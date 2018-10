Blaue Bescherung für MORITZ-Leser

× Erweitern Gutscheinbuch

Etwas für den Schatz, ein Präsent für die Eltern oder eine Aufmerksamkeit für Freunde: Die Vorweihnachtszeit ist oft getrübt von der stressigen Geschenkejagd. Wer ein Geschenk für alle sucht, greift zum Gastro- und Freizeitführer »Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de 2018/19«. Über das hochwertige Gutscheinbuch voller 2für1-Gutscheine freuen sich nicht nur Genießer, sondern auch Wellness-Jünger, Kulturinteressierte und viele mehr. Erhältlich in 130 Regionalausgaben, u.a. für Stuttgart, Heilbronn, Tübingen, Reutlingen, Esslingen, Ludwigsburg und Böblingen. Ein Abendessen zu zweit, ein relax-Tag in der Therme oder eine Shoppingtour: Das blaue Gutscheinbuch lädt zu einer Entdeckungsreise voller regionaler Highlights und Geheimtipps ein. Mit so vielen 2für1-Angeboten wie nie zuvor bietet das blaue Gutscheinbuch Gutscheine aus Bereichen wie Gastronomie, Wellness, Freizeit oder Shopping. Restaurants spendieren etwa das zweite Hauptgericht, beim Wellness muss der Partner für die Anwendung nichts bezahlen oder im Theater ist die zweite Eintrittskarte gratis. Die einzelnen Regionalausgaben sind mindestens zwölf Monate lang gültig. MORITZ-Leser erhalten ausgewählte Ausgaben exklusiv ab 17,90 euro pro Buch (statt 29,90 euro UVP) und versandkostenfreie Lieferung mit Code MORITZ18. Gleich bestellen unter www.gutscheinbuch.de oder unter der gebührenfreuen Hotline 0800-22 66 56 00.