Briefkastenspezial – alles Wichtige in fünf Minuten

Jeder hat einen, doch kaum jemand weiß über alle Einzelheiten Bescheid, die den Briefkasten betreffen. Wer muss den Briefkasten einer Mietwohnung bezahlen? Ist es verboten, ihn nicht zu beschriften? Welche Neuheiten und Designs gibt es? Und welche Arten von Briefkästen eignen sich für Mehrfamilienhäuser oder das Einfamilien-Wohnhaus?

Unzählige Variationen und Ausführungen von Briefkästen für alle Zwecke erschweren die Auswahl. Verschiedene Formen, Farben, Materialien und Briefkastentypen bieten eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack. Reduzierte und hochklassige Briefkästen müssen dabei kein Widerspruch sein.

Wer muss den Briefkasten in einem Miethaus stellen?

Den Briefkasten zu einer Mietwohnung zu stellen, ist Sache des Vermieters. Der Briefkasten gehört zur Ausstattung einer Mietwohnung, weswegen der Mieter diesen nicht selbst bezahlen muss. Auch für eventuelle Reparaturen ist der Vermieter verantwortlich. Für bestehende Mängel (z. B. ein defektes Schloss oder eindringende Feuchtigkeit) kann die Miete um einen festgelegten Prozentsatz gemindert werden.

Wer muss den Briefkasten beschriften?

Generell besteht weder für den Mieter oder Vermieter einer Wohnung, noch für den Eigentümer, welcher seine Wohnimmobilie selbst nutzt, eine gesetzliche Pflicht zur Beschriftung des Briefkastens. Dennoch ist es wenig sinnvoll diese zu unterlassen, da der Postbote Briefe nur dann zustellen darf, wenn aus der Beschriftung des Briefkastens eindeutig hervorgeht, dass der Besitzer des Briefkastens mit dem Adressaten der Post identisch ist.

Wo sollte man den Briefkasten anbringen?

Der Briefkasten kann in einem Mehrfamilienhaus im Inneren des Gebäudes (z. B. im Treppenhaus), an der Fassade oder vor dem Eingang an einem Gestell befestigt werden. Meist handelt es sich nicht um einzelne Briefkästen, sondern eine Briefkastenanlage mit einzelnen Briefkastenfächern.

In einem solchen Fall hat der Vermieter oder die Wohnungsgesellschaft dafür Sorge zutragen, dass jeder Briefkasten nur mit dem eigenen, passenden Schlüssel zu öffnen ist, um das Recht auf Post- und Fernmeldegeheimnis des Einzelnen zu sichern.

Arten von Briefkästen

In Abhängigkeit des Immobilientyps und der persönlichen Präferenzen bieten sich unterschiedliche Typen von Briefkästen an:

Ein einfacher Wandbriefkasten wird an der Wand oder einem Gestell montiert und verfügt lediglich über einen Schlitz zum Einwerfen der Postsendungen. Seine Maße sind in Deutschland gesetzlich genormt und dürfen 30 Millimeter in der Höhe und 230 Millimeter in der Breite nicht unterschreiten.

Ein Briefkasten mit einem Zeitungsfach ist zusätzlich mit der sogenannten Zeitungsrolle ausgestattet, welche meist unterhalb der Briefkastenbox angebracht ist.

Eine Briefkastenanlage beinhaltet bis zu mehrere hundert einzelne Briefkästen und ist in Mehrfamilienhäusern und großen Wohnblocks verbreitet.

Ein Standbriefkasten ist auf einem Fuß oder Pfahl befestigt, welcher im Boden verankert ist. Eine besondere Form sind US-Briefkästen mit ihrem typischen roten Fähnchen, welches der Briefträger nach Einwurf einer Sendung herunterklappt. Sie sind meist aus Aluminium oder Stahlblech gefertigt.

Ein in die Haustür eingelassener Briefkasten ist die Lösung für Bequeme. Nachteilig sind kalte Luftzüge, welche durch die Briefkastenöffnung ins Haus dringen. Ein unterhalb des Schlitzes montierter Auffangkorb verhindert, dass die Post auf dem Fußboden landet.

Designs

Die mannigfaltigen Designs aus Materialien wie gebürstetem oder poliertem Edelstahl, Kunststoff, Stahlblech oder sogar Guss runden den architektonischen Stil eines Gebäudes ab.

Besondere Ausführungen wie Solarbriefkästen mit fluoreszierender Hausnummer sind auch bei Dunkelheit gut zu erkennen. Ein graviertes Namensschild sorgt für die besonders edle Note.