× Erweitern Fotos: BUGA Heilbronn 2019 GmbH Buga: Erfolg schon zur Halbzeit Beeindruckender Rosenzauber. Bald steht die Dahlienblüte an

Zur Halbzeit haben 1,1 Million Besucher die kombinierte Garten- und Stadtausstellung gesehen. Damit liegt die Buga im Plan, um das Ziel von 2,2 Millionen Besuchen von Dauer- und Tageskartenbesucher zu erreichen.

Eindrucksvolle Werbung für Heilbronn

Die Bundesgartenschau Heilbronn ist nach 42 Jahren die erste Buga in Baden-Württemberg. Für das Land ist sie „bereits zur Halbzeit ein voller Erfolg“, lobte Tourismusminister Guido Wolf bei der Pressekonferenz zur Halbzeit. Ein Lob, das er ausdrücklich auch an Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas richtete, der "viel Herzblut" investiert habe. „Aus Sicht des Tourismusministers ist die Buga eine lebendige, bunte und eindrucksvolle Werbung für Heilbronn, die Region Heilbronn-Franken und das ganze Land Baden-Württemberg.“

Klare Empfehlung

Eine Besucherbefragung, die vom Institut für Freizeit und Tourismusberatung im Auftrag der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft während der Buga durchgeführt wird, hat bislang gezeigt: 98 Prozent der bisher etwa 600 Befragten wollen Freunden einen Besuch der Buga empfehlen. Immerhin 87 Prozent der anreisenden Befragten gaben an, nur wegen der Buga gekommen zu sein. Aber: Viele schlendern auch noch durch die Stadt und nutzen etwa die reichhaltige Gastronomie an der Neckarmeile. Schließlich sagen 80 Prozent danach: Sie wollen die Stadt Heilbronn auch später noch einmal besuchen. Nur 1 Prozent habe das ausgeschlossen. Darunter vermutlich auch jenes Ehepaar, das nach der Wasserschau sein Auto nur mit Hilfe der Polizei wiederfand - und nun Schadensersatz von der Stadt fordert.

Mehr als vier Stunden

Die meisten ausländischen Gäste kommen übrigens aus Luxemburg, aus der Schweiz, aus Frankreich und aus Litauen. Aus dem Inland reisen Besucher vor allem aus Bayern und Rheinland-Pfalz an, gefolgt von Hessen und Sachsen. Selbst an Wochentagen wie Montag bis Mittwoch liegt der Besucherschnitt bei rund 12.000 Gästen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf dem Buga-Gelände liegt bei 4 bis 6,5 Stunden.

Neue Leichtigkeit und Stolz

Das Zwischenergebnis stimmt auch Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel mehr als zufrieden. „Die Wahrnehmung der Stadt nach außen und innen hat sich durch die Buga positiv verändert. Die Besucher werden dabei nicht nur eine tolle Buga in Erinnerung behalten, sondern auch einen attraktiven Wirtschaftsstandort und eine dynamische Bildungs- und Wissensstadt mit einer hohen Lebensqualität."

Was die Innenwirkung betrifft, so erhält der OB die Rückmeldung von vielen Bürgen, dass sie zufrieden mit ihrer Buga sind, dass sie etwa eine Leichtigkeit verspür

Buga: Erfolg schon zur Halbzeit Die Wasserschauen sind bei Gästen sehr beliebt

en, wenn sie abends noch ein Glas Wein auf einer Picknickdecke im Buga-Gelände genießen und dann die Wasserspiele betrachten. Sehr gefreut habe ihn auch, dass man vielen Heilbronnern nun einen Stolz auf ihre Stadt anmerke - auch dank der sehr positiven überregionalen Berichterstattung. "Ein Mann formulierte es so: Er wohne seit 40 Jahren hier. Jetzt sei er zum ersten Mal richtig stolz auf die Stadt", gab Harry Mergel wieder.

Budget mit Backup

Kalkuliert wurde mit 2,2 Millionen Besuchern. Sollte sich die Besuchszahl weiterhin so positiv entwickeln wie in der ersten Hälfte, sieht OB Mergel der Endabrechnung entspannt entgegen. Immerhin wurden bereits mehr als 90.821 Dauerkarten verkauft. Erwartet wurde bis zur Halbzeit eine Zahl von 35.000. Zwar fallen die Dauerkartenbesitzer, die vor allem aus Heilbronn und dem Umland kommen, als wiederholt zahlende Gäste aus. Aber die Organisatoren hoffen auf viele Tagesgäste - und die Ferien. Zur Sicherheit gibt es aber eine Rücklage: "Wir haben einen Puffer von 9,4 Millionen Euro", erklärte Harry Mergel.

