Bunt und praktisch: Mode und Trends für den Herbst entdecken

Auch wenn tagsüber noch die Sonne lockt - im Herbst spüren wir in den Morgenstunden und am Abend ganz deutlich, dass es kühler wird. Ohne Jacke in den Tag zu starten ist daher undenkbar. Aber welche Kleidung eignet sich in der bunten Jahreszeit, um gut durch jede Witterung zu kommen? Mit einigen Tipps und Tricks sind Sie im Herbst immer gut angezogen und können sich in Ihrer Kleidung jederzeit wohlfühlen.

Den Sommer mit in den Herbst nehmen

Die gute Nachricht vorweg: Wer noch ganz verliebt in die eigene Sommerkleidung ist, muss diese nicht gleich hinten im Schrank verstauen. Gerade Kleider und luftige Röcke lassen sich auch bei kühleren Temperaturen schön kombinieren. Schwieriger wird es hingegen mit Shorts, Bermudas und anderen kurzen Hosen. Sie dürfen getrost auf den Einsatz im nächsten Sommer warten. Zu den Kleidungsstücken, die sich gut vom Sommer mit in den Herbst nehmen lassen, gehören:

Kleider in kurz und lang

Röcke in kurz und lang

Tops und T-Shirts

leichte Blusen

Richtig kombinieren bei kühlen Temperaturen

Gerade morgens zeigt der Blick aufs Thermometer, dass sommerliche Oberbekleidung nicht mehr ausreicht. Statt direkt zum dicken Strickpullover zu greifen, können Sie dem Herbst ganz einfach ein Schnippchen schlagen und T-Shirts sowie leichte Blusen mit einer modischen Jacke kombinieren. Im besten Fall ist eine solche Jacke leicht und lässt sich bei wärmeren Temperaturen am Tag gut verstauen. Welches Material Sie dabei bevorzugen, ist freilich Geschmackssache. So sind sportliche Blousons in bunten Farben auch in diesem Herbst noch angesagt. Aber auch klassische Jacken, wie festere Strickjacken oder weite Cardigans sind eine gute Variante, um im Herbst schön angezogen zu sein.

Achten Sie hier auf das Zwiebel-Prinzip: Die unteren Schichten der Kleidung dürfen locker und luftig sein, dann trägt auch ein schwerer Strickpullover darüber nicht allzu sehr auf. Steigen die Temperaturen über den Tag, können Sie nach und nach eine Schicht der Kleidung ablegen.

Tragen Sie im Herbst gerne Kleider und Röcke, sind Strumpfhosen eine gute Wahl, um die Beine warmzuhalten. Es gibt sie in transparent und blickdicht, in hautfarben bis schwarz. Auch Thermo-Strumpfhosen bieten sich an, wenn die darüber liegenden Schichten eher dünn sind. Blickdichte Leggings passen gut zu langen Strickpullovern und kurzen Strickkleidern. Dazu ein paar derbe Boots und der modische Herbst-Look ist perfekt!

Taylor Heery auf Unsplash

Farben, Schnitte, Materialien: Die schönsten Trends für diesen Herbst

Im Herbst wagen wir uns wieder an satte Farben, denn Weinrot, Ocker, rostiges Orange und Flaschengrün passen perfekt zum sich verändernden Laub der Bäume. Viele dieser Töne lassen sich auch untereinander gut kombinieren, wie etwa ein warmes Karamellbraun zu einem strahlendem Senfgelb. Neben diesen klassischen Herbstfarben gibt es aber auch Trendfarben wie das sanfte Salbeigrün oder das strahlende "Ibiza Blue". Laut dem PANTONE-Institut gehört außerdem das leuchtend gelbe "Illuminating" zu den Farben des Jahres 2021. Es lässt sich gut zur zweiten Farbe des Jahres, dem neutralen "Ultimate Gray", oder anderen gedeckten Farben kombinieren.

Tipp: Sind Sie unsicher, ob Ihnen diese Trendfarben stehen, wählen Sie zunächst Accessoires wie Gürtel oder Tücher in den angesagten Nuancen, bevor Sie auf ganze Kleidungsstücke setzen.

Die Schnitte bleiben in diesem Herbst weit und fließend, wie wir es bereits aus dem Sommer kennen. Gerade Hemdjacken, Mäntel und Oberteile trägt man jetzt "oversized". Wer nicht nur weit tragen möchte, setzt einen passenden Kontrast in Form einer schmalen Hose. Aber auch umgekehrt funktioniert der Look: Eine weite Hose aus festerem Woll- oder Baumwollstoff passt im Herbst gut zu einem schmalen Strickpullover. Leichter Kaschmir trägt sich besonders schön und lässt Sie auch bei Temperaturschwankungen nicht schwitzen. Eine sportliche Jeansjacke darüber und der Herbst kann kommen!

Dan Gold auf Unsplash

Strick ist überhaupt das Thema Nummer eins, wenn wir in Richtung Herbst und Winter schauen. Gerade grober Strick und lange Cardigans beherrschen die Trends. So gehören auch Strickkleider in neutralen Farben zu den Must-haves im Herbst 2021. Für zuhause gibt es zudem schöne Kombinationen aus Strickhosen und Stricksweatern, die jeden Jogginganzug alt aussehen lassen.

Bitte nicht! No-Gos im Herbst 2021

Auch wenn die Materialien im Herbst schwerer und die Schnitte weiter werden - verzichten Sie darauf, zu viele Trends miteinander zu kombinieren. Wie Mode an Ihnen wirkt, hängt auch vom individuellen Typ ab. So können große Frauen Oversized-Mäntel gut tragen, wohingegen kleineren Frauen meist lange Strickpullover auch als Kleid wunderbar stehen.

Im Schrank bleiben dürfen nun auch die Sommerschuhe, die wir im Sommer so geliebt haben. Im Herbst und gerade zu blickdichten Strumpfhosen wirken Stiefeletten und Boots jetzt einfach stimmiger.

Gleiches gilt für sommerliche, kurze Hosen. Selbst mit einer Leggings kombiniert sehen Shorts im Herbst eher unpassend aus. Eine gute Alternative dazu sind Miniröcke, die mit einer matten, schwarzen Strumpfhose sogar bürotauglich werden.

Tipp: Schauen Sie einmal bewusst durch Ihren Kleiderschrank und entscheiden, welche Teile sich auch im Herbst noch gut kombinieren lassen und welche Kleidungsstücke Ihnen für den modischen Herbst vielleicht noch fehlen.