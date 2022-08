Blitzdiäten – was hat es damit auf sich und sind sie sinnvoll

Abnehmen – das ist der Wunsch vieler. Nicht ohne Grund sind das Internet und Magazine voll von Diäten, die das Versprechen geben, schnell und effektiv abzunehmen. Doch ob Blitzdiäten die Lösung sind und was sich alternativ eignet, zeigt dieser Artikel.

Was ist eine Blitzdiät?

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei einer Blitzdiät um eine Diät, die dabei helfen soll, so schnell wie möglich abzunehmen. Meist handelt es sich dabei um eine sehr einseitige Ernährung. Denn das Grundprinzip ist ein Mangel an Kalorien und an Eiweiß. Jedoch ist Eiweiß genau das, was der Körper und insbesondere die Muskeln benötigen.

Besser ist ein Mahlzeitenersatz mit viel Eiweiß. Doch was passiert mit dem Körper bei einer Mangelernährung, wie sie es bei einer Blitzdiät der Fall ist? In den ersten Tagen und Wochen nehmen Betroffene schnell ab. Doch schon bald stagniert das Gewicht. Denn: Das Gewicht, das man zu Beginn verliert, ist eigentlich kein Fett. Vielmehr handelt es sich um Wasser. Somit nimmt man mit einer Blitzdiät nicht wirklich ab.

Neben der Mangelernährung, die ungesund und schädlich für den Körper ist, gibt es einen weiteren negativen Nebeneffekt. Sobald Betroffene wieder normal essen, sind die Kilos, die man zuvor vielleicht verloren hat, schnell wieder auf den Hüften. Man spricht vom sogenannten Jo-Jo-Effekt.

Zudem kommt es bei Blitzdiäten häufig zu Heißhunger. Das liegt an dem Mangel an Nährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen. Mit einer ausgewogenen Ernährung hingegen kann man Heißhunger vorbeugen.

Alternativen zur Blitzdiät

Eine sinnvolle Alternative zur Blitzdiät ist das Kalorienzählen. Zunächst berechnet man mithilfe eines Kalorienzählers die ideale Anzahl an Kalorien, die dabei helfen, das Traumgewicht zu erreichen. Zur Berechnung benötigt man die Körpergröße, das Gewicht, das Alter, das Geschlecht und weitere Faktoren. Die empfohlene Anzahl an Kalorien sorgt für ein Kaloriendefizit. Der Körper nimmt weniger Kalorien auf, als er verbraucht.

Dennoch kommt es beim Kalorienzählen nicht zu einer Mangelernährung wie bei Blitzdiäten. Das macht diese Art der Diät wesentlich gesünder. Man achtet streng auf den Grundumsatz des Körpers. Der Grundumsatz steht für die Anzahl an Kalorien, die der menschliche Körper benötigt, um seine Funktionen aufrechtzuerhalten. Dieser darf nicht unterschritten werden – ansonsten entsteht ein Mangel an Nährstoffen.

Auch die Keto-Diät erfreut sich großer Beliebtheit. Bei diesem Ernährungsmodell verzichtet man auf Kohlenhydrate und nimmt dafür mehr Fette zu sich. Denn überschüssige Kohlenhydrate werden, wenn der Körper sie nicht zur Energiegewinnung benötigt, als Fett eingelagert. Wer auf Kohlenhydrate verzichtet, erreicht die sogenannte Ketose. Ab diesem Moment benutzt der Körper Fett als Energiequelle. Die Leber spielt eine essenzielle Rolle: Sie ist es, die Fett in Ketonkörper umwandelt, welche der Körper wiederum zur Gewinnung von Energie verwenden kann. Man spricht von einem Fettstoffwechsel anstatt von einem Kohlenhydratstoffwechsel.

Das Gewicht nach der Diät halten

Wer sein Traumgewicht durch eine Diät erreichen konnte, möchte dieses bestimmt auch halten. Doch eine Diät lässt sich nicht dauerhaft durchführen. Irgendwann möchten die meisten Menschen wieder „normal“ essen. Es bringt jedoch nichts, genauso weiterzumachen, wie vor der Diät. Das bedeutet, dass eine Ernährungsumstellung an der Tagesordnung steht.

Die meisten Menschen, die unter Übergewicht leiden oder unzufrieden mit ihrem Gewicht sind, haben die Kontrolle über ihr Essverhalten verloren. Sie achten nicht auf ihr Sättigungsgefühl und essen daher viel zu viel. Außerdem erlaubt der stressige Alltag es vielen nicht, selbst zu kochen, weshalb sie zu ungesunden Fertiggerichten greifen. Daher sollte man bewusst essen und während des Essens auf das Sättigungsgefühl achten. Sobald es sich einstellt, gilt es, die Mahlzeit zu beenden. Ablenkungen wie das Smartphone oder der Fernseher gilt es bei der Nahrungsaufnahme zu vermeiden.

Anstelle von Fertiggerichten ist es ratsam, selbst zu kochen. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Obst und Gemüse empfehlen sich an dieser Stelle. Aber auch gesunde Fette sind wichtig – sie helfen dem Körper, die Nährstoffe besser aufzunehmen. Vermeiden sollte man Zucker, ungesunde Fette und Weizenmehl. Dies sind auch die Zutaten, die in den meisten Fast Food-Gerichten enthalten sind. Auch Süßigkeiten sollten weitestgehend tabu sein.

Aber sich hin und wieder etwas zu gönnen, ist nicht verkehrt. Sonst stellt sich nur ein Heißhunger ein, der zu einer wirklich ungesunden Ernährung führt. Nicht der Verzicht, sondern der bewusste Konsum von Lebensmitteln sollte im Vordergrund stehen. Solange Süßigkeiten und Fertiggerichte nicht in regelmäßig konsumiert werden, sind sie vollkommen in Ordnung.

Fazit

Blitzdiäten sind häufig sehr ungesund und helfen nicht wirklich dabei abzunehmen. Besser sind Diätmodelle, die auf eine gesunde Ernährung abzielen. Langfristig ist eine Ernährungsumstellung die beste Wahl. So lässt sich das Traumgewicht halten und der Körper bleibt gesund.