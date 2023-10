Das hatten sich die Verantwortlichen in der Ampel-Regierung anders vorgestellt, als sie 2021 angetreten waren, um noch in dieser Legislaturperiode das Verbot von Cannabis zu kippen. Im Koalitionsvertrag wurde festgehalten, dass “Cannabis (künftig) in lizenzierten Geschäften an Erwachsene straffrei abgegeben werden darf”.

Allerdings gestaltete sich das Vorhaben komplexer als gedacht. So musste Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Frühjahr aufgrund möglicher Verstöße gegen das Recht der Europäischen Union (EU) eine abgeschwächte Form des Legalisierungsgesetzes vorstellen. Heraus kam ein Zwei-Stufen-Modell, dessen erste Stufe noch im Oktober 2023 als Gesetzesentwurf verabschiedet werden soll.

Cannabis-Legalisierung – was will die Ampel bezwecken?

Grundlage für die bevorstehende Legalisierung ist die Erkenntnis, dass die Jahrzehnte anhaltende Verbotspolitik gescheitert ist. In der abgespeckten Form wird der freie Verkauf allerdings nur noch unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein. Außerdem wird der Eigenanbau für eine geringe Anzahl von Pflanzen genehmigt. Die notwendigen Cannabis-Samen können schon derzeit über das Internet bezogen werden – wobei über die Legalität dieser Angebote unterschiedliche Meinungen bestehen. Die Regierung geht jedenfalls davon aus, mit dem Gesetzespaket die folgenden Ziele zu erreichen:

Verbesserter Gesundheits- und Jugendschutz

Abnahme der Drogenkriminalität

Weniger gestreckte Produkte

Bekämpfung des Schwarzmarkts

Größere Sicherheit beim Konsum

Eigentlich sollte der Gesetzesentwurf am 13.10.2023 den Bundestag passieren. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Nahost wurde die Abstimmung auf einen späteren Termin noch im Oktober verschoben.

Weshalb musste der ursprüngliche Entwurf abgeändert werden?

Die Legalisierung ist weltweit ein heißes Thema und wird auch hierzulande schon länger kontrovers diskutiert. Während derzeit im Bundestag eine Mehrheit besteht, welche die Legalisierung befürwortet, kann der Bundesrat mit seiner konservativen Mehrheit das Gesetz nicht aufhalten. Es handelt sich dabei nämlich um ein sogenanntes Einspruchsgesetz, das die Länderkammer im Gegensatz zu einem Zustimmungsgesetz nicht blockieren kann. Die Gefahr, die dem Legalisierungsvorhaben droht, ist deshalb eher internationalen Ursprungs.

Europäische Kommission

Vor allem der EU-Rahmenbeschluss von 2004 verhinderte in Verbindung mit dem Schengener Abkommen von 1985, dass Lauterbachs Gesetz in der ursprünglichen Form eingereicht werden konnte. Die Abkommen untersagen den Anbau, die Herstellung, den Vertrieb und den grenzüberschreitenden Transport innerhalb des Gebiets der EU. Der Gesetzesentwurf wurde daher in ein Zwei-Säulen-Modell umgewandelt, mit dem der Minister hofft, die Zweifler in Brüssel zu überzeugen.

Das Zwei-Säulen-Modell der Cannabis-Legalisierung

Lauterbach und die verantwortlichen Gremien gehen dabei davon aus, dass die internationalen Hemmnisse in absehbarer Zeit fallen werden. Besonders im Hinblick auf Staaten, die der Legalisierung aufgeschlossener gegenüberstehen. So wurde in vielen US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien und New York, Cannabis schon weitestgehend legalisiert. Auch Uruguay, Spanien, die Niederlande und Portugal gehen progressiver mit dem Thema um.

Nun wird also der deutsche Legalisierungsprozess in zwei Säulen eingeteilt, in der Hoffnung, den Anforderungen Brüssels zu entsprechen. Der Gesetzesentwurf dazu soll noch diesen Monat verabschiedet werden. Danach schließt sich eine zweite Säule an, die in Modellregionen die Kommerzialisierung der Lieferketten testet.

Säule 1 – Konsum und Anbau

Cannabis wird nicht mehr als gefährliche Substanz behandelt und aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen.

Jeder Erwachsene darf bis zu 25 Gramm mit sich führen. Frühere Verurteilungen, die aufgrund dieser und geringerer Mengen ausgesprochen werden, können aus dem Strafregister auf Antrag gestrichen werden.

Zum Anbau werden sogenannte Social-Clubs gegründet, die nicht gewinnorientiert arbeiten.

Die Mitgliedschaft ist nur Erwachsenen mit Wohnsitz in Deutschland erlaubt.

Die Mitgliederzahl ist auf 500 Personen begrenzt.

Die Clubs müssen die Abgabe kontrollieren und dokumentieren.

Jeder Club muss einen Suchtberater ernennen.

Die Abgabe ist nur für den Eigenverbrauch gedacht.

Jedem Erwachsenen wird die Aufzucht von drei weiblichen Pflanzen erlaubt.

Jeder Erwachsene mit einem Alter von über 21 Jahren kann bis zu 50 Gramm im Monat kaufen.

Die Qualität der Ware ist streng zu kontrollieren.

Der Import und Export von Cannabisprodukten bleiben vorerst untersagt.

Synthetisches Cannabis ist weiterhin illegal.

Der Konsum innerhalb der Clubs bleibt ebenso verboten wie in der Nähe von Spielplätzen, Kindergärten und Schulen.

Die Maßnahmen werden nach vier Jahren einer Prüfung unterzogen.

Säule 2 – Kommerzialisierung und Handel

Die zweite Säule soll nach Verabschiedung der ersten in Angriff genommen werden. Dabei sollen innerhalb bestimmter Modellregionen die kommerziellen Lieferketten und deren Auswirkungen auf den Jugend- und Gesundheitsschutz und den Schwarzmarkt untersucht werden. Schwerpunkt liegt dabei auf einer begleitenden wissenschaftlichen Untersuchung, mit deren Ergebnissen die EU-Kommission überzeugt werden soll.