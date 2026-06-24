Bondora Go and Grow Erfahrungen: Wie ein P2P-Experte das 6-Prozent-Produkt einordnet

Bondora Go & Grow wirbt mit bis zu 6 Prozent Rendite pro Jahr bei täglicher Verfügbarkeit – und genau deshalb stößt du im deutschsprachigen Raum immer wieder auf dieses Produkt der estnischen Plattform Bondora. Doch was steckt hinter der Konstruktion, und wie schlägt sie sich im langfristigen Realeinsatz? Der P2P-Experte Denny Neidhardt vom Fachblog re:think P2P beobachtet die Plattform seit mehreren Jahren und hat seine ausführlichen Bondora Go and Grow Erfahrungen über einen längeren Zeitraum dokumentiert. Sein Fazit fällt differenzierter aus, als die Werbeversprechen vermuten lassen.

Ein Produkt mit klarer Logik

Bondora Go & Grow richtet sich an Privatanleger, die keine Lust haben, einzelne Kredite manuell auszuwählen. Stattdessen fließt dein eingezahltes Geld in einen breit gestreuten Pool aus Konsumentenkrediten aus Estland, Finnland und Spanien. Du siehst davon nichts im Detail – nur einen täglich wachsenden Kontostand und eine kommunizierte Verzinsung von bis zu 6 Prozent pro Jahr.

Genau diese Einfachheit ist laut Neidhardt ein Hauptgrund für die Popularität des Produkts. In seinem eigenen Portfolio hält er nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Euro im liquiditätsorientierten P2P-Bereich und berichtet nach mehrjähriger Laufzeit von einer effektiven Rendite im Bereich der kommunizierten Zinssätze. Dieser Wert ist allerdings nicht garantiert, sondern beruht auf der bisherigen Auszahlungspraxis der Plattform.

Was funktioniert – und was nicht

Im praktischen Alltag überzeugt Go & Grow nach Neidhardts Beobachtung vor allem durch drei Aspekte: die unkomplizierte Anmeldung, die in der Regel zügige Verfügbarkeit deines Guthabens und die Tatsache, dass Bondora schon vergleichsweise lange am Markt aktiv ist. In einer Branche, in der mehrere Plattformen zuletzt in Schieflage gerieten, ist Marktreife ein nicht zu unterschätzendes Argument.

Gleichzeitig benennt der Experte die Schattenseiten deutlich. Go & Grow bietet keine Einlagensicherung im Sinne klassischer Bankprodukte. Wer hier investiert, geht ein unternehmerisches Risiko ein – auch wenn die Plattform in der Vergangenheit zuverlässig ausgezahlt hat. Bei größeren Marktverwerfungen kann Bondora die Auszahlungen begrenzen; während der Corona-Krise 2020 wurden Auszahlungen vorübergehend eingeschränkt und nur in Teilbeträgen freigegeben.

Veränderungen in der Struktur

Eine öffentlich dokumentierte Änderung betrifft die Struktur hinter dem Produkt: Im April 2026 wurde Go & Grow als eigenständige Marke ausgegliedert; aus Bondora Capital OÜ wurde am 20. April 2026 Go&Grow OÜ. Hintergrund dieser Neuausrichtung ist nach Unternehmensangaben das mittelfristige Ziel einer Banklizenz. Für bestehende und neue Investoren ändert sich operativ nach derzeitigem Stand jedoch nichts.

Für wen sich das Produkt eignet

Aus der Erfahrungsperspektive lässt sich Go & Grow am ehesten als Beimischung in deinem Portfolio einordnen. Eine Tagesgeld-Alternative im rechtlichen Sinn ist es nicht, auch wenn es im Marketing gerne so positioniert wird. Wer es als solche missversteht, übersieht das fehlende Sicherungsnetz. Wenn du es dagegen als renditeorientierten Baustein neben Festgeld, ETFs oder anderen Anlageformen verstehst, bekommst du ein Produkt, das in der Praxis seit Jahren liefert, ohne großen Aufwand zu verursachen.

Neidhardt empfiehlt grundsätzlich, nur Summen einzusetzen, deren möglicher Verlust für dich verkraftbar wäre, und die Anlage über mehrere Plattformen zu streuen. Wenn du einsteigen möchtest, solltest du zudem die steuerliche Seite im Blick behalten: Erträge aus P2P-Krediten werden in Deutschland nicht automatisch über die Abgeltungsteuer abgeführt – du musst sie in der Regel selbst in deiner Steuererklärung angeben. Für die konkrete Einordnung deines Einzelfalls ist eine steuerliche Beratung sinnvoll.

Ein nüchterner Blick statt blanker Begeisterung

Der Wert eines Erfahrungsberichts wie dem von Denny Neidhardt liegt nicht in einer pauschalen Empfehlung, sondern im langen Beobachtungszeitraum. Eine Rendite im Bereich der beworbenen 6 Prozent, kombiniert mit grundsätzlich täglicher Verfügbarkeit, ist im aktuellen Zinsumfeld weiterhin attraktiv – aber kein Selbstläufer. Die fehlende Einlagensicherung, mögliche Liquiditätsbeschränkungen in Krisenphasen und das im Hintergrund bestehende Kreditausfallrisiko gehören zur ehrlichen Einordnung dazu.

Wenn du dich vor einer Entscheidung tiefer in Funktionsweise, Steuerfragen, Risikoprofil und Vergleichswerte einlesen möchtest, lohnt sich der Blick in detaillierte Fachanalysen, die das Produkt nicht nur an seinen Werbeaussagen, sondern an realen Portfoliodaten messen. Genau in diesem nüchternen Stil bewegt sich auch Neidhardts Auswertung – und gibt dir damit eine belastbarere Grundlage als jede Hochglanzbroschüre.