Casino ohne OASIS - alles Wissenswerte: Was sind die Vor- und Nachteile des Spielens in diesen Casinos

Das Interesse am Online Glücksspiel ist so groß wie noch nie. Das liegt vor allem an der Tatsache, dass heute immer und überall das Glück auf die Probe gestellt werden kann. Mit dem mobilen Endgerät kann immer Poker gespielt oder beim Roulette auf eine Farbe oder Zahl gesetzt werden.

Wer auf der Suche nach einem Online Casino ist, der wird in Deutschland auf den Begriff OASIS stoßen. Aber was bedeutet das? Und wieso entscheiden sich immer mehr Deutsche für das Online Casino ohne deutsche Lizenz?

Einschränkungen im Vordergrund: Der Glücksspielstaatsvertrag und seine Nachteile

Nachdem der deutsche Glücksspielstaatsvertrag im Jahr 2021 in Kraft getreten ist, müssen Spieler deutliche Einschränkungen akzeptieren. Es gibt ein monatliches Einzahlungslimit (1.000 Euro), die 5 Sekunden-Regel, die 1 Euro-Einsatzregel pro Spielrunde und ein eingeschränktes Spielangebot. So gibt es im Online Casino mit deutscher Lizenz nur Slots und keine Tischspiele. Auch das Live Casino fehlt.

Für viele Spieler sind das genügend Gründe, um nach einem Online Casino Ausschau zu halten, das keine deutsche Lizenz hat.

Was ebenfalls fehlt, wenn man sich für ein Online Casino ohne deutsche Lizenz entscheidet? Die OASIS Sperrdatei. Dieser Sperrdatei sind alle lizenzierten Glücksspielanbieter angeschlossen. Die Einzahlungen und Verluste, auch alle Kundendaten, werden gespeichert. Letztlich soll OASIS den Spielerschutz erhöhen.

An erster Stelle steht die Eigenverantwortung

Es muss am Ende den Spielern bewusst sein, dass sie eigenverantwortlich handeln, wenn sie in einem Online Casino ohne OASIS sind. Denn hier gibt es keine Einschränkungen.

Für das Online Casino ohne OASIS sprechen das fehlende 1 Euro Einsatzlimit, der Verzicht auf die 5 Sekunden-Regel, das fehlende 1.000 Euro Einzahlungslimit pro Monat und die Möglichkeit, Autoplay zu nutzen. Zudem gibt es die klassischen Tischspiele wie Poker, Roulette oder Blackjack. In einem Online Casino ohne OASIS kann auch um progressive Jackpots gespielt werden. Zudem bieten einige Anbieter auch schon die Möglichkeit an, mit Kryptowährungen zu arbeiten - das heißt, die Einzahlung wird dann mit Bitcoin oder einer anderen akzeptierten digitalen Währung vorgenommen. Zudem gibt es Live Casino und die Möglichkeit, attraktive Bonusangebote zu nutzen.

Dem Spieler muss bewusst sein, dass er ein deutlich höheres Risiko trägt. Der Spieler muss hier nämlich eigenverantwortlich handeln. Des Weiteren sollte man sich auch von Anfang an bewusst sein, dass im Streitfall der Gerichtsstand im Ausland gilt. Zudem gibt es oft weniger Einzahlungsmethoden und nicht immer müssen bekannte Spielehersteller ihre Games anbieten.

Ein Vergleich von besten Casinos ohne OASIS kann nur empfohlen werden. Dabei sollte man sich aber vor dem Vergleich unbedingt die Frage beantworten, was einem selbst wichtig ist. Nur so wird man am Ende auch das für sich passende Online Casino ohne OASIS finden können.

Worauf bei der Wahl des Online Casinos zu achten ist

Da viele Spieler die Einschränkungen nicht akzeptieren wollen, suchen sie nach Anbietern, die eine Lizenz von einer internationalen Glücksspielbehörde haben. Denn von Deutschland aus kann auch das Glück bei Anbietern auf die Probe gestellt werden, die eine Lizenz aus Gibraltar oder Malta haben.

Wichtig ist, sich im Vorfeld zu informieren, ob das Online Casino die favorisierten Spiele zur Verfügung stellt, welche Ein- und Auszahlungsmethoden akzeptiert werden und ob es ratsam ist, das Bonusangebot anzunehmen. Hier sollte man sich übrigens nicht nur auf die Bonusgutschrift konzentrieren, sondern auch auf die Bonusbedingungen.

Wer unsicher ist, ob das Online Casino seriös bzw. empfehlenswert ist, sollte sich mit den Test- und Erfahrungsberichten befassen, die im Internet zu finden sind. Überwiegen die negativen Kommentare, so sollte man besser die Finger von dem Anbieter lassen.

Nur frei zur Verfügung stehendes Geld investieren

Wer sein Glück auf die Probe stellen will, sollte immer nur frei zur Verfügung stehendes Kapital riskieren. Das heißt, nur Geld verwenden, das auch in der Theorie verloren werden darf. Ganz egal, welche Strategie verfolgt wird, es gibt keine Garantie auf Gewinne. Vor allem dann, wenn in einem Online Casino ohne Einschränkung gespielt wird, sollte man stets auf sein Geld achten und sich von Anfang an ein Limit setzen, wie viel pro Tag, pro Woche oder Monat verspielt werden darf.