Als Risiken - das Budget wurde im Jahr 2012 festgelegt - nannte Mergel: die Preis-/Lohnentwicklung und vor allem das Wetter.

Eine andere Sorge hat sich bereits als unbegründet herausgestellt: Das Konzept barg ein Risiko. Schließlich wurde zum ersten Mal eine Buga mit einer Stadtausst

Juergen Haeffner Buga: Erfolg schon zur Halbzeit Die Stadtsiedlung in der Buga

ellung kombiniert. Doch genau diese Kombination zieht Besucher an - insbesondere aus dem kommunalen Bereich, aber auch aus dem akademischen. "Ich glaube, wir sind die erste Buga, die es auf das Cover einer Architekturzeitschrift geschafft hat", formulierte es Hanspeter Faas. Minister Guido Wolf hatte zuvor bereits gemutmaßt, dass sich "die 700 Bewohner nach dem Ende der Buga erst einmal ganz schön einsam fühlen werden".

Wetterextreme

Das Wetter-Risiko bestätigte auch Jochen Sandner, Geschäfsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der viele Jahre lang Erfahrungen mit Bugas gesammelt hat: Die extremen Wetterphänomene seien zunehmend ein Problem. "Es wird weiterhin Bugas geben", sagte er, auch die zeitlichen Abstände könnten wohl eingehalten werden. "Aber wir müssen bei der Planung künftiger Gartenschauen sehr genau überlegen, wie wir Phänomene wie große Hitze oder Stürme berücksichtigen können." Eine Möglichkeit, Hitze erträglicher zu machen, sei etwa, mehr Wasserlandschaften anzulegen.

Tatsächlich zeigte die Besucher-Statistik, die Hanspeter Faas präsentierte, dass an Tagen, an denen es 38 oder 39 Gard heiß war, deutlich weniger Leute kamen. Seiner Meinung nach ist aber nicht nur das Wetter ein Risikofaktor, sondern bereits die Vorschauen: "Wenn es heißt: Starkregen droht oder Hagel drohen - dann gilt das doch immer öfter nur für begrenzte Gebiete. Aber die Menschen, die das zum Beispiel in Karlsruhe hören, machen sich dann nicht auf den Weg, selbst wenn in Heilbronn bestes Ausflugswetter ist." Dies sei etwa Pfingsten der Fall gewesen.

Das positive Lebensgefühl erhalten

Buga: Erfolg schon zur Halbzeit Der Karlssee bleibt auch nach der Buga

Auch nach dem Ende der Buga soll den Heilbronnern der schöne Park als Ort der Freude, der Entspannung und der Leichtigkeit erhalten bleiben. "Wir sind konzeptionell jetzt bereits in der Nach-Buga-Zeit", erklärte OB Mergel, der die Heilbronner über Bürger-Workshops bei der Gestaltung mit einbinden will.

Jürgen Häffner Buga: Erfolg schon zur Halbzeit Der Neckaruferpark soll erhalten werden

Eines sei aber sicher: "Der Karlssee wird nicht zugeschüttet", räumte Hanspeter Faas ein Gerücht aus. Überhaupt bleibe sehr viel erhalten - etwa der Park am Neckarufer zwischen Experimenta und Wohlgelegen, die Achse Karlssee Floßhafen, der Spielplatz, die Kletterwand. Bebaut würden später Flächen, die auch jetzt schon nicht grün seinen, auf denen etwa Infoboxen oder Container stünden.

Programm und Preise

Die Ticketpreise werden zur zweiten Hälfte nicht verändert - auch nicht die für Dauerkarten. Dafür wartet noch ein volles Programm auf die Gäste (s. Grafik unten). Ein Highlight ist das Musical "Woodstock the Story", das passend zum 50. Jahrestag des legendären Festivals am 16. und 17. August gezeigt wird.

Flower Power in Heilbronn!

× Erweitern BUGA Heilbronn Buga Veranstaltungen Mehr als 5000 Veranstaltungen werden insgesamt während der Buga-Zeit geboten. Hier einige Highlights

https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/veranstaltung.php