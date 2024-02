Die Rolle von Coenzym Q10 bei der Unterstützung der Herzfunktion

Das Herz pumpt Sekunde um Sekunde Blut durch die Venen und kümmert sich mit einer Versorgung von Gewebe und Organen um einen stabilen Kreislauf. Es transportiert neben Sauerstoff vor allem essenzielle Nährstoffe, die für einen gesunden Körper unerlässlich sind. Bei einer erwachsenen Person beläuft sich die Blutmenge auf rund 5 bis 6 Liter - pro Minute. Da dies das Herz viel Kraft kostet, ist es wichtig, das lebenswichtige Organ bei seiner Arbeit zu unterstützen. Hierbei nimmt Coenzym Q10 eine wichtige Rolle ein. Was das Derivat für das Herz leistet und in welcher Form es sich dem Körper zuführen lässt, fasst dieser Artikel zusammen.

Förderung des Energieflusses zum und vom Herzen durch Coenzym Q10

Damit das Herz kontinuierlich seinen Aufgaben gerecht werden kann, benötigt es eine Menge Energie. Diese kann der Körper oft nicht in vollem Umfang selbst bereitstellen. Der Herzmuskel leitet verschiedenste Signale an die übrigen Organe und das Gewebe weiter. Coenzym Q10 hat einen antioxidativen Effekt und macht sich an die Arbeit, freie Radikale zu neutralisieren. Da Toxine die Übertragung von Signalen in den Zellen unterbrechen können, ist es wichtig, die Verkettung mithilfe von Coenzym Q10 wiederherzustellen. Auf diese Weise ist es möglich, die für das Herz verantwortlichen Zellen im Gewebe vor einer Schädigung zu bewahren. Coenzym Q10 leistet dabei einen wertvollen Beitrag.

Fürsorge für das Herz bei ausgewählten sportlichen Aktivitäten

Bei sportlicher Betätigung wird das Herz besonders stark gefordert. Deshalb kann die Einnahme von Coenzym Q10 als Nahrungsergänzungsmittel vor allem bei herausfordernden Sportarten wie

einem Marathon

intensivem Krafttraining

Ballsportarten wie Fußball, Handball oder Volleyball und

anderen Wettbewerbssportarten

eine geeignete Lösung sein.

Wie wirkt Coenzym Q10 im Körper?

Damit die Zellen mit frischer Energie aufgetankt werden, benötigen sie Adenosintriphosphat. Dieses ist in medizinischen Kreisen auch als ATP bekannt. In den Mitochondrien angelangt, kann dieser körpereigene "Katalysator" neue Zellenergie produzieren. Für die Produktion von ATP ist Coenzym Q10 eine treibende Kraft. Es sorgt dafür, dass die Konzentration an Adenosintriphosphat in ihrer benötigten Menge aufrechterhalten wird. Da das Herz nicht von heute auf morgen per Coenzym Q10 mit Energie versorgt wird, sondern dies ein Prozess ist, bedarf es bei der Anwendung ein wenig Geduld. Einige Personen nehmen bereits nach mehreren Wochen Einnahme eine positive Veränderung bei der energetischen Leistungsfähigkeit ihres Körpers wahr.

Coenzym Q10 über Nahrungsmittel lediglich unzureichend zugeführt

Bei einer gesundheitsbewussten Ernährung nimmt der Körper Coenzym Q10 durch den Konsum verschiedenster Lebensmittel zu sich. Ein besonders hoher Gehalt an Coenzym Q10 soll bei Fisch, in Nüssen, Pflanzenölen, Hülsenfrüchten, Leber, Rosenkohl, Spinat, Brokkoli sowie Samen und Kernen von Sesam und Sonnenblumen enthalten sein. Allerdings kann das darin befindliche Coenzym Q10 während des Garprozesses neutralisiert werden. Um dem Herzen dennoch die benötigte Energie zur Verfügung zu stellen, besteht die Möglichkeit, Coenzym Q10 in Form eines Nahrungsergänzungsmittels - z. B. als praktische Kapsel - zu sich zu nehmen.

Fazit

Für die natürliche Leistungsfähigkeit des Herzens ist Coenzym Q10 eine Substanz von großer Bedeutung. In den wenigsten Fällen kann der Bedarf daran vollständig über die Nahrungsaufnahme gedeckt werden. Deshalb kann eine Einnahme von Coenzym-Q10-Supplementen eine möglicherweise passende Alternative sein.