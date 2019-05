Bio bis an die Haustür

Alles Bio - und die Lieferung bis an die Haustüre. Damit punkten regionale Bio-Bauern wie der Biolandhof Apfelkorb in Sinsheim oder Wino Biolandbau bei Brackenheim. Vor über 25 Jahren übernahm Dipl.-Agr.Ing. Jürgen Winkler den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb im Zabergäu. Dabei stellte er den bisher konventionell anbauenden Betrieb ganz auf biologische Landwirtschaft um. Heute starten die Lieferwagen von WINO Biolandbau in die Region, um Privatkunden, Kindereinrichtungen, Schulen und Firmen mit frischen Bioprodukten zu versorgen. 120 Ortschaften werden angesteuert.

»Als wir unseren Service einführten, vergrößerte sich unser Einzugsgebiet immens«, erinnert sich Winkler. Seine Tochter, Marion Winkler, hat in Heilbronn BWL studiert und ist im Betrieb für das Marketing verantwortlich. »Wir versuchen, jeden Wunsch so gut es geht zu erfüllen«, sagt sie, »egal, ob die Kunden in einem kleinen Dorf leben oder im Herzen von Heilbronn - sie sind überall sehr dankbar für unseren Lieferdienst.« Auf 25 ha wird überwiegend Obst angebaut. Das Zabergäu - von manchen liebevoll auch als schwäbische Toskana bezeichnet - bietet, wie Jürgen Winkler betont, sehr gute klimatische Verhältnisse für den Obstanbau: »Hier ist es etwas trockener und wärmer als im Rest Süddeutschlands. Wir bauen Kiwis und Aprikosen an.« Die Produkte werden übrigens ohne viel Verpackungsmaterial in Kisten geliefert.

Das gilt auch für die Biobauern vom Apfelkorb. Mehr als 40 Apfelsorten bietet Familie Mannsperger an - neben Kräutern, Spargel vielen Obst- und Gemüsesorten, die ebenfalls weit in die Region ausgeliefert werden.

Weitere Informationen unter www.wino.bio und unter www.apfelkorb.de