Dank Apps findest du die besten Veranstaltungen

Wenn du auf der Suche nach coolen Veranstaltungen bist, dann solltest du dich nicht nur alleine auf die lokalen Zeitungen verlassen. Zumal du vielleicht gar nicht in der näheren Umgebung wohnst und aus diesem Grund auch keine Zeitung erhältst. Doch dank der neuesten technischen Fortschritte gibt es mittlerweile auch unzählige Apps, die dir dabei helfen, die beste Veranstaltung in deinem näheren Umfeld oder sogar weiter weg zu finden.

Facebook, Instagram, Zeitungen und Co.

Noch bis vor kurzen haben wir vor jedem Wochenende mühsam die verschiedenen social Media Plattformen durchgeklickt und uns die verschiedenen Veranstaltungen angesehen. Oftmals ist uns dabei leider auch eine wirklich gute Veranstaltung durch die Lappen gegangen. Sobald wir aber eine gute Veranstaltung gefunden haben, sind wir auch schon dabei unsere Freunde zusammenzurufen, um diese über die bevorstehende Party zu informieren. Der sogenannte Buschfunk und auch die Organisation dauerten leider häufig viel zu lange und war viel zu mühselig. Damit auch ihr in Zukunft keine Probleme mehr habt, möchten wir euch die besten Apps vorstellen, um Veranstaltungen in eurer Umgebung zu finden.

Diese Apps solltet ihr kennen

Virtualnights: Der ein oder andere von uns kennt diese Plattform bestimmt noch, als sie nur im Internet zu finden war und wir nach einer durchzechten Nacht versucht haben, die Erinnerungen durch die dort veröffentlichten Bilder, wiederherzustellen. Doch schon lange gibt es Virtualnights nicht nur unter einer URL, sondern auch als App und diese hat es in sich. Daher solltet ihr nun eurer Youtube Video, eure geliebte online Casino Spiele App oder den Facebook Messenger beenden und den App Store auf eurem Smartphone öffnen. Ladet euch die App noch herunter, bevor die nächste Party steigt. Unter der App könnt ihr dann aufrufen, welche Veranstaltungen am Wochenende oder auch in der Woche stattfinden. Doch ihr könnt euch auch Bewertungen über die verschiedenen Locations ansehen oder ihr könnt eure Erfahrung mit anderen Usern teilen. Ihr müsst also nicht mehr mühsam bei Facebook suchen, denn alle Veranstaltungen, die auch bei Facebook eingetragen sind, findet ihr auch hier. Wie schon im Internet werden auch die Bilder aus den vergangenen Partynächten hochgeladen.

Abend: Ihr könnt euch direkt auf einer Karte in der Applikation ansehen, wo die nächste Veranstaltung stattfindet. So kannst du als Besucher genau sehen, welche Veranstaltungen es in deiner Nähe gibt oder welche vielleicht zu weit weg sind. Genau wie bei der App Virtualnights werden bei dieser App alle Veranstaltungen eingetragen, die ihr auch bei Facebook durch langes Suchen finden könnt. Wenn ihr gerne wissen möchtet, welche Veranstaltungen am besten gerankt werden, dann könnt ihr euch diese nicht nur in einer Mappe anzeigen lassen, sondern auch in einer Liste. Auf Platz 1 sind dann die Feiern, die am Besten sind. Dieses Ranking soll den Nutzern dabei helfen, nur auf Partys zu gehen, die sich auch lohnen. Das wohl positivste an der App ist, dass Nutzer angeben können zu welcher Party sie gehen. Freunde wiederum können dann sehen, welche Leute dort unterwegs sind. So hast du die Chance auf einen Blick zu sehen, ob du dort hinfahren möchtest und vor allem, wen du antreffen wirst, ohne vorher in verschiedenen Gruppen nachzufragen. Dies spart am Ende Zeit, die ihr nutzen könnt, um euch auf die Veranstaltung vorzubereiten.