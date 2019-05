Vom 9. bis 11. Mai findet die von Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer gemeinsam organisierte Bildungsmesse Heilbronn statt. Mit rund 200 Ausstellern wird im und rund ums Veranstaltungszentrum »redblue« Vieles geboten. An drei Messetagen suchen Unternehmen und Institutionen motivierte Nachwuchskräfte und informieren vielfältig über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Namenhafte Unternehmen und Institutionen, die Innungen des Handwerks sowie Hochschulen präsentieren sich im Veranstaltungszentrum »redblue« und im Bil-dungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer (BTZ). Die Besucher erhalten vielseitige Informationen zu Ausbildungs- und Studienangeboten. Ergänzend zur Ausstellerwelt in den Messehallen werden im Vortragszentrum rund 70 Vorträge stattfinden. Bewerbungs- und Verhaltenstraining, Unternehmenspräsentationen sowie Workshops zur Berufsfindung stehen hierbei auf dem Programm.

Wer noch einen Ausbildungsplatz für »Start 2019« sucht, ist bei der Last-Minute-Börse am Samstag, 11. Mai, im BTZ richtig. Hier sind ebenfalls interessante Aussteller persönlich vor Ort. Das ist die optimale Gelegenheit, sich direkt mit der Bewerbungsmappe in der Hand vorzustellen. Ganz neu in diesem Jahr wurde der »Date Matcher« eingeführt. Damit wird Schülern die Möglichkeit gegeben, direkt auf der Messe ein Vorstellungsgespräch mit Vertretern ihres Wunschunternehmens zu führen und einen positiven Ersteindruck zu hinterlassen. Hier können sich Schüler über eine Meldekarte einen Gesprächstermin bei dem jeweiligen Aussteller holen. Es können Vorstellungsgespräche für ein Praktikum, eine Berufsausbildung oder ein Duales bzw. Kooperatives Studium, aber auch Beratungs- und Informationsgespräche geführt werden. Es ist ganz einfach: Meldekarte ausfüllen und an die Terminservicestelle der Bildungsmesse Heilbronn senden.

Rund 50 Fachvorträge und Hochschulpräsentationen, sowie über 90 Duale Studiengänge der Unternehmen und Institutionen richten sich ganz speziell an Gymnasiasten und Berufskollegiaten (Fachhochschulreife).Hochschulen, wie beispielsweise die Hochschule Heilbronn sowie die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), sind mit ihren Ausstellerständen vor Ort.

Rund zwei Drittel der Messeaussteller bieten motivierten, interessierten Bewerbern für das Startjahr 2020 zum Beispiel in wirtschaftswissenschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen zusätzlich zu den vielfältigen Möglichkeiten in der Berufsausbildung beste Optionen für Karriere und Beruf. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich an den Ausstellerständen als motivierter, geeigneter Kandidat zu präsentieren.

Die Aussteller freuen sich auf viele interessante Gespräche und auf gegenseitiges Kennenlernen. In 14 Werkstatt- und Aktionsbereichen können Messebesucher bei einer Vielzahl von Vorführungen Berufe aus dem Handwerk erleben und auch praktisch ausprobieren. So werden beispielsweise Metall-, Elektro-, Bau-, Holz- und Körperpflegeberufe anschaulich dargestellt. Außerdem präsentiert sich »Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht von nebenan« in der »redblue«- Messehalle A im Handwerkerareal.

Insgesamt werden auf der Messe rund 250 Berufs- und Studienmöglichkeiten präsentiert. Alle Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen, sind eingeladen – gerne auch mit ihren Eltern. Der Besuch der Bildungsmesse ist kostenfrei. Sonderbusse bringen die Messebesucher ebenfalls kostenfrei von Heilbronn zur Messe ins Gewerbegebiet Böllinger Höfe. Das BTZ und »redblue« sind durch einen kostenfreien Zug-Shuttle miteinander verbunden.

Bildungsmesse Heilbronn, Do. 9. bis Sa. 11. Mai, Do. 9-16 Uhr, Fr. und Sa. 9-15 Uhr, Intersport redblue, Heilbronn, www.bildungsmesse-heilbronn.de

Bildungsmesse Lauda-Königshofen, Fr. 24. und Sa. 25. Mai, Fr. 8.30-13 Uhr Sa. 10-14 Uhr, Stadt- und Sporthalle Lauda-Königshofen, bildungsmesse-lauda-koenigshofen.de