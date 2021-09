Baumaschinen: Leasen, kaufen oder mieten?

Bestimmte Baumaschinen werden regelmäßig für die zu leistende Arbeit benötigt? Entsprechend sollte man sich die Frage stellen, weshalb eine Baumaschine gemietet statt gekauft werden sollte. Die M&V Veit Baumaschinen sind zur Vermietung erhältlich - die Miete birgt sogar zahlreiche Vorteile.

Kauf, Leasing oder doch die Miete von Baumaschinen?

Sind die passenden Baumaschinen nicht vorhanden, kann eine planmäßige Fertigstellung des Auftrags leider auch nicht garantiert werden. Dies ist der Grund, weshalb einige Unternehmen einen Pool an Maschinen wie Baggern oder Radladern auch zur Vermietung anbieten. Schließlich möchten die Unternehmen zu jeder Zeit eine zuverlässige Arbeit leisten - ebenso verhält es sich in Zeiten von Wachstum sowie bei der Ausführung außergewöhnlicher Aufträge. Wie kann der Maschinenpark also zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Betriebs beitragen?

Vorteile des Mietens von Baumaschinen

Das Mieten von Maschinen ist mittlerweile sogar zum Trend geworden und hat sich in den verschiedensten Branchen durchgesetzt.

Ebenso stößt man auch in der Baubranche auf ein großes Interesse.

Die wichtigsten Vorteile:

Finanzielle Einsparungen sowie eine erhöhte Flexibilität. Eingesparte Ressourcen für die Wartung und Instandhaltung der Maschinen (voller Service vom Vermieter). Profitieren von garantierter Verfügbarkeit und einem umfangreichen Angebot. Kosten fallen nur für die Einsatztage an. Volle Berücksichtigung der Mietkosten in der Steuer möglich. Kurzfristige Ausfälle der Maschinen haben keine kundenbezogenen Folgen. Problemloses Mieten von zusätzlichen Ersatzteilen (kostenfreie Rückgabe bei Nicht-Nutzung). Stets neuester Stand der Technik. Kein Risiko des Verlusts oder des Diebstahls, da die Maschinen eine ausreichende Versicherung innehaben. Einfachere budgetäre Kalkulation.

Vorteile des Kaufs von Baumaschinen

Der Besitz eines eigenen Fuhrparks kann durchaus sinnvoll sein.

Der Kauf hat folgende Vorteile:

Eigenes und somit bekanntes Gerät. Garantierte Verfügbarkeit der Maschine. Steuerliche Vorteile - Abschreibung sowie Investitionsfreibeträge.

Vorteile des Leasings von Baumaschinen

Die dritte Option bietet folgende Vorteile:

Ein eigenes Gerät für einen bestimmten und festgelegten Zeitraum besitzen. Garantierte Verfügbarkeit innerhalb der Leasingzeit. Die Investitionssumme kann auf mehrere Monate aufgeteilt werden - keine plötzlichen hohen Kosten. In der Regel eine 100-prozentige Aktivierung der Kosten beziehungsweise Leasingraten bei der Steuer möglich.

Wann lohnt sich welche Methode?

Bei häufig genutzten Maschinen - zum Beispiel Radlader oder Minibagger - ist der Kauf auf langfristige Sicht lohnender. Die Maschinen sind schließlich ständig in Benutzung. Außerdem profitieren die Mitarbeiter von der absoluten Kenntnis der Maschine, ebenso können sie sich auf diese eher verlassen.

Auftragsspitzen oder auch speziellere Aufträge erfordern häufig die Nutzung weiterer Geräte und Maschinen. Hier sollte entsprechend überlegt werden, ob sich eine Neuanschaffung denn auch rechnet.

Mieten von Baumaschinen - Deshalb ist dies häufig die beste Lösung

Der Besitz ist auch immer an eine Verpflichtung gekoppelt. Nach dem Kauf einer Maschine kann man diese zwar sein absolutes Eigen nennen, jedoch muss man somit auch selbst für die Ersatzteilkosten sowie den Reparatur- und Wartungsaufwand aufkommen.

Der Grundsatz: Besser auch dann die Maschine mieten, wenn sie nur temporär (etwa für saisonale Einsätze) genutzt wird.

Der Kauf hängt mit relativ hohen Anschaffungskosten zusammen und stellt somit keine ratsame Option dar.

Gleiches gilt auch dann, wenn man lediglich nur kurzfristig auf die teuren Spezialgeräte angewiesen ist sowie auch dann, wenn häufig die Arbeits- beziehungsweise Baustellen gewechselt werden.