CRM-System – was bedeutet das eigentlich?

Unternehmen, die einen eigenen Vertrieb vorweisen, arbeiten mit einer sogenannten Customer Relationship Management Software (CRM), welche Kundenbeziehungen und Interaktionen systematisch abbildet. Die Software unterstützt das Unternehmen, Beziehungen zu Kunden abzubilden, Neukunden zu verwalten und Bestandskunden zu pflegen. Durch die Prozessoptimierung werden Workflows nachvollziehbar und die Arbeit in Teams wird optimiert. Arbeitnehmer, die ein CRM nutzen, haben ihre Kundenbeziehungen und Aufgaben immer im Blick, die zu erwartenden Umsätze werden abgebildet und auch ein Blick in die vertriebliche Zukunft wird ermöglicht. Die Nutzung dieser Software-Lösung verspricht jedem Unternehmen eine optimierte Rentabilität und eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit.

Welches CRM ist zu empfehlen?

Ein CRM bietet die Möglichkeit, einen Überblick bezüglich aller Kommunikationswege zu erlangen. Unternehmen, welche die Einführung eines CRM planen, finden im Internet eine Vielzahl von Anbietern, die eine Lösung anbieten. Der Mitarbeiter, welcher die Einführungsphase plant, muss genau studieren, welches CRM-System die Anforderungen des eigenen Unternehmens erfüllt und gleichzeitig eine hohe Mitarbeiterakzeptanz verspricht. Im Word Wide Web findet der Projektleiter spezialisierte Seiten, welche die gängigen Systeme vergleichen und aufzeigen – die zu erwartenden Features das jeweilige CRM werden übersichtlich aufgezeigt. Anhand einer Funktionsübersicht wird der Verantwortliche einige CRM-System in die engere Auswahl nehmen. Eine Vergleichsübersicht ist hilfreich, wenn gleichzeitig auch die zu erwartenden Kosten aufgeführt und vorhandene Kundenbewertungen dargestellt werden. Am Markt sind unzählige CRM-Anbieter vertreten und ein übersichtliches Webangebot wird sich auf 10 – 15 gängige Lösungen konzentrieren.

Wie funktioniert ein CRM?

In einem CRM werden Informationen und Daten gespeichert und verarbeitet. Der Anwender protokolliert Kundenmails, Telefonate und Gesprächsnotizen. Um den Kunden optimal abzubilden, werden Verlinkungen zu Webseiten und sozialen Netzwerken gepflegt und persönliche Informationen gespeichert. Die Arbeit in Teams wird erleichtert, da alle Informationen für jeden Mitarbeiter zugänglich sind und alle Workflows abgebildet sind. Eine Übergabe an einen weiteren Mitarbeiter stellt kein Problem dar, da dieser mit einem Mausklick alle Informationen abruft und die Arbeit fortsetzen kann.

Der Vertrieb

Der Vertrieb muss in vielen Unternehmen an das Top-Management berichten und Umsätze belegen. Vorgesetzte nutzen ein CRM, um alle Fortschritte innerhalb eines Vertriebsteams einzusehen und Prognosen zu erstellen. Der Mitarbeiter hat stets einen Überblick über seine Pipeline, kann Chancen bewerten und daraus zu erwartende Umsätze darstellen. Der Verwaltungsaufwand ist gering und die Optimierung der Vertriebsprozesse stellt einen echten Mehrwert dar. Um alle vertrieblichen Chancen zu nutzen, muss der Mitarbeiter ein Tool nicht lange studieren, da alle gängigen Workflows selbsterklärend sind und Ergebnisse sofort abgebildet werden. Durch ein CRM erhält ein Vertriebsteam ein Backup, welches allen Mitarbeitern ermöglicht, einen Kunden an dem Punkt abzuholen, an dem ein anderer Mitarbeiter den Kunden übergeben hat. Dies kann im Krankheitsfall oder bei der Urlaubsplanung einen wichtigen Faktor darstellen, da im Vertriebsprozess keine Lücken entstehen.

Das Marketing

Ein CRM wird nicht nur von der Vertriebsabteilung genutzt – auch die Marketingabteilung profitiert von der übersichtlichen Darstellung der Kundenbeziehungen. Die Marketingverantwortlichen erhalten einen Überblick über Interessenten und Bestandskunden und können anhand dieser Daten den Vertriebsprozess nachvollziehen und Schwachstellen identifizieren. Kunden und Interessenten werden von einer Marketingabteilung gefiltert, um Marketingkampagnen durchzuführen. Das Marketing nutzt ein CRM, um Aktionen durchzuführen, welche nur für eine spezielle Kundengruppe interessant sind – diese wird auf dem CRM-System gefiltert und direkt angesprochen.