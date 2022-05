Darum expandiert NETFLIX in den Spielebereich

Netflix ist eine der bekanntesten Video-Streaming-Plattformen, ein umfassendes Portal, auf dem Sie zahlreiche Fernsehsendungen und Filme ansehen können. Aktuellen Statistiken zufolge bietet die Plattform mehr als 7.000 Filme und Serien für ihre Abonnenten an, eine der größten Sammlungen auf dem Markt.

Einstieg in die Welt der Spiele

Im Jahr 2021 überraschte das Unternehmen die Branche mit der Ankündigung, in die Welt der Spiele zu expandieren. So hat Netflix bereits Spiele in den App Store und den Google Play Store aufgenommen. Dort können die Spieler die mobilfreundlichen Spiele von Netflix herunterladen. Die Spiele sind sowohl für iOS als auch für Android geeignet, und alles, was man braucht, um auf sie zuzugreifen, ist ein aktuelles Netflix-Abonnement.

Natürlich sind die Netflix-Spiele auf Englisch, aber auf Spieler aus aller Welt zugeschnitten. Einige Spiele können auch offline gespielt werden, was für diejenigen, die viel unterwegs sind oder eine schlechte Internetverbindung haben, eine sinnvolle Ergänzung ist. Aber warum hat Netflix beschlossen, in den Spielebereich zu expandieren? Schauen wir uns das einmal genauer an.

Warum expandiert Netflix in die Glücksspielbranche? Die Beliebtheit von Poker und Spielen auf mobilen Geräten

Netflix war nie das, was man ein konventionelles Unternehmen nennen würde. Es begann als ein Unternehmen, das DVDs verschickte, aber 2007 nutzte es die Vorteile der aufkommenden mobilen Streaming-Technologien.

Solche Technologien haben zahlreichen Unternehmen in der Unterhaltungsbranche geholfen - vor allem im Bereich Glücksspiel und iGaming. Plattformen wie GGPoker bieten jetzt erstklassige Apps für mobile Geräte an, mit denen Sie Pokerspiele wie Texas Holdem online und Omaha auf Smartphones und Tablets spielen können. Dies gilt für fast jedes Genre der mobilen Unterhaltung, von Online-Casinos und Spielen bis hin zu Video-Streaming und Social-Media-Plattformen.

Wenn man also darüber nachdenkt, wird ein innovatives Unternehmen wie Netflix weiter expandieren, und der Einstieg in die mobile Spieleindustrie war eine kluge Entscheidung. Das Glücksspiel ist eine äußerst profitable Branche, und Netflix verfügt über die Technologie, das Personal und die Plattform, die für diesen Sprung notwendig sind. Dabei ist es sehr interessant, dass das Unternehmen bereits eine Vielzahl von Spielen entwickelt hat.

Welche Arten von Spielen hat Netflix bisher entwickelt?

Ab April 2022 wird die Netflix-Plattform mehr als 15 mobilfreundliche Spiele für ihre Nutzer anbieten. Von Karten- und Brettspielen wie Dominoes Cafe bis hin zu Renn- und Abenteuer-Arcade-Titeln wie Stranger Things wird nichts ausgelassen werden.

Einige der Spiele, wie z. B. Asphalt Xtreme, sind in mehr als 10 Sprachen verfügbar und können über den Google Play Store (Android) und den App Store (iOS) heruntergeladen werden. Natürlich sind alle Spiele für mobile Geräte konzipiert und die Spieler können mit Android- und iOS-Smartphones und -Tablets darauf zugreifen.

Die meisten Netflix-Spiele sind sehr erfolgreich und werden millionenfach aus der ganzen Welt heruntergeladen. Die Spiele sind sowohl auf Anfänger als auch auf erfahrene Spieler zugeschnitten, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe für ihre Beliebtheit. War die Erweiterung von Netflix also eine kluge oder schlechte Entscheidung? Und was bedeutet diese Expansion für die Zukunft der Plattform und des Unternehmens im Allgemeinen

Ist die Expansion von Netflix in den Spielebereich eine gute oder eine schlechte Entscheidung? Ein Blick in die Zukunft

Die Tatsache, dass die Expansion des Unternehmens in den Spielebereich von den Spielern begrüßt wurde, lässt sich nicht leugnen. Titel wie Stranger Things sind seit ihrer ersten Veröffentlichung vor fast einem Jahr sehr beliebt. Außerdem gewinnt Netflix durch seine Spiele noch mehr Aufmerksamkeit für seine Marke.

Es wird also deutlich, dass das Unternehmen etwas Neues ausprobiert hat und damit sehr erfolgreich war. Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass Netflix expandiert. Mit Blick auf die Zukunft können wir mit Sicherheit sagen, dass die Marke weiterhin neue kostenlose Spieletitel sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Fanatiker veröffentlichen wird.

Schließlich gibt es keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Es war schon immer das Ziel von Unternehmen wie Netflix, ganzheitliche Unterhaltung anzubieten, und die Ausweitung auf Spiele ist definitiv ein Schritt in diese Richtung.