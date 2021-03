Brautschmuck: Das sind die aktuellen Trends

Paare, die sich in diesen Zeiten das Ja-Wort geben, müssen bei ihrer Hochzeit auf vieles verzichten. Der Traum, den großen Tag mit allen Freunden und Verwandten zu teilen, geht für sie nicht in Erfüllung. Umso wichtiger ist es, dass die anderen Details stimmen. Immerhin nimmt die Planung eines Festes im kleinen Kreis weniger Zeit in Anspruch und auch das Budget wird nicht so sehr strapaziert. Umso mehr können die Verlobten sich auf das perfekte Erscheinungsbild vor dem Traualtar konzentrieren. Im Zentrum stehen natürlich ein umwerfendes Brautkleid sowie ein eleganter Smoking für den Mann. Aber auch der Brautschmuck wird 2021 besonders sorgfältig ausgesucht. Das sind die Trends der aktuellen Saison.

Farbe bekennen beim Anhänger

Eigentlich soll bei der Hochzeit nichts vom strahlenden Weiß des Brautkleids ablenken. Deshalb sind bei Colliers und Armbändern normalerweise dezente Farben angesagt. Weißgold oder Silber werden oft nur durch einen kleinen Diamantanhänger akzentuiert. Zurzeit trauen sich Bräute aber gerne ein wenig mehr. Ein Amethyst in kräftigem Violett, ein feuriger Citrin oder ein kühler Topas – der Anhänger der Halskette darf dieses Jahr auch ein Blickfang sein. Das gilt umso mehr, wenn die Braut schon einen farbigen Verlobungsring trägt. Die farbliche Abstimmung der beiden Schmuckstücke drängt sich dabei geradezu auf. Aber auch bei einem Diamantring kann ein farbiger Edelstein in der Kette einen reizvollen Kontrast bilden. Vorsicht ist allerdings bei der Kombination von verschiedenen Goldtönen geboten. Idealerweise sollte sich das Material der Kette und anderer Schmuckstücke an der Ringfarbe orientieren.

Der Perlenohrring ist zurück

Auch beim Ohrring sind dieses Jahr kräftige Farben erlaubt. Der wirkliche Trend geht aber zur Perle, die bis vor Kurzem noch als etwas altmodisch galt. Allerdings war es nur eine Frage der Zeit, bis ihre natürliche Schönheit wiederentdeckt wurde. Die schimmernden Kugeln müssen nicht groß in Szene gesetzt werden: Schon als einfacher Anstecker versprühen sie Luxus und Eleganz. Besonders glamourös wirken sie in einer Weißgoldfassung mit Diamantinlays. Wer die Farbe Weiß zu schlicht findet, kann mit grauen oder roséfarbenen Perlen besondere Akzente setzen. Neben dem zeitlosen Aussehen spricht auch der Preis für Perlenohrringe: Im Vergleich zu vielen Ohrringen mit Edelsteinen sind Perlen aus Süßwasserzucht äußerst günstig. Nur wer echte Südseeperlen möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Sie kosten gerne einmal das Fünffache ihrer Verwandten.

Ringe aus Carbon

Immer mehr Paare entscheiden sich für Eheringe aus Carbon. Sie fallen an der Hand sofort ins Auge und sind dennoch von bestechender Schlichtheit. Zudem sind sie federleicht und daher angenehm zu tragen. Für das Design bieten sich zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Reines Carbon weist eine faszinierende Maserung auf und ist deutlich günstiger als Edelmetalle wie Gold oder Platin. Der Brautring kann ebenso wie bei herkömmlichen Ringen mit Diamantinlays verziert werden. Besonders elegant wirkt aber die Kombination von Carbon und Gold. Ein feiner Streifen Roségold, ein markantes Band aus Gelbgold oder eine versteckte Goldbeschichtung auf der Innenseite – so können Tradition und Modernität perfekt kombiniert werden. Einen Nachteil haben Ringe aus Carbon allerdings. Die Größe kann nachträglich nicht angepasst werden. Die Eheleute müssen also in Zukunft gut auf ihre Figur achten.