Große Blutspendeaktion im Erlebnispark Tripsdrill

Die DRK Blutspendewoche in Tripsdrill, die am 2. August erfolgreich abgeschlossen wurde, ist die größte Blutspendeaktion Deutschlands! Fast 4.000 Spendewillige zog es vom 29. Juli bis zum 2. August vor die Tore des Erlebnisparks nahe Stuttgart.

Zahlreiche Teilnahme

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien zur Blutspende auf, um Engpässe mit der Versorgung von Spenderblut während der Ferienzeit zu vermeiden. Die DRK-Blutspende vor den Toren des Erlebnispark Tripsdrill fand nun bereits zum 19. Mal in Folge statt. Mit 3.942 Spendewilligen und 3.469 Spendern hat sie sich zur aktuell größten Aktion ihrer Art in ganz Deutschland entwickelt. Seit 2001 kommt die DRK-Blutspende in Tripsdrill auf über 60.000 Spendewillige und fast 55.000 Spender.

Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung war der baden-württembergische Tourismusminister Guido Wolf. Als regelmäßiger Blutspender ließ er es sich nicht nehmen, direkt nach seiner Auftaktrede selbst zu spenden. Gleichzeitig ließen sich auch Tripsdrill-Geschäftsführer Helmut Fischer, der Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger und mehrere Bürgermeister der Region die Adern anzapfen: Nämlich Thomas Csaszar aus Zaberfeld, Alexander Fleig aus Freudental, Rolf Kieser aus Brackenheim und Rainer Schäuffele aus Erligheim sowie Markus Xander, der stellvertretende Bürgermeister von Güglingen und Ann-Kathrin Binder, die stellvertretende Bürgermeisterin von Cleebronn.

Blutspenden für einen Tagespass

Das DRK führt die aktuellen Erfolgszahlen auch darauf zurück, dass erstmals ein klimatisiertes Zelt zum Einsatz kam. Zudem gab es vom Erlebnispark wieder für jeden Spender einen Tages-Pass, welcher bis Ende der Saison 2019 einlösbar ist. Dieser besondere Anreiz gilt als der Grund für den alljährlich überdurchschnittlich hohen Anteil an Erstspendern. Am Mittwoch, dem 31. August wurde die Marke von 9.000 Erstspendern seit 2001 erreicht. Als Nummer 8.999, 9.000 und 9.001 wurden Florian von Stackelberg und die Zwillingsschwestern Jasmine und Natasha Lee aus Ludwigsburg ermittelt, die jeweils mit einem Blumenstrauß vom DRK überrascht wurden. Für die Nummer 9.000 gab es zudem einen Jahres-Pass für den Erlebnispark Tripsdrill.

Einsatz für den Guten Zweck

Auch die »Streetbunnycrew«, ein gemeinnütziger Motorradverein, setzte sich wieder mit Vollgas für die gute Sache ein: Blutspender hatten die Möglichkeit, bei den in rosa Hasenkostümen verkleideten Vereinsmitgliedern erhaltene Tages-Pässe oder auch Geld zu spenden – dieses Jahr für die Familienherberge Lebensweg in Schützingen und das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg. Insgesamt wurden während der Blutspendewoche ein Betrag von € 1.947,65 und 94 Tages-Pässe zu Gunsten dieser Einrichtungen gesammelt.

Am Stand des Vereins »Lebertransplantierte Deutschland e.V.« informierten außerdem bereits transplantierte Mitglieder der Patientenverbände für Leber- und Nierentransplantation und ein Team des Gesundheitsamtes Ludwigsburg unter der Leitung von Dr. Uschi Traub vom Dezernat Gesundheit und Verbraucherschutz über Organspende. Offenbar erfolgreich: Während der Aktionswoche wurden rund 2.000 Organspende-Ausweise ausgegeben und vielfach direkt vor Ort ausgefüllt.

Auf www.blutspende.de/blutspendetermine können sich Interessenten über die nächsten Blutspendetermine in der Region informieren. Weitere Details zum Organspendeausweis gibt es unter www.organspende-info.de.