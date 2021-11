Camping-Urlaub in Deutschland: Auch im Herbst eine gute Idee

Wenn der Sommer zu Ende geht und die Tage kühler werden, verbringen die meisten Menschen auch wieder mehr Zeit zuhause. Andere jedoch werden jetzt erst richtig aktiv. Tatsächlich ist der Herbst eine der schönsten Zeiten im Jahr, um in der Natur unterwegs zu sein. Wenn die Blätter sich rötlich verfärben und das besondere Herbstlicht alles verzaubert, kann man den Wechsel der Jahreszeiten hautnah miterleben. Doch Camping im Herbst - ist das nicht viel zu kalt? Nicht unbedingt, wenn Sie einige grundlegende Dinge beachten.

Darum lohnt es sich besonders, im Herbst zu campen

Die meisten Camper nutzen für ihre Reisen die langen Sommerferien. Aus diesem Grund sind Campingplätze im Sommer oft überfüllt. Reisen müssen weit im Voraus gebucht werden, damit man nicht ohne Stellplatz dasteht. Im Oktober und November hingegen ist die Situation deutlich entspannter. Wohnmobil-Stellplätze werden wieder frei und können meist auch kurzfristig gebucht werden - perfekt für Spontane. Außerdem sind Stellplätze in der Nebensaison wesentlich günstiger, sodass Sie bares Geld sparen können.

Ein weiterer Tipp ist es, bei einem vertrauensvollen Anbieter ein Wohnmobil zu mieten - und zwar in einer Region, in der gerade keine Herbstferien sind. In Deutschland unterscheiden sich die Zeiträume je nach Bundesland nämlich teils stark. Wenn in Süddeutschland also Herbstferien sind, kann es sein, dass im Norden die Campingplätze nur spärlich besucht sind.

Deutschland hat viele beliebte Camping-Regionen

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wünscht sich meistens eine besonders naturverbundene Reise. Perfekt, dass Deutschland eine Vielzahl wunderschöner Naturlandschaften besitzt, in denen man das Spektakel des Jahreszeitenwechsels besonders genießen kann. So bietet es sich beispielsweise an, eine ausgedehnte Wanderung im sächsischen Elbsandsteingebirge zu unternehmen. Wer möchte, kann auch leicht die tschechische Grenze überqueren und seine Wanderung in Nordböhmen fortsetzen. In der Sächsischen und Böhmischen Schweiz gibt es diverse Campingplätze, auf denen sich ein Lager aufschlagen lässt. In Süddeutschland laden das Allgäu und der Schwarzwald zum Übernachten im Freien ein.

In der Natur ist die Luft besonders frisch, sodass Sie vor dem Winter noch einmal ordentlich Ihre Abwehrkräfte stärken können. Wer weniger auf Natururlaub steht, kann mit dem Camper natürlich auch Städtetrips unternehmen. Egal ob Hamburg, Berlin, Leipzig oder München: Fast jede Großstadt besitzt stadtnahe Campingplätze, auf denen man günstig unterkommen kann. Im Gegensatz zur Übernachtung in Hotels sparen Sie so außerdem ordentlich Geld. So bleibt mehr übrig für leckeres Essen, kulturelle Highlights und den einen oder anderen Shoppingtrip.

Auch im Herbst müssen Sie draußen nicht frieren

Viele Touristen schrecken vor einem Camping-Urlaub im Herbst zurück, weil sie davon ausgehen, dass es dafür dann zu kalt ist. Damit es im Camper angenehm warm und kuschelig wird, braucht es allerdings gar nicht viel. Tatsächlich ist in den allermeisten Fahrzeugen eine Heizung bereits eingebaut. Je nach Modell handelt es sich dabei um eine Gas-, Benzin- oder Warmwasserheizung. Alternativ lässt sich meist auch ein separater Heizlüfter anschließen.

Eine weitere Voraussetzung für den komfortablen Gebrauch im Herbst und Winter ist, dass das Wohnmobil ausreichend isoliert ist. Die beste Heizung nutzt nichts, wenn die Wärme einfach verpufft. Daher ist es sinnvoll, vor dem Mieten in Erfahrung zu bringen, ob das Fahrzeug grundsätzlich für kältere Temperaturen geeignet ist. Ein eingebauter Boiler ermöglicht es sogar, beim Duschen oder beim Kochen warmes Wasser zu nutzen. Auch wenn regelmäßige kalte Duschen die Abwehrkräfte stärken und die Stimmung heben, können Sie sich so nach einem Tag an der frischen Luft wieder ordentlich aufwärmen. Davon abgesehen bieten allerdings auch die meisten Campingplätze sanitäre Anlagen mit einem Warmwasseranschluss.

Wenn Sie sich von innen wärmen möchten, können Sie dank eingebauter Küchenzeile in den meisten Wohnmobilen einen heißen Tee oder eine warme Suppe zubereiten. Frieren ist also kein Thema - es sei denn, Sie schalten die Heizung aus.