Dank in schweren Zeiten

Sven Juray und Thomas Kramer von der Gerüstbau Hohenlohe GmbH bedankt sich im Zuge der Corona-Krise:

»Danke an unsere engagierten und verlässlichen Mitarbeiter mit ihren verständnisvollen Familien. Trotz all dieser zusätzlichen Maßnahmen lasst Ihr Euch nicht aus der Ruhe bringen und leistet eine klasse Teamarbeit. Danke an unsere treuen Kunden. Für die erteilten Aufträge, das Verständnis für die zusätzlichen Corona-Turbulenzen und den damit verbundenen Mehraufwand. Danke an unsere zuverlässigen Lieferanten. Eure termingerechten Lieferungen unterstützen uns erfolgreich bei der Abwicklung unserer Projekte. Danke an alle Menschen, die uns bei unseren Projekten begegnen und unterstützen, sei es durch ein gutes Gespräch, Verständnis oder selbstlose Hilfe. Danke an unsere Familien, die uns den Rücken frei halten und die Gemeinschaft in aller Stille stärken. Danke für die gute Zusammenarbeit und den guten Zusammenhalt. Das sind doch gute Aussichten.«

Gerüstbau Hohenlohe GmbH, Leimengrube 18, 74613 Öhringen, Fon: 07941-646070, www.gb-hohenlohe.de