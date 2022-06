Ein abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Beruf mit Perspektive: Medizinische Fachangestellte (MFA) bilden in der Arztpraxis die Schnittstelle zwischen dem medizinischen Personal und den Patientinnen und Patienten. Sie kümmern sich nicht nur um Anmeldung und Terminvergabe, sondern gehen den Ärzten und Ärztinnen bei medizinischen Aufgaben zur Hand. Nach abgeschlossener Ausbildung haben es MFA nicht schwer, eine Stelle zu finden, denn medizinisches Fachpersonal wird dringend gesucht. Darüber hinaus ergeben zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

MFA werden dringend gesucht

Im August 2006 wurde der Beruf der "Arzthelferin" zur "Medizinischen Fachangestellten" umbenannt. Die neue Bezeichnung trägt dem umfangreichen Fachwissen Rechnung, das MFA im Berufsalltag benötigen.

Im Jahr 2020 waren laut dem Verband medizinischer Fachberufe e.V. in Deutschland 407.123 Medizinische Fachangestellte sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 217.300 in Vollzeit. Die MFA Ausbildung ist äußerst beliebt. Im Jahr 2021 führt sie mit 17.154 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen sogar die Rangliste der Ausbildungsberufe in Deutschland an und hat den einstigen Spitzenreiter, die Ausbildung zur "Kauffrau für Büromanagement", überholt. Das zeigt eine Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Damit gehört die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten weiterhin zu den Trendberufen bei Frauen. Im Vergleich zum Jahr 2020 wurden rund 2.000 zusätzliche MFA-Ausbildungsverträge abgeschlossen, ein Plus von über 13 Prozent. Der Frauenanteil in der Ausbildung beträgt 96 Prozent. Die Zahl der jungen Männer, die eine Ausbildung zum MFA belegen, hat sich in den vergangenen zehn Jahren jedoch vervierfacht und liegt im Jahr 2021 bei 687.

So begehrt die Ausbildungsplätze zur MFA auch sind, das ändert nichts daran, dass zahlreiche Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen dringend nach medizinischem Fachpersonal suchen. Die Zukunftsaussichten stehen nach der Ausbildung daher sehr gut. Medizinische Fachangestellte haben in der Regel keine Probleme, eine Anstellung zu finden.

Welche Aufgaben übernimmt eine MFA im Arbeitsalltag?

Der Arbeitsalltag einer MFA gestaltet sich abwechslungsreich. Sie managen den Praxisalltag und stellen dabei die Verbindung zwischen Ärzt/-innen und Patient/-innen her. Dabei nehmen sie sowohl medizinische Aufgaben wahr als auch Aufgaben aus dem Verwaltungsbereich.

Medizinische Aufgaben

Medizinische Aufgaben und Tätigkeiten zählen zum Kern des Arbeitsalltags als Medizinische Fachangestellte. Insbesondere folgende Tätigkeiten werden regelmäßig ausgeführt:

Empfang und Betreuung der Patient/-innen vor, während und nach der Behandlung

Ausgabe von Rezepten

ärztliche Verschreibungen und Empfehlungen erklären

Patient/-innen an Termine, Früherkennungsmaßnahmen und Impfungen erinnern

Aufklärung über eine gesunde Lebensweise

Assistenz bei medizinischen Behandlungen und kleineren Eingriffen

Schreiben von Elektrokardiogrammen

Prüfen der Lungenfunktion

Verabreichung von Spritzen

Blutabnahme

Anlegen von Verbänden

Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von medizinischen Instrumenten und Geräten

Erste Hilfe in Notfällen

Aufgaben aus dem Verwaltungsbereich

Neben den medizinischen Aufgaben sind vor allem auch Tätigkeiten im Bereich Verwaltung nicht aus dem Arbeitsalltag als MFA wegzudenken. Hierzu zählen folgende Tätigkeiten:

Vorbereitung von Behandlungsräumen

Postbearbeitung und Briefwechsel mit Patient/-innen und Behörden

Terminplanung und -vergabe

Schreiben von Arztbriefen und Überweisungen

Abrechnungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung vorbereiten

Mitwirkung beim Qualitätsmanagement

Service für Patienten und Patientinnen

Im Gesundheitswesen gewinnt der Serviceaspekt an Bedeutung. Viele Praxen machen ihren Patienten Zusatzangebote und individuelle Gesundheitsleistungen, die über die reine medizinische Versorgung hinausgehen. Für die Umsetzung sind vorrangig MFA verantwortlich. Sie bemühen sich unter anderem darum, dass sich die Patient/-innen in der Praxis wohlfühlen, etwa, indem sie im Wartezimmer Getränke anbieten. Die Erinnerung an Vorsorgeuntersuchungen und weitere optionale Termine sowie das Angebot von Patientenschulungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen kann das Serviceangebot in der Praxis erweitern.

