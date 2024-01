Christmas Garden Stuttgart setzt auch in dieser Saison die Erfolgsgeschichte fort!

Am vergangenen Sonntag, den 14. Januar 2024, ging die fünfte Saison des Christmas Garden Stuttgart zu Ende. Rund acht Wochen lang erstrahlte der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma in farbenfrohem Lichterglanz, und der märchenhaft illuminierte Rundweg mit seinen kunstvollen Lichtinstallationen und den exklusiv komponierten Soundkreationen war auch diesmal wieder ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Der Christmas Garden Stuttgart ist mit insgesamt 150.000 Besucher:innen in dieser Saison nach wie vor ein äußerst beliebtes Winterformat in der Region.

Die Veranstalter, die Christmas Garden Deutschland GmbH und die C² Concerts GmbH, blicken auf ein überaus gelungenes Event zurück: „Wir freuen uns sehr, dass der Christmas Garden Stuttgart auch in diesem Jahr so viele Menschen begeistert hat! Trotz einiger nasskalter Tage haben sich die vielen Gäste nicht von einem Besuch im Christmas Garden abhalten lassen, um die vielen strahlenden Highlights zu erleben. Wir danken auch insbesondere den Mitarbeiter:innen vor Ort und dem gesamten Team, das bei Wind und Wetter Abend für Abend für reibungslose Abläufe gesorgt hat“, so Sebastian Stein, Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH.

Dazu Dr. Thomas Kölpin, Direktor der Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart: „Wieder einmal hat der Christmas Garden die Wilhelma zum Leuchten gebracht – und damit unsere historischen Parkanlagen in einem ganz besonderen Licht präsentiert. Das begeistert nicht nur unsere Stammbesucher:innen: Der Christmas Garden gibt uns auch die Chance, neue Zielgruppen zu erreichen und für den Artenschutz zu begeistern.“

Christian Doll, Geschäftsführer des örtlichen Veranstalters C2 CONCERTS, ergänzt: „Auch in dieser Saison konnten wir dem Stuttgarter Publikum mit dem Christmas Garden ein unvergessliches Wintererlebnis schaffen. Dies verdanken wir nicht zuletzt der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Partnern, Dienstleistern und unserem gesamten Team. Auch bei all unseren Besucher:innen möchten wir uns für die Treue bedanken! Wir freuen uns bereits jetzt auf die Fortsetzung des Christmas Garden Stuttgart in der nächsten Saison!“

Zur Musik des Christmas Garden (als Playlist „Christmas Garden Originals“ bei den bekannten Streaming-Dienstleistern Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer und Tidal verfügbar) entfalten die vielen Erinnerungsfotos von den leuchtenden Attraktionen auch zuhause noch eine besondere Stimmung. So bleiben der Flammende Farbenrausch mit dem dramatisch inszenierten Maurischen Garten, seinen kunstvoll illuminierten Gewässern und den zu synchron programmierter Musik wechselnden Leuchteffekten, die niedlichen Feen des Fabelhaften Zauberwaldes, die per Videoprojektion durch den geheimnisvoll angestrahlten Mammutbaumwald flatterten, die bunten Lichtinseln mit ihren zahllosen zu Musik tanzenden Lichtpunkten und viele andere Highlights des Christmas Garden Stuttgart dem Publikum sicher noch lange im Gedächtnis.

In Kürze beginnen die kreativen Entwicklungen für die sechste Saison des Christmas Garden Stuttgart im kommenden Winter, auf die sich das Publikum jetzt schon freuen darf.