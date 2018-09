Bildungsprogramm „Buntes Klassenzimmer“ mit 1700 Veranstaltungen auf der BUGA

Buntes Klassenzimmer heißt das Programm, mit dem die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 gezielt Kindergartengruppen und Schulklassen im Alter von drei bis 19 Jahren anspricht. Vom 23. April bis 2. Oktober 2019 können sie sich an ganz unterschiedlichen Lernorten auf dem BUGA-Gelände mit Themen aus Natur und Umwelt, Technik und Zukunft, Architektur und Stadtentwicklung, Kunst und Kultur, Gesundheit und Ernährung oder Nachhaltigkeit und Konsum beschäftigen. Etwa 1700 Veranstaltungen enthält der 170 Seiten dicke Katalog, der jetzt an alle Schulen und Kindertagesstätten im Stadt- und Landkreis und darüber hinaus verschickt wird. Die Veranstaltungen sind aber auch online verfügbar auf www.buga2019.de/buntes-klassenzimmer. Sie können nur online gebucht werden. Buchungsstart ist Freitag, 14. September.

„Bildung wird in Heilbronn groß geschrieben“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Vorstellung des Programms. „Sie ist ein wesentlicher Integrationsfaktor und Grundlage für gesellschaftliche, kulturelle und politische Teilhabe“. Mit dem Bunten Klassenzimmer erweitert die Bundesgartenschau im Sommer 2019 das Bildungsangebot in Zusammenarbeit mit 94 verschiedenen Bildungspartnern aus der Region und darüber hinaus mit Angeboten für alle Altersstufen vom Kindergartenalter bis zur Jahrgangsstufe 13.

„Der Mensch schätzt, was er kennt, und er schützt, was er schätzt“, sagt BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas. Im Bunten Klassenzimmer geht es darum, Kindern und Jugendlichen Gelegenheit zu geben, außerhalb der Schule mit allen Sinnen an neue Themen herangeführt zu werden und diese aktiv zu entdecken.“ Von 245 Angeboten, die jeweils an mehreren Terminen angeboten werden, sind die allermeisten Inklusionsangebote, die auch Rollstuhlfahrer, Gehörlose oder Blinde wahrnehmen können. Die Veranstaltungen finden zum Großteil außerhalb der baden-württembergischen Schulferien statt an Vor- und Nachmittagen. „Wir freuen uns sehr, möglichst vielen jungen Menschen ein Stück Bundesgartenschau näherzubringen“, ergänzt Faas.

Das spiegelt sich auch in den Eintrittspreisen wider. Kindergartengruppen und Schulklassen zahlen inklusive Begleitpersonen je Veranstaltung nur 15 Euro. Die Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr (HNV und Kreisverkehr Schwäbisch Hall) ist außerdem im Ticketpreis enthalten.