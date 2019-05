Buntes Programm für kleine Wilhelma-Fans

× Erweitern Foto: WIlhelma Wilhelma Erdmännchen

Am 1. Juni wird der Internationale Kindertag gefeiert. Auch die Wilhelma nimmt dies zum Anlass, einen Tag nur für die kleinen Fans des Zoologisch-Botanischen Gartens Stuttgart zu gestalten. Natürlich ist ein Wilhelmabesuch auch sonst ein richtiges Erlebnis. Aber an diesem Tag gibt es neben den fast 1.200 Tierarten und über 7.000 Pflanzenarten und -sorten noch weitere Attraktionen, die einen Besuch lohnenswert machen: Große Hüpfburgen sind im wahrsten Sinne des Wortes die größten Highlights der Veranstaltung. Diese erwarten die Kinder ab 10 Uhr auf der großen Wiese neben den Flamingos.

Hier bieten auch die Auszubildenden der Wilhelma verschiedene Angebote: Mit den Zierpflanzengärtnerinnen und -gärtnern können Pflanzen eingetopft werden. So kann jeder ein Stück Wilhelma mit nach Hause nehmen. Die Tierpfleger-Azubis laden zum Wissenstest ein. Hier können Groß und Klein zeigen, dass sie das Zeug zum Tierpfleger haben. Beim Kinderschminken im Maurischen Garten kann man sich in einen Tiger oder Schmetterling verwandeln. Gleich nebenan, vor dem Südamerikahaus geht es mit dem Förderverein der

Wilhelma auf Rallye um die Welt. An diesem besonderen Tag ziehen außerdem in die Wilhelma als ehemaligem Königsgarten »echte« Prinzessinnen ein. Mit ihnen können die Kinder sich in fotografieren lassen. Zudem garantieren Stelzenläufer und weitere Überra- schungsgäste ein buntes Programm. Zu Spiel, Spaß und guter Laune tragen am Internationalen Kindertag selbstverständlich auch die tierischen Bewohner der Wilhelma bei: Die Fütterungen der Seelöwen, Gorillas und Bonobos sind absolute Highlights. Daneben bietet der Bewegungsparcours der Kinderturnwelt Kindern die Gelegenheit, sich laufend, kletternd und hangelnd wie die Wilhelmatiere zu bewegen. Am Ende wartet sogar ein Kinderturn-Diplom. Das gesamte Programm des Wilhelma-Kindertags beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Grundsätzlich ist das das Angebot im normalen Eintrittspreis enthalten. Kinder unter 6 Jahren haben wie immer freien Eintritt. Spenden sind jedoch willkommen und fließen komplett in die Artenschutzaktivitäten der Wilhelma.

Kindertag in der Wilhelma, Sa. 1. Juni, ab 10 Uhr, Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten, Stuttgart

Weitere Infos und Tickets unter www.wilhelma.de