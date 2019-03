BUGA-Kassen öffnen am Eingang Innenstadt

× Erweitern Foto. Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH Buga Dauerkarte

16 Tage vor dem Start der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 am Mittwoch, 17. April, öffnet die BUGA ihre ersten Kassen – zunächst am BUGA-Eingang Innenstadt (Kranenstraße 20). Von Montag, 1. April, an können dort Tickets aller Kategorien gekauft werden, auch Gutscheine für Dauerkarten. Zum Service gehört auch, dass diese Gutscheine dort direkt personalisiert werden können.

Bisher sind im vergünstigten Vorverkauf mehr als 40 000 Dauerkarten verkauft worden. Kalkuliert hatte die BUGA mit dem Verkauf von mindestens 35 000 Dauerkarten. „Wir freuen uns sehr, dass die Bürger das Angebot der Dauerkarten so gut annehmen und auch die Vorteile des Vorverkaufs gerne nutzen“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.

„Jede Dauerkarte ist ein Bekenntnis der Menschen in Heilbronn und der Region zur BUGA“, ergänzt Faas. „Wer mit einer Dauerkarte häufiger Gast auf der BUGA ist und dort einen schönen Tag erlebt, wird automatisch auch zum sympathischen Gastgeber. Und er wird Teil der Willkommenskultur, die für eine gelungene BUGA unverzichtbar ist. Freude und Begeisterung sind ansteckend.“

Die BUGA empfiehlt allen, die bereits einen Gutschein für eine Dauerkarte haben, ihn schon jetzt in eine personalisierte Dauerkarte umzutauschen. „Je mehr Dauerkarten bereits personalisiert sind, desto schneller geht’s am Eingang in den ersten Tagen der BUGA“, sagt Faas aus seiner Erfahrung bei mehr als einem Dutzend Gartenschauen.

Die Personalisierung von BUGA-Dauerkarten ist zusätzlich zu den BUGA-Kassen auch bei der Heilbronner Tourist Information (Kaiserstraße 17), der Geschäftsstelle der Heilbronner Stimme (Allee 2) sowie im Audi Forum Neckarsulm (NSU-Straße 1) möglich.

Kinder bis zum 15. Geburtstag haben freien Eintritt, trotzdem benötigen sie eine Eintrittskarte – entweder eine personalisierte Dauerkarte oder ein Tagesticket.

Die BUGA-Kassen sind bis einschließlich 16. April von Montag bis Freitag jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet und samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr. Sonntags sind sie geschlossen.

Während der BUGA sind die Kassen dann täglich geöffnet (9 Uhr bis 18:30 Uhr) und auch an allen drei Eingängen (Eingang Innenstadt, Kranenstraße 20; Eingang Wohlgelegen, Im Zukunftspark 22; Eingang Campuspark, Mannheimer Straße 36). Einlass ist jeweils bis 19 Uhr.

Der vergünstigte Vorverkauf der Dauerkarten endet am Dienstag, 16. April. Erhältlich sind Dauerkarten auch danach noch. Vom 17. April an gilt der reguläre Preis (125 Euro für Erwachsene).

Die BUGA beginnt am Mittwoch, 17. April. Bereits um 9 Uhr öffnen die Eingänge Wohlgelegen und Campuspark. Den Eingang Innenstadt können Besucher von 13 Uhr an nutzen. Die offizielle Eröffnungsfeier auf dem Experimenta-Platz (Beginn 11 Uhr) können die Bürger beim Public Viewing auf dem Heilbronner Marktplatz mitverfolgen und erleben.