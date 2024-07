Bewertung der beliebtesten Spielhallen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es tatsächlich viele Spielhallen, doch man muss dabei zwei verschiedene Kategorien unterscheiden. Einerseits kann man hier von Spielhallen sprechen, die Videospiele, Billard, Snooker, Tischkicker oder Darts-Automaten anbieten. Die finden Sie sicherlich in der Überzahl. Doch hier interessiert uns heute besonders das Glücksspiel an Geldspielautomaten.

Gerade in Baden-Württemberg gibt es gleich drei große Spielbanken, in Stuttgart, Baden-Baden und Konstanz. Sie dürfen hier bei der Suche im Internet nicht über eine oftmalige Verwechslung stolpern. Denn auch Lokale in ehemaligen Offizierscasinos heißen Casino. So finden Sie im Casino Tübingen, Casino Kornwestheim oder Casino St. Moritz gutes Essen, aber keine Geldspiele.

Doch hier möchten wir weder gute Restaurants wie das Casino Tübingen oder genauer das Casino am Neckar in Tübingen noch die großen Spielbanken anpreisen. Unsere Glücksspiel-Experten von Gamblizard Deutschland kennen nämlich nicht nur die besten Online Casinos, sondern auch die beliebtesten Spielotheken. Denn dabei handelt es sich um kleine Spielhallen mit Geldspielautomaten, die es in ganz Baden-Württemberg gibt.

Neben vielen kleineren Anbietern konzentrieren wir uns auf die vier großen, einheimischen Glücksspielunternehmen, die wirklich gute Spielotheken im ganzen Land betreiben. Dort kann man grundsätzlich überall einkehren und ein Spiel wagen. Aber im folgenden Abschnitt verraten wir die beliebtesten Spielotheken in Baden-Württemberg.

Merkur Spielotheken – der größte Anbieter Deutschlands

Die Merkur Spielotheken gehören der Gauselmann Gruppe. Das ist aktuell der größte Glücksspielkonzern Deutschlands, daher besitzen diese auch über 350 Standorte im ganzen Land. Seit mehr als 40 Jahren spezialisiert sich Merkur auf das Glücksspiel. Die Spielhallen mit Geldspielautomaten werden von Merkur Spielotheken genannt. Die folgenden Spielotheken wurden auf Google Maps am besten bewertet, was diese für uns zu den beliebtesten Spielhallen in Baden-Württemberg macht:

Kirchheim unter Teck, 2 Filialen mit 3,6 Sternen im Durchschnitt aus insgesamt 79 Bewertungen

Heilbronn, 4 Filialen mit 3,5 Sternen im Durchschnitt aus insgesamt 145 Bewertungen

Ilsfeld, 1 Filiale mit 3,5 Sternen aus 39 Bewertungen

Fellbach,1 Filiale mit 3,4 Sternen aus 9 Bewertungen

Bietigheim-Bissingen, 1 Filiale mit 3,3 Sternen aus 15 Bewertungen

Mannheim, 3 Filialen mit 3,1 Sternen im Durchschnitt aus insgesamt 236 Bewertungen

Pforzheim, 1 Filiale mit 3,1 Sternen aus 65 Bewertungen

Stuttgart, 7 Filialen mit 2,6 Sternen im Durchschnitt aus insgesamt 143 Bewertungen

Waiblingen, 1 Filiale mit 2,3 Sternen aus 3 Bewertungen

Kirchheim geht als klarer Sieger mit vielen Bewertungen und gutem Durchschnitt hervor. Allerdings wird es dicht gefolgt von den 4 Filialen in Heilbronn. Dabei muss man auch erwähnen, dass einzelne Filialen auf viel höhere Bewertungen haben. Andere Spielhallen haben aber auch nur 1 Stern.

Löwen Play Spielhalle – der Klassiker

Im Baden-Württemberg sind die Spielhallen von Löwen Play zwar nicht so zahlreich vertreten. Aber wir konnten einige Standorte ausfindig machen, die von den Besuchern auf Google Maps reichlich bewertet wurden. Im Vergleich zu den weiter unten noch vorgestellten Anbietern, bekommen diese Spielhallen ziemlich viele Bewertungen, wenn auch nicht immer gute.

