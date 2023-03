Beste Online-Casinos: Was zeichnet sie aus?

Online-Casinos gibt es längst in Massen. Quasi an jeder Ecke des Internets warten sie und buhlen um neue Spieler. Die hingegen fühlen sich von der Auswahl nicht selten überwältigt, denn welches Casino ist nun gut und welches nicht? Was muss ein Online-Casino bieten und worauf sollte ein Spieler achten? Dieser Artikel zeigt die wichtigsten Faktoren genauer auf und bietet einen entsprechenden Überblick.

1. Lizenz & Fairness: Die Grundsteine für gute Online-Casinos

Das Casino muss lizenziert sein. Im besten Fall verfügt es über eine deutsche Glücksspiellizenz, die nun seit einem Jahr herausgegeben werden. Eine solche Lizenz sagt aus, dass das Online-Casino unter Aufsicht steht, regelmäßig geprüft wird und schon mit den Lizenzunterlagen bewiesen hat, seriös zu arbeiten. Die Alternative der deutschen Lizenz ist die EU-Lizenz, die meist aus Malta stammt. Auch sie belegt die Kontrolle des Casinos, doch wird sie ein wenig strittig betrachtet. Hierzulande befinden sich entsprechende Casinos zudem in einer juristischen Grauzone.

Ein anderes Thema ist die Fairness. Vermutlich hat nun jeder den Spruch im Kopf, dass im Casino nur die Bank gewinnt, doch um diese Fairness geht es nur teilweise. Vielmehr sagen Label wie das Provably-Fair-Label oder das eCOGRA-Label, dass es beim Spielgeschehen und rund um Auszahlungen, Quoten und Automaten mit fairen Dingen zugeht.

Eine weitere Möglichkeit, die Fairness der besten Online-Casinos zu überprüfen, sind die vielzähligen Online-Gambling-Portale wie www.bestonlinecasino.com/de/. Auf ihnen schauen passionierte Spieler in den getesteten Casinos genauer hin und erstellen Test- und Prüfberichte. Aus diesen lässt sich schon im Vorfeld erkennen, ob das Casino für einen selbst geeignet sein könnte.

2. Spielangebot: Sind die gewünschten Slots dabei?

Es ist online immer reichhaltig. Einen Nachteil haben die Spieler, die eher am großen Spiel interessiert sind und gerne an Tischen spielen. In der deutschen Lizenz ist das Tisch- und Roulettespiel nicht enthalten, Live-Casinos werden somit nur unter europäischer Flagge geboten. Hierbei sollten sich Spieler zudem vorher genau über die Rechtslage informieren.

Aber worauf kommt es grundsätzlich an?

Automatenspiele – die Spielautomaten sind im Online-Casino immer das Aushängeschild. Die meisten Anbieter stellen weit über 2.000 Games zur Verfügung und ständig kommen neue hinzu.

– die Spielautomaten sind im Online-Casino immer das Aushängeschild. Die meisten Anbieter stellen weit über 2.000 Games zur Verfügung und ständig kommen neue hinzu. Digitales großes Spiel – im virtuellen Bereich gibt es natürlich auch Poker, Roulette oder Black Jack. Wie umfangreich diese Games angeboten werden, hängt vom jeweiligen Casino ab.

– im virtuellen Bereich gibt es natürlich auch Poker, Roulette oder Black Jack. Wie umfangreich diese Games angeboten werden, hängt vom jeweiligen Casino ab. Worauf achten? – letztendlich kann nur jeder für sich entscheiden, welche Spiele wichtig sind. Jeder Gambler hat einen anderen Geschmack und wer Automaten einer besonderen Softwarefirma sucht, muss vorab prüfen, ob das Online-Casino mit dem Anbieter zusammenarbeitet.

Online gibt es natürlich auch die großen Jackpot-Runden. Auch hierauf gehen die Testberichte regelmäßig ein und zeigen die Möglichkeiten genauer auf.

3. Zahlungsbedingungen: Gibt es seriöse Zahlungsmöglichkeiten?

Im Online-Casino ist die Zahlung zweigeteilt:

Einzahlung – wird um Geld gespielt, muss zuerst Geld auf das Spielkonto transferiert werden.

– wird um Geld gespielt, muss zuerst Geld auf das Spielkonto transferiert werden. Auszahlungen – wer etwaige Gewinne nicht auf dem Spielkonto belassen, sondern sie sich auszahlen lassen möchte, hat nur wenige Optionen zur Verfügung. Wichtig ist, genau zu prüfen, welche Auszahlungswege zur Verfügung stehen und ob diese mit Gebühren belegt werden.

Rund um die Einzahlung steht Gamblern praktisch jedes Zahlungsmittel zur Verfügung. So kann das Bankkonto hinterlegt werden, auch die eigene Kreditkarte lässt sich nutzen. Die meisten Spieler setzen jedoch auf Online-Zahlungsdienste wie Skrill, Stripe oder auch auf die Paysafecard. Letztere ist eine Guthabenkarte und schützt den Spieler nicht nur hinsichtlich seiner Bankdaten, sie kann auch verhindern, dass zu hohe Einzahlungen geleistet werden.

Problematisch ist bei Auszahlungen, dass nicht alle Online-Dienste, die für Einzahlungen zur Verfügung stehen, auch genutzt werden können. Etliche der Dienstleister bieten nur den Geldtransfer in eine Richtung an.

Fazit – dem Online-Casino auf den Zahn fühlen

Gerade dank der vielen Testseiten ist es heute recht leicht, aus dem Dschungel der Casinos eine gute Spielstätte herauszufiltern. Dennoch sollten Spieler immer auf die Lizenz achten und prüfen, welche Zahlungsmöglichkeiten gerade hinsichtlich Auszahlungen zur Verfügung stehen und ob diese mit Gebühren belastet werden. Die meisten Casinos bieten die Auszahlung zudem erst ab einem Mindestbetrag an. Ist dieser zu hoch, besteht die Gefahr, den Gewinn gleich wieder zu verspielen.