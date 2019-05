Im »bike-center« Mosbach findet man die größte Fahrradauswahl in der Region. Ob man nach dem ersten Laufrad für die Kleinsten oder einem Kinderrad für die größeren Kleinen sucht, ob man sich über die neusten Modelle erkundigen will, die aktuellen Saison-trends ansehen möchte oder einfach Interesse an einem E-Bike hat – dann ist man hier goldrichtig.

Direkt an der S-Bahn Haltestelle Mosbach (West) ist das »bike-center« Mosbach zentral gelegen. Mit dem 15-köpfigen Verkaufs- und Werkstattteam stehen Fachkräfte mit Rat und Tat zur Seite. Seit 1986 ist das »bike-center« Mosbach der kompetente Fahrrad-Fachhändler in der Region. Im »bike-center« Mosbach erhält man individuelle Beratung zum Fahrrad und entsprechenden Zubehör. Hierzu gehört selbstverständlich auch eine Probefahrt.

Der wichtigste Kontaktpunkt zum Fahrrad ist der Sattel. Durch eine besondere Schulung der Verkaufsmitarbeiter durch den Sattelhersteller SQ-Lab wird eine Sitzknochenvermessung angeboten um den perfekten Sattel zu finden. Ebenso steht das Team vom »bike-center« Mosbach unterstützend bei Fragen zum Thema Bekleidung zur Seite. Hier findet man alles: vom Helm über Handschuhe bis zum Schuh. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Großhändlern, egal ob Marke, Modelle oder Farben – das Team vom »bike-center« Mosbach findet etwas Passendes. Mit über 1000 Fahrrädern und 400 E-Bikes auf Lager ist für jeden Anspruch was dabei: Auch Sonderwünsche sind kein Problem. Individuelle Angebote erstellt das »bike-center« Mosbach gerne und auch nicht auf Lager befindliche Ware ist auf Bestellung möglich.

Die Abwicklung von Inspektionen und Reparaturen ist oftmals eine nervenaufreibende Angelegenheit. Durch den Hol- und Bringservice spart man sowohl Zeit als auch Nerven. Inspektionen sowie Reparaturen können in der hauseigenen Werkstatt, nach Terminvereinbarung, sofort durchgeführt werden. Mann kann auch ohne Termin vorbeikommen, allerdings benötigt das Team vom »bike-center« Mosbach in diesem Fall etwa ein bis zwei Tage zur Fertigstellung. In dieser Zeit muss man nicht auf ein Fahrrad verzichten. Mit den Ersatzfahrrädern können passende Übergangslösungen gefunden werden. In Einzelfällen können kleinere Angelegenheiten auch beim Kunden vor Ort erledigt werden.

Monatlich am ersten Samstag findet man besondere Schnäppchen auf dem Fahrradflohmarkt. Sowohl gebrauchte Räder, als auch Modelle aus der vergangenen Saison, sind hier besonders günstig erhältlich. Die nächsten Termine sind am 6. April, 4. Mai und 1. Juni. Hier kann man das Fahrrad ohne vorherige Anmeldung (ab 9 Uhr) vorbeibringen. Wer weder ein Neu-, noch ein Gebrauchtrad kaufen möchte, der findet unter 20 E-Bikes und 40 konventionellen Leihrädern für den Wochenendausflug etwas Passendes.

bike-center Mosbach, Alte Neckarelzer Straße 1, 74821 Mosbach, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.30-18.30 Uhr, Sa. 9.30-14 Uhr, Fon: 06261-16226, www.bikecenter-mosbach.de