Campus Künzelsau: Science Slam im Technikkeller

Studierende aus den technischen Studiengängen traten gegeneinander an und stellen ihre Bachelor- oder Masterarbeiten in einer Kurzpräsentation vor.

Neben den Studiengangpräsentationen, konnten sich die Besucher über die Auslandsaktivitäten sowie über die dualen Studienmodelle informieren und bekamen bei den Laboren einen tollen Einblick in die technische Ausstattung des Campus.

Das Highlight an diesem Abend war der Science Slam, welcher von den technischen Studiengängen organisiert wurde.

Science Slam im Technikkeller

Slamer, in diesem Fall Studierende aus den technischen Studiengängen traten gegeneinander an und stellen ihre Bachelor- oder Masterarbeiten in einer Kurzpräsentation vor. Im Anschluss hatten das Publikum die Möglichkeit die Arbeiten während eines Rundgangs im Galeriebereich näher zu betrachten und den Slamern Fragen zu stellen. Am Ende konnten die Besucher jedem Teilnehmer für seine Präsentation bis zu fünf Sterne geben.

Gewinner des ersten Science Slams ist Felix Wagner (M.Sc. Elektrotechnik), der mit seiner Präsentation und in den anschließenden Gesprächen das Publikum von sich überzeugen konnte. In seiner Thesis hat Herr Wagner in Zusammenarbeit mit Würth Elektronik geprüft, ob es möglich ist, Testleiterplatten mit massiven Einzelkontakten für Stecker von einer Bestückungsmaschine einpressen zu lassen. Hierbei entstehen Vorteile im Bereich der Material- und Fertigungseinzelkosten und der Automatisierung.

Der zweite Platz ging an Anatol Tonch (Partner GEMÜ) mit seiner Arbeit über „Miniaturisierung von Elektronikeinheiten zur Motorsteuerung und Regelung mit programmierbarer Logik unter Anwendung von PLD und FPGA Technik“. Drittplatzierter ist Kevin Bergen (Partner OPTIMA nonwovens GmbH) mit dem Thema „Untersuchung der Einsatzszenarien von neuen Bedienkonzepten auf Basis von AR und VR im Umfeld der Verpackungsmaschine“.

Teilnahme am Makeathon

Herr Dr. Pfeifer, Geschäftsführer der OPTIMA nonwovens GmbH übergab, die von ihnen gesponserten Preise an die drei Gewinner. Diese dürfen sich über die Teilnahme am Makeathon und der damit verbundenen Reise nach Gran Canaria freuen. Dort treffen sich Studierende verschiedenster Nationalitäten und bearbeiten aktuelle Fragestellung aus den technischen Bereichen bis hin zur Erstellung von Prototypen.

„Mit dem „Science Slam“ soll die Faszination technischer Themen einer interessierten, breiten Öffentlichkeit in einer modernen, weniger wissenschaftlichen Art dargeboten werden“, so Prof. Dr.-Ing. Marcus Stolz, Studiengangsverantwortlicher Automatisierungstechnik und Elektro-Maschinenbau.