Das Abendgymnasium geht neue Wege

Mit dem Pilotprojekt »abi4.2 / Blended Learning« startet ab September das neue Schuljahr im Abendgymnasium in der Bahnhofstraße 8 in Heilbronn.

Erst zur Arbeit, dann in die Schule. Eine Last, die viele Arbeitnehmer in Deutschland freiwillig schultern. Oft belastet die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen zusätzlich den engmaschigen Alltag der Abiturienten. Trotzdem entscheiden sich viele für den zweiten Bildungsweg und nehmen an vier Abenden pro Woche, meist in der Zeit von 17 bis 21:40 Uhr, am Unterricht in der Bahnhofstraße in Heilbronn teil. Hinzu kommen Klausuren und Referate, die am Wochenende vorbereitet werden müssen.

Traum erfüllen

Doch warum tut sich jemand diese hohe Belastung neben Beruf und Familie an? Die Antwort sei einfach, betonen Dr. Inka Knittel, Schulleiterin des Abendgymnasiums in Heilbronn, sowie Peter Baust, Leiter des Kolping Bildungszentrums. Die Teilnehmer wissen, »dass ein höherer Schulabschluss für die berufliche Weiterbildung notwendig ist«. So wolle der Lagerist sich seinen großen Traum erfüllen und Jura studieren, die Krankenschwester träume von einem Leben als Ärztin und der Computerfreak strebe einen Beruf in der IT-Branche an. Gerade diese Berufe erfordern einen höheren Schulabschluss und machen einen abendlichen Schulbesuch notwendig.

Doch nicht immer ist die Vereinbarkeit von Schule, Beruf und Familie so einfach. Oft scheitert es schon an einer Kinderbetreuung, die viele nicht vier Mal pro Woche organisieren können. Dienstreisen, Krankheit oder lange Anfahrtswege können einen regelmäßigen Unterrichtsbesuch zusätzlich belasten.

Genau an dieser Stelle soll das Pilotprojekt abi4.2 / Blended Learning, das ab September startet, ansetzen. Statt vier Abende müssen die Teilnehmer nur noch an zwei Tagen den Unterricht vor Ort besuchen. Der Stoff der zwei weiteren Abende wird in Form von Unterrichtsinhalten, Vertiefungen und Übungen auf einer schulinternen Kommunikationsplattform bereit gehalten. Um darauf zugreifen zu können, benötigen die Teilnehmer einen eigenen PC sowie einen zuverlässigen Internetanschluss.

Selbstständiges Lernen am PC

Das abi4.2 ermöglicht damit ein selbstständiges Lernen, das unabhängig von Unterrichtszeit, Aufenthaltsort und Schulplatz erfolgen kann. Die digitalen Unterrichtsinhalte können über Lernvideos, vielfältiges Material und unterstützende Arbeitsanweisungen der Lehrkräfte erarbeitet und selbstständig daheim geübt werden. Jeder könne in seinem eigenen Tempo und entsprechend seinem Kenntnisstand Inhalte vertiefen und festigen, ergänzt Julia Stock, Lehrkraft für Biologie und Chemie am Abendgymnasium. Und falls doch die ein oder andere Fragen aufkommt? Bei Rückfragen stehen die Lehrkräfte an zwei Abenden pro Woche und zusätzlich im Chat auch außerhalb der regulären Unterrichtszeit zur Verfügung, so Schulleiterin Knittel.

Mit dem abi4.2 wird nicht nur die Balance zwischen Beruf, Familie und Schule erleichtert, auch das individuelle Lernen des Einzelnen wird vereinfacht. Man ist nicht mehr auf das »Schwarm-Lernen« in der Klassengemeinschaft angewiesen, sondern kann eigenverantwortlich im eigenen Tempo arbeiten. Auch im Falle einer längeren Erkrankung verliert man den Anschluss an den Lernfortschritt der Klasse nicht, da das notwendige Wissen auf der Kommunikationsplattform für jeden Teilnehmer frei zugänglich ist.

Sollte das Projekt Früchte tragen, könnte es die Zahl der Schüler in Zukunft weiter erhöhen. Doch schon jetzt ist eine deutliche Zunahme der Schülerzahlen in den letzten 26 Jahren zu erkennen. Das belegen Zahlen des statistischen Landesamts aus dem Jahr 2011, die eine konstante Zunahme seit der Jahrtausendwende verzeichnen.

Doch warum muss es gerade der zweite Bildungsweg sein? Hierfür gibt es unterschiedliche Gründe. Oft ist es der typische Schulfrust, welcher einem erst in den reiferen Lebensjahren bewusst wird. Zum Teile spielen auch Krankheiten eine wichtige Rolle, die eine Schullaufbahn in der Kindheit gebremst haben. Oftmals, gerade in jungen Jahren, fehlt schlicht eine klare Berufsorientierung.

Aufgenommen werden kann jeder, der zu Beginn der zweiten Klasse volljährig und in der Regel berufstätig ist. Neben der allgemeinen Hochschulreife können auch das Fachabitur sowie die mittlere Reife im Kolping Bildungszentrum nachgeholt werden. Vor der Aufnahme wird ein individuelles Beratungsgespräch durchgeführt, das auch per E-Mail vereinbart werden kann.

Mit dem abi4.2 am Kolping Bildungszentrum wurde ein großer Schritt in eine digitale Unterrichtsgestaltung gewagt, ein Projekt, das sich in den nächsten Jahren noch behaupten muss. Vielleicht springt der Funke dann tatsächlich irgendwann über, und erweitert damit die Möglichkeiten im Bildungssektor, gerade im Hinblick auf ein individuelles Lernen, um ein Vielfaches. Jason Blaschke

Kolping Bildungszentrum, Abendgymnasium, Bahnhofstr. 8, 74072 HeilbronnFon: 07131-888640, sekretariat.hn@kbw-gruppe.de,Weitere Informationen: www.ag.kbz-hn.de