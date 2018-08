Born to be wild

Der liebe Petrus meinte es gut mit den Harley-Davidson Fahrer/innen und den Besuchern des 9. Hohenlohe Harley Run. Bei sehr heißen Temperaturen fanden sich zum Run mehr als 500 Teilnehmer auf den Wertwiesen in Künzelsau ein.

Der Event begann am Freitag spätnachmittags mit der Öffnung der Händlermeile und abends mit der bekannten Warmup Party, die dieses Jahr von der Gruppe Cheap Wine Band aus Garmisch-Partenkirchen eröffnet wurde.

Wesentlich mehr Teilnehmer als in den letzten Jahren nutzten die Anreise am Freitag und übernachteten am Campground, der direkt neben dem Eventgelände idyllisch am Kocher liegt und wer noch eine Abkühlung vor der Warm-up Party benötigte, ging einfach noch eine Runde im Kocher schwimmen.

Das Orga-Team vom Hohenlohe Harley Run hat sich in den letzten Monaten damit beschäftigt, das Konzept zu ändern und dieses Jahr alles auf einen Platz gelegt Somit war die Bühne für die Livemusik, die Händlermeile, die Bikeprämierung und die Rockabella Wahl dicht beieinander und die Teilnehmer und Besucher hatten eine Art Village vor sich.

Aber nicht nur das Konzept hat sich geändert, auch das Motto! Denn dieses Jahr fuhren die Teilnehmer unter dem Motto „Harley rides for Kids“. Das Orga Team wollte dieses Jahr den Spendenbetrag in der Region lassen und haben somit den Förderverein der Kinder- und Jugendklinik in Schwäbisch Hall unterstützt. Wer mehr über dieses Projekt wissen wollte, der konnte sich am Samstagvormittag am Stand bei den Vorständen informieren und sich selber von dem Projekt überzeugen.

"Wir haben mehr Händler für den 9. Hohenlohe Harley Run gewinnen können" , so Joachim Schmidt, Papa vom Hohenlohe Harley Run. "Wir wollten den Leuten einfach mehr bieten und gemeinsam mit dem Orga Team, das aus ca. 12 Personen bestand, haben wir alles drangesetzt, dass wir hier mehr auffahren können, was uns auch ganz gut mit 34 Ausstellern und Händler gelungen ist." Zum Beispiel war der Harley-Davidson Truck von Harley Village am Start, der die aktuelle Mode Collection dabei hatte, des Weiteren war die Firma Kreiselmayer aus Feuchtwangen mit dem Indian Showtruck vertreten und die Besucher und Teilnehmer konnten die aktuellen Indian Bikes Probe fahren. Bekannte Gesichter wie Micheal Moosmeier von Kokobelli, Manuel Wild von Optik Wilde - Rolling Optician, das Team von Costumhands aus Offenbach, Airbrusher Jürgen Göbel von Göbel Art, Joachim Kappes von Kappes Garage, Florin Klink von shizo-pinstriping, waren mit einem Stand vertreten, um nur einige zu nennen. Die Themen waren breit gefächert, von Motorradreisen, bis hin zu handwerklicher Kunst mit dem Pinsel oder den handgefertigten Sattel - hier gab es sehr viel zu bestaunen.

Auch gab es dieses Jahr zum ersten Mal am Samstag eine Stuntshow mit Kevin Funk der drei Mal am Tag sein Können auf einer Trailmaschine zeigte und hierbei Millimeter knapp an den Gogo Girls vorbeifuhr.

Ein besonderes Highlight war am Samstag die Ausfahrt durch die Region Hohenlohe. Um 13 Uhr war die Aufstellung und die Teilnehmer wurden schon bei der Anfahrt auf das Eventgelände mit einem großen Torbogen begrüßt. Ca. 500 Biker/innen waren trotz extremer Hitze angereist und präsentierten ihr Bike für die zahlreichen Zuschauer bei der Startaufstellung. Pünktlich um 14 Uhr gaben die Gogo Girls und das Maskottchen von der Kinderklinik zusammen mit dem Bürgermeister die Startfreigabe zur ca. 120 km langen Strecke. Diese wurde wieder, wie die letzten Jahre, vom Orga Team und der freiwilligen Feuerwehr sauber geblockt. Nach der Rückankunft von der Ausfahrt erwarteten die Teilnehmer eine Rockabella Misswahl und eine Bikeprämierung.

"Die Bikeprämierung war etwas ganz Besonderes", so Joachim Schmidt. "Wir haben das dieses Jahr zum ersten Mal gemacht und was soll ich sagen, es waren super Bikes am Start. Teilnehmer aus Nürnberg, Karlsruhe, Geretsried, Heilbronn usw. sind extra mit dem Bike angereist und haben die wunderbaren Maschinen vor der Showbühne präsentiert, was zahlreiche Zuschauer und Biker/innen anlockte." Es gab dieses Jahr zwei Kategorien, Ladiesbike und Coustom Bike.

Gewonnen hat bei den Ladies Radovana Schiffmann mit einem Trike, kompletter Eigenbau Softail Baujahr 1985 und bei den Herren hat Dietmar Maier mit einer blauen Pan Head, Baujahr 1953 gewonnen.

Eine weitere Aktion am Spätnachmittag war die Rockabella Miss Wahl, hier präsentierten sich einige Damen die eine echte Rockabella verkörperten und welche die vorher zu einer Rockabella umgestaltet worden sind. Die Jury bestand aus dem Schauspieler Prashant Prabhakar Jaiswal, dem bekannten Tattoo Model SweetyM und dem Model Denise. Sie mussten die Qual der Wahl treffen und die perfekte Rockebella heraussuchen und krönen.

Nach der ganzen Prämierung kam aber das Feiern nicht zu kurz, die bekannte Band Razzmattazz rockte mit geiler Rockmusik die Bühne und heizte die Stimmung bei den Besuchern an und die Gruppe Wolve brachte das Ganze dann zum Kochen.

Die Veranstalter nutzten die Gelegenheit vom 9. Hohenlohe Harley Run als Übung, um zu schauen, was sie auf dem Gelände alles anstellen könnten. Denn das 10-jährige steht nächstes Jahr an und hier wollen die Veranstalter gerne noch eine Schippe drauflegen. Lasst euch also überraschen, denn inzwischen hat der Termin einen festen Platz im Veranstaltungskalender bei den Harley-Davidson Fahrer/innen und bei allen anderen Bikern die einfach einen coolen Event erleben möchten und mit tollen Leuten feiern wollen.

Also, save the date 26. – 27.07.2019.

Für alle die gerne nächstes Jahr dabei sein wollen, mehr Informationen zur Veranstaltung, Übernachtung, Strecke und Aussteller suchen werden unter www.hohenlohe-harley-run.com oder in Facebook fündig.