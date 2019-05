Bildungsmesse Heilbronn im Messecenter redblue

Unter großer Resonanz hat die baden-württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann am 9. Mai die Bildungsmesse Heilbronn im Intersport-Messecenter redblue in den Böllinger Höfen eröffnet.

Bis 11. Mai bietet die von der IHK Heilbronn-Franken und Handwerkskammer Heilbronn-Franken ausgerichtete Messe jede Menge Chancen und Perspektiven für Schüler und Weiterbildungsinteressierte. Das Handwerk präsentiert sich gleich nebenan im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer und bietet viel Information und Gespräche.

Susanne Eisenmann zeigte sich von dem mit über 200 Ausstellern enormen Angebot Heilbronner Unternehmen und Organisationen beeindruckt und ließ sich bei einem kurzen Rundgang durch die Hallen die neuesten Techniken und Anwendungsmethoden erläutern. Zuvor beschworen die Präsidenten der veranstaltenden Kammern, Prof. Dr. Harald Unkelbach (IHK) und Ulrich Bopp (Handwerkskammer), in einer launigen Doppelmoderation das Thema Fachkräftegewinnung. Es ist für die Unternehmen der Region nach wie vor hoch aktuell. Der erneute Ausstellerrekord zeigt das deutlich. Ministerin Eisenmann wies darauf hin, dass heute im Durchschnitt drei Jahren vergingen, bis sich ein Schulabgänger darüber im Klaren sei, was er lernen oder studieren wolle. »Das ist eine lange Zeit«, sagt sie. Ulrich Bopp plädierte dafür, eine handwerkliche Ausbildung nicht von vorne herein auszuschließen, sondern offen zu sein und sich zu informieren. Dazu haben die Jugendlichen allein oder mit ihren Eltern an den Messetagen Gelegenheit. Die Aussteller stehen Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die verschiedenen Ausbildungswege, insbesondere aber auch die duale Ausbildung.

Das umfangreiche Angebot der Akteure mit über 250 Berufs- und Studienangeboten macht die Messe zu einer der größten in Baden-Württemberg und zum bedeutendsten Bildungsevent der Region. Im Gepäck haben die Aussteller jede Menge Angebote und Perspektiven für Schüler, Eltern und Weiterbildungsinteressierte. Erstmals gibt es auf der Bildungsmesser einen Date Matcher. Zusätzlich zum Besuch auf der Messe konnten engagierte Schüler über eine Meldekarte einen Gesprächstermin mit einem Aussteller vereinbaren. Am Eröffnungstag findet um 19 Uhr ein Elternforum zur Berufs- und Studienorientierung statt. Es richtet sich primär an Eltern, deren Kinder sich im Berufs- bzw. im dualen Studienorientierungsprozess befinden. »Erfolgreiches Bewerben«, »Richtiges Verhalten in der Probezeit«, »Umgang mit Problem- und Konfliktsituationen«, sowie prozessbegleitende Unterstützungsmöglichkeiten, werden in vier Vorträgen angesprochen und gemeinsam mit den Teilnehmern erörtert.

In den Gesamtablauf ist ein interaktiver Motivations-Guide mit dem Titel »Gut sein, wenn’s drauf ankommt« mit Stefanie Arnold, Trainerin und Coach aus Flein, eingebettet. Rund 70 Vorträge und zahlreiche Sonderveranstaltungen ergänzen das Messeangebot. Sonderbusse sorgen für eine schnelle und kostenfreie Anfahrt auf das Messegelände redblue und ins Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer. Zudem wird es zwischen dem redblue und dem BTZ ebenfalls ein Shuttle-Service geben.

Weitere Info unter www.bildungsmesse-heilbronn.de