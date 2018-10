Baumpaten unterstützen Klima Arena

× Erweitern Bild: Ellen Klose. Klima Arena Baumpflanzen Am 19. Oktober wurde symbolisch der erste Baum gesetzt. (V.l.n.r.) Julian Huben, Baumschule Huben Ladenburg, Michael Epple, Landschaftsarchitekt, Alfred Ehrhard, Vorstandsvorsitzender Klimastiftung für Bürger, Felix Finkbeiner, Plant-for-the-Planet, Jörg Albrecht, Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim und Stiftungsratsmitglied der Klimastiftung für Bürger.

Das symbolische Setzen eines Baumes in Anwesenheit von Gästen aus ganz Baden-Württemberg war der Start zur Pflanzung von weiteren 165 Bäumen auf dem großzügigen Außengelände der Klima Arena in den nächsten Monaten. 26 verschiedene Baumarten werden gesetzt und sind Teil der Ausstellungskonzeption. Für rund 60 Bäume wurden bereits Baumpatenschaften von Bürgern und Unternehmen übernommen. Für eine Spende von 300 Euro oder 500 Euro – je nach Baumgröße – können weitere Baumpatenschaften unter www.klima-arena.de übernommen werden. „Damit kann sich jeder Einzelne in der Klima Arena engagieren und einen kleinen Beitrag zur Klimaverbesserung leisten“, erklärte Alfred Ehrhard, der Vorstandsvorsitzende der Klimastiftung für Bürger.

Im Rahmen des kleinen Festaktes am Klima-Erlebnisort in Sinsheim lobte Felix Finkbeiner, Gründer der Initiative „Plant-for-the-Planet“, am Freitag das Konzept der Klima Arena. „Die Klima Arena hat die gleiche, unglaublich wichtige Aufgabe wie Plant-for-the-Planet, nämlich die Menschen und vor allem auch Kinder und Jugendliche zu überzeugen, dass die Klimakrise die größte Herausforderung unserer Zeit ist und wir sie unbedingt angehen müssen.“

Nach Finkbeiners Angaben hat die Stiftung „Plant-for-the-Planet“ bereits die Pflanzung von 15 Milliarden Bäumen ausgelöst. In 67 Ländern wurden zudem 1.200 „Plant-for-the-Planet“-Akademien ins Leben gerufen, an denen 70.000 Kinder und Jugendliche ausgebildet wurden. Auch die Klima Arena, die im Herbst 2019 eröffnet wird, setzt darauf, gezielt alle Menschen anzusprechen, um deren Umweltbewusstsein zu schärfen und Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Die Klimastiftung für Bürger, Träger der Klima Arena, und „Plant-for-the-Planet“ beabsichtigen eine Kooperation zu schließen.

Weitere Infos zu der Aktion und zur Baumpatenschaft unter: Klimastiftung für Bürger, Telefon 07261 / 9749263 oder per E-Mail unter: kontakt@klima-arena.de