Die Ausbildung zur MFA

Die Ausbildung zur MFA dauert in der Regel drei Jahre. Sie erfolgt im dualen System und teilt sich in theoretische Unterrichtseinheiten am Berufskolleg sowie Praxiseinheiten in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens auf. Im zweiten Ausbildungsjahr erfolgt eine Zwischenprüfung. Die Ausbildung endet mit einer Prüfung vor der Ärztekammer. Bei erfolgreichem Bestehen erhalten MFA einen staatlich anerkannten Abschluss.

Zugangsvoraussetzungen

Ein bestimmter Schulabschluss ist für die Ausbildung als MFA nicht vorgeschrieben. Die meisten Ausbildungsbetriebe bevorzugen allerdings Bewerber und Bewerberinnen, die mindestens einen mittleren Schulabschluss vorweisen können.

Wer als MFA arbeiten möchte, sollte neben einem Interesse an Medizin auch Freude am Umgang mit Menschen mitbringen und teamfähig sein. Weitere Voraussetzung ist ein hohes Verantwortungsbewusstsein, zum Beispiel beim Umgang mit Arzneimitteln und beim Einhalten der Hygienevorschriften. MFA sollten weiterhin diskret und verschwiegen sein. Immerhin arbeiten sie mit sensiblen personenbezogenen Daten und müssen die Schweigepflicht einhalten. Eine ordentliche und sorgfältige Arbeitsweise und hohe Belastbarkeit sollten ebenfalls gegeben sein.

Wo finden MFA eine Anstellung?

Nach abgeschlossener Ausbildung arbeiten MFA in erster Linie in Arztpraxen aller Fachgebiete. Eine Anstellung können sie aber auch in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens finden, in medizinischen Laboren oder in den betriebsärztlichen Abteilungen von Unternehmen.

Was verdient eine MFA?

Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten erhalten seit 2020 eine Mindestausbildungsvergütung. Diese staffelt sich nach Lehrjahr und liegt für 2022 bei 900 Euro für das erste, 965 Euro für das zweite und 1.035 Euro für das dritte Lehrjahr. 2023 soll die Vergütung auf 920 Euro, 995 Euro und 1.075 Euro angehoben werden.

Nach der Ausbildung können MFA laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit ein mittleres Gehalt von 2.496 Euro brutto im Monat erwarten. Der genaue Verdienst richtet sich nach der Berufserfahrung, der Region, dem jeweiligen Arbeitgeber und auch nach dem Geschlecht. Obwohl nur wenige Männer in diesem Beruf arbeiten, verdienen diese im Durchschnitt besser als Frauen und erhalten im Mittel 2.779 Euro brutto im Monat. Das mittlere Gehalt für Frauen liegt bei 2.493 Euro. Im regionalen Vergleich bieten sich die höchsten Gehaltsaussichten in Hamburg, wo MFA ein mittleres Monatsgehalt von 2.673 Euro verdienen. Am geringsten fällt das MFA-Gehalt in Sachsen aus, mit einem mittleren Verdienst von 2.123 Euro.

Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Ausbildung als Medizinische Fachangestellte eröffnet nicht nur ausgezeichnete Berufsaussichten, sondern auch sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Das breite Fachwissen von MFA ist auch außerhalb von Arztpraxen gefragt. So finden sich attraktive Stellenangebote aus dem gesamten Gesundheitswesen. Dabei können MFA wählen, ob sie als Allrounder arbeiten oder sich auf einen bestimmten Bereich des Praxismanagements spezialisieren möchten, zum Beispiel auf das Abrechnungswesen oder auf ambulante Operationen.

Mit spezialisierenden Fort- und Weiterbildungen lassen sich die Aufstiegschancen und damit auch die Verdienstaussichten noch verbessern. Die Ärztekammern bieten verschiedene Fortbildungen in medizinischen Fachgebieten an, etwa im Bereich der Onkologie, der Pneumologie, der Dialyse oder zur Arbeits- und Betriebsmedizin. Alternativ können sich MFA zum/zur Fachwirt/-in für die ambulante medizinische Versorgung weiterbilden. Die Fortbildung befähigt dazu, eine leitende Position in der Arztpraxis zu übernehmen und ist in Vollzeit sowie auch berufsbegleitend möglich.