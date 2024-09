Christmas Garden Stuttgart: Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Dieser Winter wird strahlend schön! Denn ab dem 15. November 2024 öffnet der Christmas Garden Stuttgart die Tore für seine sechste Saison in der Wilhelma und begeistert das Publikum mit einem neu gestalteten Rundweg und mit unvergesslichen Highlights. Der Vorverkauf für das stimmungsvolle Open-Air-Lichtwunder hat begonnen!

Für die kommende Saison hat das Kreativteam des Christmas Garden Deutschland exklusiv für jeden Christmas Garden etliche neue audiovisuelle Lichtinstallationen entworfen. So hält auch der neu gestaltete Rundweg im Christmas Garden Stuttgart viele funkelnde Überraschungen für das Publikum bereit. In diesem Winter erwartet die Besucher:innen des Christmas Garden Stuttgart eine bunte Vielfalt aus farbenprächtigen neuen Lichtattraktionen und erstmals – auf vielfachen Wunsch des Publikums – auch ein „Best-of“ der beliebtesten Lichtdesigns aus fünf Jahren Christmas Garden Stuttgart. Inmitten der beeindruckenden Kulisse der denkmalgeschützten Parkanlage des 19. Jahrhunderts lädt der Christmas Garden Stuttgart auch in diesem Jahr wieder zu einem opulenten Lichterlebnis in die Wilhelma ein.

Christian Doll, örtlicher Veranstalter und Geschäftsführer der C² Concerts GmbH: "Der Christmas Garden Stuttgart ist buchstäblich ein Genuss für alle Sinne: Die vielen funkelnden Lichtkunstwerke und strahlenden Highlights sind überwältigende Eindrücke fürs Auge und verwandeln die Wilhelma Jahr für Jahr in einen magischen Ort. Zugleich atmen die Gäste den frischen Duft des winterlichen Parks, können an wärmenden Feuerstellen verweilen und bei einem Glas Glühwein die vorweihnachtliche Stimmung unter dem dunklen Nachthimmel genießen. Wir sind stolz darauf, dass der Christmas Garden immer wieder zahlreiche Besucher:innen begeistert, und wir wünschen allen Gästen schon jetzt viel Vorfreude auf die neuen Attraktionen und auf die beliebtesten Klassiker aus den letzten Jahren.“

Der eindrucksvolle Spaziergang auf dem rund zwei Kilometer langen Rundweg des Christmas Garden Stuttgart gehört für viele Gäste aus Stuttgart und aus der Region inzwischen zu einer unverzichtbaren vorweihnachtlichen Tradition. Zusammen mit der Familie oder mit Freund:innen in das schimmernde Glanzmeer des Christmas Garden einzutauchen, ist nicht nur ein einzigartiges Erlebnis, sondern zugleich auch ein kostbarer Moment der Entschleunigung inmitten des allgemeinen vorweihnachtlichen Trubels. Wenn nach Einbruch der Dunkelheit die funkelnde Glitzerwelt erwacht, erscheint das einzigartige Ambiente der Wilhelma wie eine romantische Winteroase, in der es für Groß und Klein wieder viel zu entdecken geben wird.

Neben den farbenfrohen Illuminationen bietet der Christmas Garden Stuttgart seinen Gästen in dieser Saison wieder ein Karussell mit nostalgischem Flair, das Kinderherzen jedes Jahr höherschlagen lässt.

Vom 15. November 2024 bis zum 12. Januar 2025 lädt der Christmas Garden Stuttgart - durchgeführt von der Christmas Garden Deutschland GmbH und der C² Concerts GmbH - unter freiem Himmel zum Entdecken und Entschleunigen ein (der Christmas Garden Stuttgart ist geschlossen am 24. & 31. Dezember 2024).

Karten gibt es auf christmas-garden.de/stuttgart sowie auf myticket.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets für Erwachsene sind ab 21,90 Euro erhältlich. Erstmals bietet der Christmas Garden Stuttgart auch besondere Familientage mit attraktiven Familientickets an.