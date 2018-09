City-Skyliner für Heilbronn? Zeit, dass sich was dreht

× Erweitern Foto: Skyliner GmbH City-Skyliner Zeit, dass sich was dreht: So ähnlich könnte es schon bald in Heilbronn aussehen. Der City-Skyliner in der Innenstadt von Luxemburg.

Er ist ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes: Der City-Skyliner der Skyliner GmbH in Ratingen.

Gerade erst stand er auf dem Cannstatter Wasen, sorgte schon in Stockholm, Wien, Düsseldorf, Luxemburg, Hannover, Brüssel und Kiel für Furore. Auf Messen, auf Marktplätzen und Festwiesen. Er ist schnell aufgebaut, platzsparend, mit Skybar in 72 Metern Höhe und in jeder Weise ein Blickfang.

Die Bedenken bei manchen Heilbronner Einzelhändlern und Gastronomen sind groß, dass der erwartete Gästestrom der Bundesgartenschau (Buga) im kommenden Jahr aufgrund des Verkehrskonzepts und der neuen Straßenführungen an der Innenstadt vorbeigeschleust werden könnte. Die große Frage ist also: Wie holt man die Besucher in die Innenstadt? Die CDU-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat hat nun vorgeschlagen, den City-Skyliner für den Zeitraum der Buga nach Heilbronn zu holen.

173 Tage könnte der temporäre Aussichtsturm ein attraktiver Dreh- und Angelpunkt sein. An exponierter Stelle mitten in der Stadt. Als Standort würde sich zum Beispiel der Kiliansplatz anbieten. Laut Veranstalter wird der Turm kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Anbieter handelt auf eigenes Risiko und führt auf eigene Kosten ein Bodengutachten durch. Der City-Skyliner ist nach Aussage des Herstellers der höchste und modernste mobile Aussichtturm der Welt und ein »unvergleichlicher, weithin sichtbarer Eye-Catcher«. Die vollklimatisierte Kabine bietet Platz für 60 Personen und die Fahrt in gemäßigtem Tempo mit leichter 360-Grad-Drehung ist für alle Altersklassen geeignet.

Genügend Argumente dafür? »Wir werden den Antrag ordentlich aufbereiten«, sagt Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel auf Anfrage. Schon jetzt lasse sich aber sagen, dass es aus Sicht der Stadtverwaltung genügend attraktive und frequenzfördernde Aktivitäten in der Innenstadt gibt. »Vom Europafest bis zum Weindorf laufen die bekannten Aktivitäten auch im Buga-Jahr«, so Mergel. «Wir haben einen dichten Takt an Veranstaltungen auf Kilians- und Marktplatz, hier eine ausreichende Lücke für einen Turm zu finden, wird nicht einfach sein.« Zudem würden die wenigen historischen Schätze, die es in Heilbronn noch gibt, durch ein Fahrgeschäft verbaut. »Wir gehen fest davon aus, dass allein schon die Nähe des Buga-Geländes zur Innenstadt einen deutlichen Mehrwert für Handel und Gastronomie bringen wird.« Auch werde im »Forum Heilbronn« auf der Buga nochmals Werbung für die Einkaufs- und Erlebnisstadt Heilbronn gemacht. Die Friedrich-Ebert-Brücke wird zu einem floralen Eingangstor zur City ausgebaut und vieles mehr. »Als Alternative zu einem Fahrgeschäft stehen unsere historischen Türme zur Verfügung, um einen Blick über die Innenstadt genießen zu können«, so der OB.

