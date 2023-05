Casino ohne Limit - alles Wichtige: Wie funktioniert es und wie wählt man ein gutes aus

Entscheidet man sich für ein Online Casino ohne Limit, so ist es wichtig, dass man auch die verschiedenen Vor- und Nachteile kennt. Vor allem sollte man im Vorfeld überprüfen, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass seriös übrigens nicht automatisch empfehlenswert bedeutet. Das heißt, auch selbst sollte man wissen, was einem wichtig ist bzw. welche Vorstellungen man von dem Online Casino hat. Nur so wird man das für sich passende Online Casino ohne Limit finden.

Das Online Casino mit deutscher Lizenz

Wieso man sich überhaupt auf die Suche nach einem Online Casino ohne Limit macht? Sieht man sich das Regelwerk an, das von Seiten des Online Casinos befolgt werden muss, wenn es eine deutsche Lizenz möchte, erkennt man in erster Linie keinen Spielerschutz; hier sieht alles nach einer Unterdrückung des Spielspaß aus.

Monatlich darf der Spieler nur 1.000 Euro auf sein Glücksspielkonto transferieren, pro Spin darf maximal 1 Euro gesetzt werden. Des Weiteren gibt es die 5 Sekunden-Regel. Zudem gibt es keine Tischspiele und keinen Live Casino Bereich.

Bei genauerer Betrachtung ist es also keine Überraschung, dass sich immer mehr Deutsche nach Online Casinos umsehen, die keine deutsche Lizenz haben.

Die Vor- und Nachteile im Überblick

Ein Online Casino ohne deutsche Lizenz ist nicht automatisch unseriös. Sehr wohl gibt es auch andere Glücksspielbehörden, die ihren Sitz in der EU haben und Lizenzen ausstellen. Auch hier muss der Anbieter ein Regelwerk befolgen, das jedoch nicht so enorme Auswirkungen auf das Spiel hat.

Entscheidet man sich für ein Online Casino ohne Limit, so darf sich der Spieler über folgende Vorteile freuen:

Es gibt keine Einzahlungsbegrenzung - man darf mehr als 1.000 Euro auf das Glücksspielkonto/Monat transferieren

Es gibt keine 1 Euro-Grenze pro Spin

Online Casinos ohne deutsche Lizenz stellen Tischspiele und in der Regel auch einen Live Casino Bereich zur Verfügung

Verschiedene Ein- und Auszahlungsmethoden (mitunter sogar mit Kryptowährungen)

Es gibt keine 5 Sekunden-Regel

Der Spieler kann die Autoplay-Funktion nutzen

Es können Bonusfeatures gekauft werden

Stellt man die Liste der Vorteile der Liste der Nachteile gegenüber, so wird schnell auch schnell klar, dass die Vorteile überwiegen. Der wohl größte Nachteil, wenn man sich für ein Online Casino ohne Limit entscheidet? Man geht ein höheres Risiko ein, wenn ein höherer Einsatz getätigt wird. Zudem sollte man sich nur für das Online Casino ohne Limit entscheiden, wenn man weiß, sein Spielverhalten unter Kontrolle zu haben.

Hat das Online Casino eine Lizenz einer Glücksspielbehörde mit Sitz innerhalb der EU, so muss man sich um die Seriosität absolut keine Sorgen machen. Hat das Casino gar keine Lizenz, so sollte im Vorfeld überprüft werden, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Hier helfen unter anderem Test- und Erfahrungsberichte weiter, die im Internet zu finden sind.

Markus Spiske auf Pixabay

So findet man das passende Online Casino ohne Limit

Bevor die Registrierung gestartet wird, ist es wichtig, sich selbst die Frage zu stellen, was man sich von dem Online Casino erwartet. Wer etwa mit einer Kryptowährung sein Glücksspielkonto aufladen will, der sollte im Vorfeld einen Blick auf die Zahlungsmethoden werfen. Ist man hingegen an bestimmten Slots interessiert, so muss überprüft werden, ob sich diese im Spieleangebot finden.

Der Registrierungsprozess in einem Online Casino ohne Limit unterscheidet sich in der Regel nicht von einem Casino mit Limit. Das heißt, zu Beginn sind persönliche Daten anzugeben, dann muss die eigene Identität bestätigt werden. Das funktioniert entweder über das PostIdent- oder VideoIdent-Verfahren.

Nicht jedes Limit muss eine starke Einschränkung sein

Für sicherheitsorientierte Spieler, die nur geringe Einsätze riskieren, sind bestimmte Limits nicht von Bedeutung. Letztlich gibt es nämlich auch Online Casinos mit Limit, wobei das Limit sehr hoch angesetzt wird. Das Online Casino ohne Limit ist daher in erster Linie für High Roller interessant, die richtig hohe Einsätze tätigen wollen.

Wichtig ist, nur frei zur Verfügung stehendes Geld zu riskieren. Ganz egal, ob es sich um ein Online Casino ohne Limit handelt oder nicht.