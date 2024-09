Cannabis zu Hause anbauen – welche Samen sind geeignet?

Seit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland ist der Anbau von Pflanzen in Social Clubs mit Anbaulizenz und auch zu Hause für Privatpersonen erlaubt. Bis zu 3 Mutterpflanzen pro Person dürfen in Eigenregie aufgezogen und für den Eigenbedarf genutzt werden. Doch wie gelingt der Anbau in den eigenen vier Wänden? Die Basis für ein erfolgreiches Wachstum sind hochwertige Samen, die das Potenzial für gute Erträge haben und sich auch von Anfängern leicht aufziehen lassen.

Hochwertiges Saatgut im Vorteil

Es gibt viele Online-Growshops, die verschiedenes Saatgut zu unterschiedlichsten Preisen im Sortiment haben. Absolute Anfänger können mit günstigerem Saatgut für pflegeleichte Pflanzen beginnen und sich später an anspruchsvollere Sorten wagen. Auch die Wirkung unterscheidet sich je nach Sorte durch den THC- und CBD-Gehalt. So können zum Beispiel Indica-Sorten eher entspannend wirken, während Sativa-Sorten eher anregend sind. Es gibt auch Samen, die beide Wirkungen miteinander kombinieren. Die Geschmäcker sind verschieden, weshalb es nicht nur eine einzige Lieblingssorte unter den Samen gibt.

Diese Sorten gelten als beliebt:

Lemon Haze

Purple Haze

Blue Dream

Wedding Cake

Amnesia Haze

Northern Lights

White Widow

Wo Samen kaufen?

Cannabis Samen gibt es in großer Auswahl online zu kaufen, jede beliebige Sorte ist dabei. Die Preisspannen sind oft sehr unterschiedlich, sodass sich ein Vergleich lohnen kann. Ideal für den Anbau zu Hause eignen sich Sorten (sogenannte Autoflower), die nicht allzu groß werden und damit nur wenig Platz beanspruchen. Mit einer Wuchshöhe von 40 bis 100 cm sowie einer kurzen Wachstumsdauer sind sie ideal für den Eigenanbau. Diese Sorten brauchen auch kein komplexes Zubehör wie Growzelte mit wechselnden Lichtzyklen, sondern blühen zuverlässig nach etwa zehn Wochen. Bei Pflanzen mit dieser schnellen Blütezeit fällt der Ertrag zwar vergleichsweise geringer aus als bei anderen Sorten, aber für den Eigenanbau sind sie dennoch in der Regel ausreichend.

Tipp: Erwachsene dürfen maximal 50 g Cannabis zu Hause lagern und unterwegs maximal 25 g mitführen.

Die Nachbarn nicht stören

Ganz wichtig für den Eigenanbau ist, dass sich kein Nachbar gestört davon fühlt. Im Zimmer anzubauen und dann das Fenster auf Kipp zu haben, kann in der Blütezeit eine enorme Geruchsbelästigung für die Nachbarn darstellen! Besser wäre der Anbau in einem geschlossenen Raum, der über eine gute Lüftungsanlage verfügt. Wer ganz oben im obersten Geschoss wohnt oder ein eigenes Haus hat, braucht sich darum weniger Sorgen zu machen als Mieter in einem Mehrfamilienhaus.

Hinweis: Kinder im Haushalt dürfen keinen direkten Zugang zu den Pflanzen haben!

Outdoor oder indoor?

Wer Outdoor anpflanzt, nutzt die natürliche Kraft der Sonnenenergie und sorgt für weniger Geruchsbelästigung, muss aber bei lang anhaltend schlechtem Wetter auch mit Wachstumsschwierigkeiten rechnen. In einem sonnenreichen Sommer können die Pflanzen jedoch sehr gut wachsen und einen hohen Ertrag bringen. Der Anbau dauert hier deutlich länger als Indoor, wo die Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen in kürzerer Zeit heranwachsen. Der Vorteil am Indoor-Anbau ist, dass Licht und Temperatur komplett kontrolliert und so das Wachstum optimal gefördert werden kann. Nachteilig ist, dass die Pflanzen in der Blütephase stark riechen und Stromkosten für die Beleuchtung anfallen.