Dennoch zeigt die Anzahl, dass die Löwen Play Spielhallen wesentlich öfter besucht werden. Denn es braucht schon etliche Spieler, bis einmal einer zum Handy greift und auf Google eine Bewertung abgibt. Das Problem in der Glücksspielbranche ist dabei leider, dass Spieler mit einer Pechsträhne oft emotional nur einen Stern geben, während es vielen guten Service benötigt, bis ein Spieler eine gute Bewertung schreibt.

Doch die folgenden Löwen Play Spielhallen haben es geschafft, auch positives Feedback an Land zu ziehen und haben daher das Ranking für Baden-Württemberg gewonnen:

Kirchheim unter Teck hält bei 3,4 Sternen als Durchschnitt aus 21 Bewertungen.

Nürtingen kann derzeit auf 3,2 Sterne verweisen als Durchschnitt aus 20 Bewertungen.

Vaihingen an der Enz muss sich bedauerlicherweise mit einem Durchschnitt von 2,9 Sternen aus 49 Bewertungen begnügen, ist aber Sieger bei der Anzahl der Bewertungen.

Admiral – der Glücksspielriese aus Österreich

Am besten sind die Spielhallen von Admiral für die Sportwetten bekannt. Aber auch Geldspielautomaten kann man dort spielen. Gleichzeitig gibt es in Admiral Spielhallen immer ein gutes Café, wie man es von Österreichern erwartet. Denn Admiral gehört zur Novomatic Gruppe aus unserem südlichen Nachbarland und hat damit sogar eigene Spielautomaten mit hunderten Spielen. Die beliebtesten Admiral-Spielhallen in Baden-Württemberg sind aufgrund der Bewertungen auf Google Maps:

Weinheim, 5,0 und 3,2 Sterne

Sachsenheim, 3,5 Sterne

Tuttlingen, 3,5 Sterne

Baden-Baden, 3,3 Sterne

Zu den beiden Spielhallen von Admiral in Weinheim muss man anmerken, dass die 5,0 in der Birkenauer Talstraße 4 mit nur einer einzigen Bewertung ohne Text erreicht wurde. Die andere Admiral-Spielhalle in der Freiburger Straße 38 hat hingegen 11 Bewertungen, wobei einige verärgerte Spieler den Schnitt dämpfen. Die positiven Rezensenten beschreiben die Spielhalle allerdings als schön.

In Sachsenheim wurden die 3,5 Sterne mit 11 Bewertungen, in Tuttlingen nur mit 6 Bewertungen und in Baden-Baden mit nur 7 Bewertungen erreicht. Damit sind die beiden Filialen in Weinheim ganz klar die beliebtesten Admiral-Spielhallen in Baden-Württemberg.

Rubino Spielotheken – die kleinen aber feinen

Schlandt Entertainment GmbH betreibt über 30 Spielotheken unter dem Namen "Rubino Spielothek" in Baden-Württemberg und Bayern. Davon liegen die folgenden Spielotheken in Baden-Württemberg und haben gleichzeitig Bewertungen in der Google Suchmaschine erhalten, die sich sehen lassen können:

Dinkelsbühl, 5,0 Sterne

Sachsenheim, 4,0 Sterne

Schelklingen, 3,4 Sterne

Böblingen, 3,2 Sterne

Stuttgart, 2,7 Sterne

Die beliebteste kleine aber feine Rubino Spielothek befindet sich in Dinkelsbühl. Aber auch Sachsenheim und Schelklingen können sich sehen lassen. Während in Dinkelsbühl nur zwei Bewertungen zur 5,0 geführt haben, kann Sachsenheim auf 20 Bewertungen verweisen. Da muss man schon einiges richtig machen, damit man damit immer noch auf 4,0 kommt.

Aber auch Schelklingen erreicht mit 14 Bewertungen eine 3,4. Dabei spielt sicherlich auch ein Problem mit, das wir am unteren Ende der Skala beobachten können. Die am schlechtesten bewertete Rubino Spielothek befindet sich am Bahnhof in Stuttgart. Das liegt aber auch daran, dass immer wieder Spieler, die verloren haben, wütende 1-Stern-Bewertungen abgeben.

So gesehen, wird eine Spielothek mit Glücksspielautomaten online selten zu einer fairen Bewertung gelangen. Wer sich die Bewertungen jedoch genauer durchliest, bemerkt recht schnell, dass hier die Sauberkeit des Lokals und die Freundlichkeit des Personals oftmals gelobt wird.