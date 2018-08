Barrierefrei mit dem Bus unterwegs

An mehreren Stellen im Stadtgebiet tauchen derzeit im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen neuartige Bordsteine auf: Helles Weiß, vorne gerundet, eine Oberfläche mit Noppen, 18 Zentimeter hoch. Es handelt sich um neue Busborde, die eine barrierefreie Nutzung der Busse gewährleisten sollen.

Die Herstellung barrierefreier Haltestellen ist Aufgabe der Städte und Gemeinden. Mosbach hat sich dieses Thema bereits 2017 vorgenommen und begonnen, die ersten Haltestellen umzurüsten. Allen Fahrgästen, insbesondere denen mit Mobilitätseinschränkungen, soll damit der Einstieg in die Busse erleichtert werden. In den Gehweg eingelassene Rillenplatten helfen Blinden und Sehbehinderten, die richtige Einstiegstelle in den Bus zu finden. Mit der Umrüstung sieht man sich auch im Einklang mit den Zielen des Aktionsplans Inklusion der Stadt Mosbach, der 2016 verabschiedet wurde.

Die der Stadt Mosbach gestellte Aufgabe schien zunächst kaum lösbar. Denn laut der gesetzlichen Vorgaben soll die Umrüstung bis 2022 abgeschlossen sein. Angesichts von 188 Haltestellen mit 226 Haltepositionen für Busse im Mosbacher Stadtgebiet kein leichtes Unterfangen. Erste grobe Schätzungen führten zu einem Finanzbedarf von 4 bis 5 Mio. Euro. Ausnahmen lässt das Gesetz zwar zu, die müssen aber begründet werden, dazu sind zudem im Nahverkehrsplan nähere Aussagen zu treffen. Die Bildung von Kategorien und die Erstellung einer Prioritätenliste war daher ein wichtiger Bestandteil der letzten Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Neckar-Odenwald-Kreis im Jahr 2017. Mosbach setzte sich das Ziel, mindestens 35 wichtige Bussteige barrierefrei bis 2022 umzubauen, weitere sollen in den Jahren danach folgen.

Die praktische Umsetzung begann 2017 im Allfelder Weg zwischen Alter Bergsteige und Hardhofweg. Die Sanierung dieser Straße stand an, der Umbau der Bussteige im Baufeld drängte sich damit auf. Auch in finanzieller Hinsicht zeichnete sich Hilfe ab: Das Land hatte Mosbach mit 150 Bussteigen in das LGVFG-Förderprogramm (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) aufgenommen, in dem Nahverkehrsprojekte finanziell unterstützt werden. Die Bezuschussung des Umbaus von zunächst 15 Haltestellen wurde im Sommer letzten Jahres beantragt und vom Land auch bewilligt. Neben den drei Bussteigen im Allfelder Weg sind zwei in der Alten Bergsteige in Höhe der Schorre bereits fertiggestellt. Aktuell sind die Haltestellen in der Hauptstraße sowie in der Herrenwiesenstraße im Bau. Weitere wichtige Haltestellen wie beim Krankenhaus werden im Herbst 2018 in Angriff genommen.

Da weitere kurzfristig angesetzte Umbauten nicht im Antrag auf Landesförderung enthalten waren, beantrage die Stadt Mosbach einen Zuschuss beim Landkreis, der ein eigenes Förderprogramm für seine Gemeinden aufgelegt hat. Die kurzen Dienstwege machten eine schnelle Zusage möglich, so dass mit der Umsetzung zeitnah begonnen werden konnte. Entstanden ist auf diesem Weg eine komplett neue Haltestelle an der Einmündung des Höhenwegs in den Allfelder Weg. Während die Fahrgäste dort bisher mitten auf der Straße in den Bus einsteigen mussten, können Sie nun gesichert auf einer neu gestalteten Fläche, bei Regen sogar in einem modernen Unterstand auf den Bus warten. Weitere Haltestellen in der Alten Bergsteige werden ebenfalls vom Landkreis gefördert. Hier mussten kurzfristig Straßenschäden beseitigt werden, die durch Starkregen entstanden waren. Der Umbau der genau dort gelegenen Haltestellen drängte sich auch hier auf. In Fahrtrichtung Bergfeld ist dabei übrigens erstmals ein ordentlicher Bussteig entstanden, bisher mussten die Fahrgäste im Straßenbankett aussteigen.

Rund 400.000 € fallen für den Umbau von 18 Haltestellen in den Jahren 2017 und 2018 an Planungs- und Baukosten an. 140.000 € schießt das Land zu, 17.500 € kommen vom Landkreis. Der Zuschussantrag für 2019 ist bereits gestellt. Von Herbst 2018 bis Herbst 2019 sollen 25 weitere Haltestellen im Stadtgebiet umgebaut werden, darunter sieben Bussteige in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Bei der Stadt ist man zuversichtlich, bis 2022 etwas mehr als das gesetzte Mindestziel von 35 Bushaltestellen zu erreichen.