Börse Stuttgart: Nach der DZ Bank will man nun weitere Partner für den Kryptohandel gewinnen

Jetzt geht es also weiter: Nachdem es der Börse Stuttgart gelungen war, die DZ Bank und den genossenschaftlichen Sektor als Kunden für den Handel sowie die Verwahrung von Kryptowerten zu gewinnen, verhandelt man nun mit anderen Institutionen über vergleichbare Angebote. Geplant ist, dass in den kommenden Jahren steigende Erlöse im Digitalbereich verzeichnet werden können.

Nach dem gelungenen Coup will die Börse Stuttgart sich nicht am Erfolg ausruhen

In den letzten Jahren ist die Börse Stuttgart mit einem eigenen Retail-Angebot für den Kryptohandel gewachsen. Jetzt plant man, das institutionelle Geschäft als Infrastrukturanbieter für Dritte anzukurbeln. Mit der DZ Bank gelang der Börse Stuttgart ein hervorragendes Geschäft: Die DZ Bank ist nämlich der größte Kunde, der in diesem Bereich derzeit aktiv ist. So hat das Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Sektors eine Lösung entwickelt, mit der es möglich war, dass 700 Primärbanken angeschlossen wurden, die dann den privaten Kunden den Handel von Kryptowerten zur Verfügung stellen konnten. Zu Beginn hat die DZ Bank geplant, eine Zusammenarbeit mit der DWP Bank einzugehen - schließlich ist die DZ Bank hier sogar selbst daran beteiligt. Jedoch entschieden sich die Verantwortlichen am Ende für die Börse Stuttgart.

Noch vor wenigen Wochen hat Souad Benkredda, der im DZ Bank-Vorstand für die Kapitalmarktgeschäfte zuständig ist, gegenüber Bloomberg betont, im Laufe des Jahres möchte man eine Pilotphase für den Retail-Handel von Kryptowerten eingehen. Tatsächlich sind es rund 50 Prozent der im Genossenschaftsverband organisierten Raiffeisen- und Volksbanken, die nun planen, den Kryptohandel anzubieten.

Ruhe bewahren: Der Kryptomarkt ist für starke Schwankungen bekannt

Wer mit Kryptowährungen handelt, muss wissen, dass die Volatilität Fluch und Segen zugleich ist. Die Volatilität sollte auch nicht unterschätzt werden. Beobachtet man den Kryptomarkt, so wird man feststellen, dass die Preise immer wieder steigen und fallen können. Lag der Preis des Bitcoin Mitte 2020 bei rund 4.500 US Dollar, so stieg er Ende desselben Jahres auf über 25.000 US Dollar und lag im November 2021 bei weit über 60.000 US Dollar. Danach folgte der Absturz: 2022 kostete der Bitcoin phasenweise weniger als 18.000 US Dollar. Anfang 2024 folgte das Comeback: Der Bitcoin kletterte auf über 70.000 US Dollar. Token bzw. digitale Coins können plötzlich im Wert steigen, aber auch sinken. Wer also plant, mit einer Kryptowährung zu handeln oder Einkäufe damit bezahlen will, sollte überprüfen, wie hoch der aktuelle Wert der gewählten Kryptowährung tatsächlich ist.

Befasst man sich mit den verschiedenen Prognosen zum allgemeinen Kryptomarkt, so gibt es einen gemeinsamen Nenner: Der Kryptomarkt wird stärker und die Coins werden mit der Zeit an Wert gewinnen. Auch deshalb, weil Kryptowährungen stärker in den Mittelpunkt rücken. Wenn man sich für ein Online Casino entscheidet, das von Techopedias Expertenteam ausgewählt wurde, so kann man in vielen Fällen schon mit Bitcoin und Co. Einzahlungen tätigen oder auch in klassischen Online Shops mit digitalem Geld bezahlen. Zudem werden auch schon zwischen Privatpersonen Transaktionen mit Bitcoin und Co. durchgeführt.

Beim Handel mit Kryptowährungen sollte man sich von Schwankungen nicht verunsichern lassen. Vor allem nicht, wenn man langfristig investiert. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Markt immer wieder Rücksetzer erleben muss, aber am Ende auch mit kaum zu glaubenden Comebacks überraschen kann.

Kunden haben Kryptowährungen verlangt

„Derzeit reden wir mit vielen traditionellen Banken und Brokern in ganz Europa, die den Kunden den Handel von Kryptowährungen anbieten wollen“, so Matthias Voelkel, der Chef der Börse Stuttgart. „Bei den klassischen Banken und Brokern haben wir eine zunehmende Offenheit beobachtet, wenn es um den Handel mit Kryptowährungen geht. Das deshalb, weil es die Kunden verlangen.“ Das hat auch den gesamten Markt geprägt: Waren die Banken vor Jahren noch vehement gegen Kryptowährungen, so sind sie heute fast schon gezwungen, diesen Sektor anzubieten, um keine Kunden zu verlieren. Denn es gibt immer mehr Anbieter abseits der Banken, die den Handel mit Kryptowährungen anbieten und somit in der Lage sind, klassische Bankkunden für sich zu gewinnen.

Schon 2019 hat die Börse Stuttgart den eigenen Retail-Broker für digitale Token gestartet. Heute wird die Anwendung Bison, so der Name des Brokers, von 800.000 Menschen genutzt. Zur Verfügung stehen 27 Werte - darunter finden sich natürlich der Bitcoin oder auch Ether, die Kryptowährung der Plattform Ethereum. Der Wert der verwahrten Assets liegt bei rund 3 Milliarden Euro.

Keine Geschäfte mit den USA

Das digitale Geschäft der Börse Stuttgart ist für rund 10 Prozent bis 20 Prozent des jährlichen Gesamtertrags verantwortlich. Voelkel sei das aber zu wenig: Sein Plan lautet, dass er die Erträge in den kommenden Jahren signifikant steigern möchte - operativ ist das Digitalgeschäft bereits in weiten Teilen profitabel, dennoch sei man „in der Erntephase und möchte weiter investieren.“ Die USA würden keine Rolle spielen. So hat man betont, keinerlei Geschäfte mit den Amerikanern machen zu wollen. Die Börse Stuttgart würde sich ausschließlich auf den europäischen Markt konzentrieren. Vor allem deshalb, weil es hier eine Rechtssicherheit gibt.