlose und Bedürftige. Babs Kennel & Eric Rupp aus Nordheim leiten das Chapter Baden-Württemberg Nord.

Expand Fotos: Oliver Müller

Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht: Wo zuvor noch ein langer Bart und wilde Zotteln das Erscheinungsbild bestimmt haben, sitzt nun ein Mann mit einem gepflegten Haarschnitt und einem erstaunten Gesichtsausdruck. Keine Selbstverständlichkeit, denn der Mann ist obdachlos, kann sich also keine regelmäßigen Friseurtermine leisten. Doch das ist der Verdienst der Barber Angels. Gegründet im Jahr 2016 von Claus Niedermaier setzen sich in dieser gemeinnützigen Vereinigung von Friseuren aus inzwischen 12 Ländern mit mehr als 900 Mitgliedern ehrenamtlich für obdachlose und bedürftige Menschen ein – mittlerweile auch in Heilbronn-Franken, wo Babs Kennel und Eric Rupp aus Nordheim das Chapter Baden-Württemberg Nord leiten.

»Uns war es wichtig, etwas Gutes zu tun«, schildert Rupp. Seine Frau ist Friseurin und setzt ihre Fähigkeiten ehrenamtlich dafür ein, Obdachlosen einen frischen Haarschnitt oder eine Rasur zu ermöglichen. »Es geht dabei vor allem um Würde«, so Kennel. »Das eigene Erscheinungsbild macht so viel aus, gerade mit dem eigenen Selbstbewusstsein und wie man von der Außenwelt wahrgenommen wird.« Zudem sei ein Friseurbesuch mehr als nur ein simpler Haarschnitt – er sei auch eine Möglichkeit, zu reden: »Die Menschen, die zu uns kommen, erzählen uns ihre Geschichten und fühlen sich gesehen.« Als Barber Angels waren Rupp und Kennel bereits mehrfach in der Region im Einsatz – zuletzt in Schwäbisch Hall und Heilbronn. Obwohl die Barber Angels Brotherhood bereits mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Grand Prix Humanitaire de France ausgezeichnet wurde, kämpft das Chapter Baden-Württemberg Nord. »Es fehlt uns einfach an Unterstützung«, so Eric Rupp. »Seien es Spenden, Räumlichkeiten für unsere Einsätze oder Friseure, die mitmachen.« Rupp und Kennel bitten um Mithilfe: »Es ist wichtige Arbeit, die einen Unterschied macht.«

https://b-a-b.club/