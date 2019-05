So schmeckt Liebe zur Natur: »Apfelkorb« hat seinen Ursprung in der Liebe zum Obstbau, mit 42 Apfelsorten und jeder bringt sein eigenes Geschmackserlebnis mit. Natürlich finden sich auch viele weitere feine Früchte im Anbau des vielseitigen Bioland-Hofes. Das Gemüse wird im Freiland angebaut: das schmeckt man bei jedem Bissen frisch auf den Teller direkt vom eigenen Feld. Die Vermarktung findet über Wochenmärkte in Heidelberg und Lieferservice mit zusätzlichem Naturkostsortiment im Raum Heidelberg und Mannheim, Kraichgau bis Heilbronn statt.

Bioland-Hof Mannsperger, Karlsruher Str. 82, 74889 Sinsheim, Fon: 07261-13364, www.apfelkorb.de