Buchener Weihnachtsmarkt – Marktbeschicker gesucht

Von Freitag, 30. November – Sonntag, 2. Dezember 2018 erstrahlt die Buchener Innenstadt wieder in ganz besonderem Glanz – in diesem Zeitraum findet traditionell der Buchener Weihnachtsmarkt statt. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Weihnachtsmarkt sich immer wieder großer Beliebtheit erfreut und ein Publikumsmagnet für die Region darstellt.

Um das Angebot auch dieses Jahr wieder interessant und abwechslungsreich gestalten zu können, ist die Stadt Buchen auf der Suche nach Marktbeschickern. Gesucht werden insbesondere Anbieter von weihnachtlichen Produkten, beispielsweise Weihnachtskrippen, Kunsthandwerker oder Anbieter von Christbaumschmuck.

Bei Interesse an einem Stand auf dem Buchener Weihnachtsmarkt wenden Sie sich bitte an das Bürgermeisteramt Buchen, Sarah Wörz, Telefon 06281 31-112 oder per E-Mail sarah.woerz@buchen.de.